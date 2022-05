Una nuova settimana ricca di aspettative e buoni propositi è appena iniziata. Il passaggio del Sole in Gemelli influisce positivamente sul quadro astrale di tutti i segni, eccezione fatta per i Pesci, che potrebbero vivere le prossime giornate con mood sottotono. Per il Capricorno è un momento di forte passione, c'è desiderio e voglia di abbandonarsi alle emozioni. Cancro è intuitivo e creativo, soprattutto nel lavoro. Vediamo di seguito l'Oroscopo completo della settimana da lunedì 16 a domenica 22 maggio 2022, per i segni da Ariete a Pesci.

Previsioni astrologiche settimanali dal 16 al 22 maggio 2022

Ariete: complici i caldi influssi della Luna, la passione si riaccende e vi avvolge durante questa nuova settimana. Il trasporto è forte con il partner e anche gli incontri sono favoriti. Nel lavoro dovete puntare i piedi, credere di più nelle vostre potenzialità. Il Sole vi garantisce energie e positività.

Toro: il consiglio delle stelle per questa nuova settimana di maggio è quello di definire con attenzione le linee dei propri spazi. Troppo spesso vi sentite messi alle strette, sopraffatti dalla volontà e dalle esigenze degli altri, ma ora è il momento di cambiare rotta. Gli influssi del Sole in Gemelli vi rendono più schietti e la salute è in recupero.

Gemelli: quella appena iniziata si rivela una settimana vantaggiosa per le collaborazioni lavorative e i contatti di ogni tipo. In amore si possono vivere forti emozioni, qualcuno potrebbe lasciarsi andare a qualche piccola trasgressione. Nel lavoro parlate meno e fate di più.

Cancro: l'oroscopo lascia presagire una settimana che inizia alla massima potenza, ma che va pian piano ad affievolirsi.

Dunque meglio sfruttare al massimo le giornate che vanno da lunedì a giovedì, quando vi sentirete in forma, creativi e pieni di voglia di fare. Al contrario dopo potrebbero nascere forti contrasti che farete fatica a gestire, questo sia in amore che in ambito professionale.

Leone: il consiglio per le prossime giornate è quello di cambiare strategia e, soprattutto in ambito pratico, mettere a punto un nuovo piano.

In amore c'è forte intesa e anche gli incontri sono favoriti per i single. Nel lavoro vi sentite sottovalutati, sapete di valer e di meritare molto di più. Non temete il vostro momento arriverà.

Vergine: è una settimana faticosa per il segno, irrequieto e ansioso. In famiglia, soprattutto nel rapporto con i figli, potrebbero nascere delle polemiche e a causa di queste anche i rapporti con il partner potrebbero incrinarsi leggermente. Fisico sottotono.

Bilancia: è un buon momento per la sfera finanziaria, ideale per fare degli investimenti o finalizzare un processo di vendita. In ambito personale potrebbero invece nascere delle tensioni, causate da alcune divergenze con il partner o con un ex.

Il sole magnifico durante il weekend vi aiuta a sistemare le cose.

Scorpione: l'oroscopo della settimana fino al 22 maggio lascia presagire delle giornate proficue in ambito lavorativo e finanziario. Qualcuno potrebbe ricevere una nuova proposta o un aumento di stipendio. In amore siete presenti al cento per cento, sapete come dedicarvi al partner e come riaccendere la passione.

Sagittario: le prime giornate di questa nuova settimana sono da dedicare agli affari e alla sfera lavorativa, dove potrebbero sbloccarsi situazioni interessanti. Le stelle favoriscono soprattutto chi lavora in proprio, gestisce un'attività o si occupa di commercio. Il weekend sarà di riposo, meglio non esagerare con gli sforzi e dedicarsi alla cura di mente e corpo.

Capricorno: i caldi raggi del plenilunio riaccendono la parte più vivace e intrigante di voi. La passione domina i rapporti di coppia e una forte e inaspettata attrazione potrebbe trasformarsi presto in qualcosa di più concreto. Il Sole in Gemelli aiuta dal punto di vista degli affari. Bene il fisico.

Acquario: la settimana inizia in maniera leggermente sottotono. Gli influssi della Luna Piena si rivelano pesanti per il fisico, invitandovi a rallentare i ritmi ed evitare gli eccessi, anche e soprattutto a tavola. In amore siete troppo chiusi, il partner potrebbe sentirsi tagliato fuori. Ok il lavoro.

Pesci: sono giornate pesanti per il segno, che durante il weekend non ha potuto recuperare al meglio e ora inizia la settimana stanco e nervoso.

Nel lavoro e in famiglia meglio evitare gli scontri e scegliere con cura le parole. Con l'avvicinarsi del fine settimana e il passaggio del Sole in Gemelli inizia una buona fase di recupero, che vi accompagnerà fino alla fine del mese.