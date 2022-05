L'estate si avvicina, e il dolce tipico di questo periodo è sicuramente il gelato. Non importa quando, nel periodo più caldo dell'anno, ogni momento è perfetto per rinfrescarsi con un bel gelato. Ogni segno zodiacale però, ne ha uno preferito. Vediamo dunque quale tipo di gelato è l'ideale per ogni segno dello zodiaco.

Oroscopo e gelato, il tipo perfetto per ogni segno zodiacale

Ariete: per un segno caloroso e energico, ci vuole un tipo di gelato in grado sia di rinfrescarli, sia di dare loro energie. Proprio per questo, non rinuncerebbero mai una super coppa riempita di affogati al cioccolato o creme.

Se accompagnato con una cialda biscotto, poi, è ancora meglio.

Toro: il segno di terra è da sempre un grande amante del cibo, ma quando si tratta di gelati, non sanno proprio resistere. Secondo l'Oroscopo, il gelato alla panna è sicuramente il loro preferito, ma non disdegna neanche le creme, la zuppa inglese, o la stracciatella.

Gemelli: questo segno ama i gelati variegati, ma anche quelli più semplici come la stracciatella. Predilige inoltre la coppetta al cono gelato, l'importante è che si tratti di un gelato con più sapori e dal gusto travolgente.

Cancro: quando si tratta di gelati, per il Cancro è una faccenda seria, ma soprattutto preferisce gusti che solitamente non scelgono tutti. I gelati alla frutta, dunque, sono l'ideale per loro, in particolare quelli alla fragola, o ai frutti di bosco.

Leone: per loro il gelato non è gelato senza l'ausilio di una cialda biscotto. I coni gelato o i biscotti gelato sono dunque perfetti per loro, e non possono mancare nel loro freezer.

Vergine: magari il gelato non è proprio la loro passione, ma questo non vuol dire che non ne preferiscano uno. Per loro può andare bene un bel sorbetto al limone in grado di addolcire un lungo e saziante pasto.

Bilancia: il gelato per loro è sempre un buon motivo per rilassarsi un po’, oppure per mettere momentaneamente da parte la loro dieta. Ciò nonostante, il cono gelato non fa per loro, non è elegante come questo segno. Per loro va bene la coppetta, magari piena di zuppa inglese o fragola.

Scorpione: probabilmente il gelato è uno dei piatti preferiti dei nativi del segno, ma quello che preferiscono di più in assoluto è quello alla panna.

Se poi è accompagnato da altri gusti come il caffè, rende il tutto sicuramente più gustoso.

Sagittario: di fronte a un gustoso cono gelato, il segno di fuoco non può resistere. Non importa il gusto, l'importante è che sia accompagnato da una cialda croccante. Tuttavia, se proprio dovessero scegliere, prediligono il pistacchio.

Capricorno: forse i dolci non sono il loro forte quando si tratta di cibo, ciò nonostante, quando si tratta di gelato, riescono a fare un’eccezione. Non amano però i gusti troppo stravaganti o variegati, e preferiscono muoversi sul classico. Ecco dunque che gelati come la crema o la nocciola si addicono meglio a questo segno.

Acquario: la vostra creatività e razionalità messi insieme li portano a scegliere gusti di gelati davvero originali.

Vogliono scoprire stili sempre nuovi e bizzarri, come il gelato al cioccolato e rosmarino, oppure alla lavanda. Ma anche gusti più anacronistici come il gelato al melone.

Pesci: questo segno non sa resistere al gelato, praticamente quasi come tutti. Per loro, inoltre, il gelato è anche un modo per instaurare nuovi rapporti, soprattutto romantici. Dunque, coppette piene di crema o fragola riescono a fargli fare sempre una bella impressione.