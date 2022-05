Le previsioni dell'oroscopo del 18 maggio [VIDEO] rivelano che i nati sotto il segno dell'Acquario possono osare un po' di più. I Capricorno sono troppo sensibili, mentre i Bilancia devono essere più coraggiosi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Capricorno: siete persone molto sensibili, pertanto potrebbe essere molto semplice vedere il vostro umore cambiare da un momento all'altro.

11° Scorpione: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 18 maggio invitano i nati sotto questo segno a prendere una piccola pausa. Avete bisogno di stare un po' di tempo con voi stessi.

10° Gemelli: nel lavoro dovete reagire. Anche se le cose non vanno esattamente nel migliore dei modi, è il caso di insistere. Non arrendetevi al primo impedimento e tenete duro.

9° Leone: giornata interessante dal punto di vista professionale. In amore, invece, potrebbero esserci delle piccole faccende in sospeso da risolvere. Cercate di non perdere l'ottimismo.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Ariete: siete molto critici, forse troppo. Sia dal punto di vista personale che professionale è necessario essere un po' più flessibili. Non impelagatevi in faccende troppo complicate.

7° Pesci: le previsioni dell'oroscopo del giorno 18 maggio vi esortano ad aprirvi un po' di più con le persone care.

Se nutrite un sentimento forte per qualcuno, non esitate a palesarlo.

6° Vergine: una novità potrebbe animare le vostre giornate apportando una ventata di cambiamento. Dal punto di vista professionale, invece, cercate di avere più coraggio.

5° Bilancia: non abbiate paura di esprimere la vostra opinione. Cercate di mantenere la calma e di adoperare maggiore diplomazia.

Dal punto di vista sentimentale è necessario scendere a qualche compromesso.

Oroscopo 18 maggio dei primi quattro segni

4° in classifica, Toro: credete sempre molto in voi stessi e abbiate il coraggio di esprimere sempre le vostre idee. Soprattutto dal punto di vista professionale ci sono delle questioni nuove da valutare.

3° Cancro: l'oroscopo del 18 maggio vi invita a prendere di petto i problemi.

Questo è un ottimo periodo per riuscire a prendersi una bella rivincita. Sia in amore che nel lavoro è necessario venir meno a qualcosa.

2° Sagittario: non abbiate paura di rivoluzionare la vostra vita. I cambiamenti sono importanti e in certi casi anche necessari. Non abbassate la testa dinanzi le critiche.

1° Acquario: ottimo momento per farvi avanti. Nel lavoro vi sentite piuttosto sicuri e appagati, non lasciatevi sfuggire determinate occasioni. In amore, invece, potreste ricevere una sorpresa inattesa da una persona inaspettata.