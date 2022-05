L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 1° giugno 2022. Alla ribalta delle cronache astrali, dunque, l'inizio del nuovo mese di giugno. In analisi in questo caso la giornata di mercoledì, vista come sempre con l'occhio critico dell'Astrologica quotidiana. A essere sottoposti al giudizio insindacabile delle stelle i segni rappresentanti la seconda tranche zodiacale, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e pesci. Ansiosi di scoprire quali saranno i segni più fortunati a inizio giugno? Bene, senza perdere ulteriore tempo in inutili quisquilie, andiamo subito a tastare il polso all'oroscopo del giorno 1° giugno, consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 1° giugno, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Ottimo inizio mese per tantissimi del segno, in questo caso suggellato da cinque splendide stelline indicative di fortuna e serenità. Potrete senz'altro partire all’inseguimento dei vostri obiettivi, ma tenete in conto che qualcuno o qualcosa tenterà di mettervi i bastoni fra le ruote. La quadratura di Marte alla Luna, quest'ultima nel segno del Cancro, porta alla ribalta questioni irrisolte del passato. Nel lavoro utilizzate al meglio le energie e non curatevi di eventuali ostacoli incontrati sul cammino. Coraggio e sicurezza saranno le vostre armi vincenti. In amore il cuore, come sempre, s’infiamma con facilità, ma timori e resistenze, frutto di esperienze passate, v’impediscono di lasciarvi andare.

Scorpione: ★★★. Si prevede per voi nativi un giro di boa settimanale sottoposto a probabili fuori programma causati dal periodo sottotono. Fate leva sulla ragionevolezza per mettervi al riparo dalla tempesta emotiva scatenata dalla quadratura Luna-Marte, capace di distorcere i contorni alla realtà. Sbalzi d’umore, imprevisti, ostacoli che, a causa del vostro pessimismo, vi appaiono insormontabili.

Nel lavoro, anche nei momenti più nebulosi, avete sempre una persona amica su cui contare. Approfittate della sua gentilezza: rasserenerà questo giorno. In amore i sentimenti altalenano paurosamente come le montagne russe, combattuti tra il desiderio di libertà totale e voglia di casa, di famiglia. Vi sentite poco energici?

Buona parte delle responsabilità vanno al vostro stato d’animo: pensate positivo!

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 1° giugno annuncia tanta normalità, buona e spesso anche ricercata: ma chi l'ha detto che la routine è sinonimo di noia, stanchezza, apatia? Decisi a ottenere conferme del vostro successo, vi muoverete con sicurezza dando molta importanza alle pubbliche relazioni e all’immagine sociale. Cercate nuovi punti di mediazione in famiglia: far valere a ogni costo il proprio punto di vista non serve a nulla. Nel lavoro una buona organizzazione vi terrà al riparo da possibili imprevisti. Buona la concentrazione e la capacità d’applicazione. In amore, invece, un interessante progetto familiare rimandato da tempo potrà finalmente realizzarsi.

Se in attesa di una risposta, presto un messaggio, un'email o una telefonata vi rassicureranno.

Oroscopo e stelle del 1° giugno, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Giornata da considerare in netto calo rispetto ai giorni scorsi. In arrivo un periodo segnato dalla spunta del sottotono, per cui calma e concentrazione! Sotto il tiro della Luna in Cancro sottoposta alla dura quadratura da Marte, gran parte la giornata scorre al rallentatore: piccole crisi sentimentali, gelosie, bisticci con gli amici o errori di valutazione. Intanto sorvegliate le spese ed evitate i prestiti. Molte idee, ma confuse su tutti i fronti. Nel lavoro rispettate le gerarchie e non sconfinate specie se, essendo alle prime armi, non siete ancora del tutto padroni del mestiere.

In amore può essere che al partner non ispirino simpatia le vostre conoscenze o che con loro non si senta a proprio agio. Un consiglio: in questo periodo evitate l’assunzione di bevande a elevata gradazione alcolica.

Acquario: ★★★★★. Alla grande il periodo, tutto o quasi sottoposto ai benefici influssi della Luna in Cancro. In primissimo piano il settore sentimentale, anche se la parte lavorativa non è che andrà male, sia chiaro. Una quantità di stimoli nuovi, viaggi, contatti e sfide professionali vi costringeranno a tirar fuori la grinta, dando il meglio di voi stessi, ma alla fine sarete al settimo cielo per la contentezza. Con la Luna come amica certamente siete in una botte di ferro: buona compagnia, bella gente, occasioni, il tutto per una giornata proficua e divertente.

Anche nel lavoro tutto bene. Lucidità e prudenza saranno le parole d’ordine con cui fronteggiare qualsiasi situazione frenetica, riportando tranquillità nell’ambiente. In amore in qualche caso attraversate un momento delicato: cercate sempre di evitare gli scontri frontali e puntate a costruire un legame sereno: le stelle sono con voi!

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 1° giugno, predice un periodo di calma e rilassamento generale. In alcuni casi potrebbero esserci fasi che si ripetono o situazioni sempre uguali a se stesse: evviva la normalità! Le novità tecnologiche che, sempre più spesso, incontrate nell’ambiente quotidiano, inizialmente suscitano in voi più di una perplessità, ma è vostro dovere tenersi aggiornati.

Le tecnologie possono esservi decisamente d’aiuto e non potete permettervi certo di restare indietro. Nel lavoro il vostro rapporto professionale andrebbe definito nei dettagli, senza lasciare nulla al caso. Anche fra vecchi amici meglio mettere tutto nero su bianco. In amore, invece, si prevede una giornata, se non perfetta, certamente abbastanza buona. Una gita romantica sarebbe auspicabile per tirare un po' su il morale nella coppia. Lievi fastidi causati da alimenti non del tutto naturali: basterebbe un po’ d’attenzione.