Le previsioni dell'oroscopo del giorno 17 maggio esortano i nati sotto il segno della Vergine a non essere imprudenti. I Leone sono un po' stanchi e demotivati, mentre i Pesci sono in gran forma. Opportunità interessanti per gli Scorpione.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: siete un po' sottotono e giù di corda ultimamente. Se avete ricevuto una delusione, non demordete e guardate avanti con ottimismo.

11° Ariete: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 17 maggio esortano i nati sotto questo segno a prendere maggiore consapevolezza di chi siete e di quanto avanti potete andare nella vita.

non vi abbattete.

10° Capricorno: giornata di alti e bassi dal punto di vista dei rapporti interpersonali. Qualcosa vi sta turbando, pertanto, cercate di tenere gli occhi ben aperti su tutto quello che vi circonda.

9° Sagittario: il momento è propizio soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale. Al contempo, però, cercate di non trascurare i vostri affetti e allargate di più la vostra mente.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: i nati sotto questo segno devono provare a liberarsi dei pensieri negativi e a lottare di più per conquistare i propri obiettivi. In amore prendetevi cura delle persone che davvero vi amano.

7° Toro: i sentimenti sono il vostro tallone d'Achille.

Anche se spesso provate a mascherarvi dietro una corazza, il vostro animo puro e gentile non può che venir fuori. Cercate di essere più espliciti.

6° Gemelli: l'oroscopo del 17 maggio invita i nati sotto questo segno a non perdere tempo in chiacchiere. In amore bisogna prendere una decisone, mentre nel lavoro ci vuole determinazione.

5° Cancro: mettetevi alla prova e potreste rimanere piacevolmente colpiti. In ambito sentimentale ci sono delle decisioni da prendere, ma dovete essere abili e intraprendenti.

Oroscopo segni fortunati 17 maggio

4° in classifica Vergine: se vi trovate dinanzi un bivio, forse è il caso di essere attenti. Non prendete decisioni troppo azzardose.

Il periodo è favorevole, tuttavia, cercate di non esagerare commettendo qualche imprudenza.

3° Bilancia: nella vita spesso basta davvero molto poco per essere felici. Cercate di mettere da parte l'orgoglio e fate il possibile per ricucire un rapporto che era in bilico.

2° Scorpione: l'oroscopo del 17 maggio vi esorta a stare tranquilli e a prendere la vita di più come viene. Cercate di non impelagarvi in faccende troppo complicate e allargate i vostri orizzonti.

1° Pesci: ottimo momento per quanto riguarda l'amore. Questo è il momento di voltare pagina e di dedicarvi solamente alle cose che vi generano sensazioni positive.