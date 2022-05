L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 26 maggio 2022. In questo contesto andremo a dare spazio ai soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, ossia ai segni rappresentanti la seconda metà dello zodiaco. Curiosi di sapere se questo giovedì sarà o meno una giornata positiva? Nulla di più facile: il posto ed il momento sono quelli giusti. Pertanto, senza dilungarci oltre, iniziamo immediatamente a togliere il velo all'oroscopo del giorno 26 maggio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 26 maggio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★. Giornata poco positiva indicata con la spunta dei periodi da "ko". Non siate testardi proprio ora, imparate a discernere l'accondiscendenza e la coscienza. Stanchi, nervosi e anche abbastanza irritabili, non sarete al meglio della forma e i risultati che otterrete saranno modesti: pazienza! Non dovreste pensare troppo al passato in questa giornata, poiché potrebbero tornarvi alla mente antichi rancori e questo potrebbe falsare il rapporto con il partner o con una amicizia che nulla ha fatto e non ha colpa delle vostre precedenti relazioni. Non cercate di cambiare le cose per sentirvi più accettati in ambito lavorativo, ok?

Se siete giù di tono potete contare sull’intelligenza e sulla grinta.

Scorpione: ★★★★. Giovedì all'insegna della scontata normalità, nella quasi totalità del periodo. La superficialità in questo periodo porta ambizioni da appagare, ecco il motivo per cui la solita routine a momenti vi va stretta. Qualche spesa di troppo per la casa da tenere a freno.

Se state procedendo ad una ristrutturazione controllate i preventivi. Una questione legale o fiscale legata al lavoro invece, potrebbe crearvi fastidi. Meglio risolverla una volta per tutte nel più breve tempo possibile. In amore, giornata tutta coccole. Concedetevi una cenetta gustosa, rigorosamente a due, per scambiarvi confidenze, sogni, progetti e desideri reciproci.

Imparate anche a volervi bene, allontanando ciò che mina il vostro benessere.

Sagittario: 'top del giorno'. L'oroscopo del 26 maggio preannuncia uno splendido giovedì. Tutto o almeno ciò che si spera potrebbe essere realizzato a dovere. Le vostre capacità, unite a un briciolo di fortuna in più, vi permetteranno di mettere a segno più di un successo in campo sentimentale. Cordialità comunicativa e competenza brillante, in mostra in piacevoli conversazioni. Questa giornata finalmente si rivelerà tranquilla e potrete fare un po' il punto della situazione a lavoro o dedicare qualche ora in più alla cura di voi stessi. Nel lavoro per qualcuno del segno si presenteranno splendide occasioni: le saprete cogliere al volo grazie a idee chiare e precise.

Evitate comunque di prendere iniziative o di compiere scelte impegnative.

Oroscopo e stelle del 26 maggio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Cinque stelline della buona fortuna a garanzia di una giornata serena e altamente godibile. Giornata dolcissima quindi, specialmente in campo sentimentale. In amore in questo periodo tirate fuori le unghie e tutto il vostro fascino per far cadere ai vostri piedi la persona che desiderate: non lasciate nulla di intentato. Consiglio: ascoltate solo il vostro cuore, senza lasciarvi condizionare da qualsiasi parere, positivo o negativo che sia. In campo lavorativo sarete pronti a donarvi anima e cuore ad un nuovo progetto, soprattutto se proveniente da un/una collega in cui riponete la vostra migliore stima.

In questa giornata avete molte energie per affrontare i lavori più duri, non solo fisicamente, ma anche mentalmente.

Acquario: ★★★. Non proprio come nelle attese questo giovedì di metà settimana. In pratica si delinea un periodo "sottotono": tranquilli, ce la farete senz'altro! Quando (o se) sarete chiamati a fare delle scelte, evitate le esitazioni. Solo così riuscirete anche a scansare contraccolpi spiacevoli. Quando arriverà il momento di dire la vostra non indietreggiate, anche a costo di essere bruschi. Nel lavoro atmosfera abbastanza nebulosa: troppe astrattezze. Siete portati ad essere pragmatici, ma in questa incertezza vi sentite come pesci fuor d’acqua. In amore il partner potrebbe opporsi ad alcune vostre richieste, anche se avrete pretese tutt’altro che complicate.

Quando cederà, sarete voi a dargli filo da torcere. Attenti solo a non dare spago alla alla pigrizia.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 26 maggio, vede la giornata abbastanza positiva. Per dirla breve, tipo il bicchiere "mezzo pieno". Tenete a freno la vostra voglia di esagerare o di spendere tutto quello che vi è possibile, altrimenti non vi resterà nulla per il futuro. Se dovete prestare dei soldi ad un conoscente, prima chiedete a cosa servono, non pensate subito che si trovi in difficoltà, magari gli servono per pagare le rate della macchina nuova. Qualcuno intanto cercherà di mettersi in contatto con voi ad un livello più profondo ma voi, forse, avete chiuso quella porta troppo presto ed ora è più difficile riaprila. Nel lavoro la spigliatezza potrebbe apparire fuori luogo agli occhi di qualcuno che conta e questo potrebbe provocare qualche malinteso.