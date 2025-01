L'oroscopo della settimana dal 27 febbraio al 2 febbraio 2025 anticipa l'andamento riservato dalle stelle alle sette giornate a cavallo tra la fine di gennaio e l'inizio del mese di febbraio. In primissimo piano, tra i segni dello zodiaco reputati vincenti in amore quanto nel lavoro, c'è l'Ariete, che spunta un ottimo dieci in pagella. Non da meno risulta l'Acquario, valutato con un pagellino da nove. A breve distanza da essi ci sono Vergine e Pesci, entrambi in un periodo eccellente e con un ottimo voto otto.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 10. Preparatevi a a vivere una settimana straordinaria, caratterizzata da un cielo particolarmente generoso. Domenica 2 sarà una giornata da ricordare, con momenti di pura gratificazione sia sul piano affettivo che professionale. Lunedì 27, mercoledì 29 e venerdì 31 porteranno un’energia inesauribile, ideale per affrontare le sfide quotidiane e raggiungere obiettivi importanti. Le giornate di martedì 28, giovedì 30 e sabato 1 risulteranno comunque positive, offrendo spunti interessanti per chi vuole approfondire le relazioni o consolidare successi lavorativi. In amore, chi è in coppia si sentirà più vicino al partner, mentre i single avranno occasione di lasciarsi coinvolgere in piacevoli conoscenze.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno domenica 2 gennaio;

domenica 2 gennaio; ★★★★★ lunedì 27, mercoledì 29 e venerdì 31;

★★★★ martedì 28, giovedì 30 e sabato 1.

♉ Toro: voto 6. La settimana per voi del Toro sarà contraddistinta da alti e bassi. Lunedì 27 e martedì 28 spiccano per il loro potenziale positivo: le stelle favoriranno chi desidera intraprendere nuove iniziative, sia in amore che sul lavoro.

Mercoledì 29, giovedì 30 e domenica 2 saranno giornate stabili, utili per mettere ordine nelle questioni pratiche e rafforzare le relazioni personali. Tuttavia, venerdì 31 e sabato 1 porteranno una leggera fatica, con possibili rallentamenti sul piano lavorativo o qualche piccola incomprensione con le persone vicine. Sarà importante mantenere la calma e affrontare le situazioni con lucidità.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ lunedì 27 e martedì 28;

★★★★ mercoledì 29, giovedì 30 e domenica 2;

★★★ venerdì 31 gennaio;

★★ sabato 1° febbraio.

♊ Gemelli: voto 6. I Gemelli si troveranno a dover gestire una settimana con ritmi variabili. Giovedì 30 e domenica 2 rappresentano le giornate migliori, ricche di stimoli interessanti e opportunità da cogliere al volo. Mercoledì 29, venerdì 31 e sabato 1 saranno comunque favorevoli per portare avanti progetti personali, ma richiederanno una certa dose di attenzione ai dettagli. Lunedì 27 e martedì 28, invece, potrebbero risultare più pesanti, con qualche difficoltà a livello comunicativo o logistico. È consigliabile non forzare troppo i tempi, ma lasciare che le situazioni si risolvano in maniera naturale.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ giovedì 30 e domenica 2;

★★★★ mercoledì 29, venerdì 31 e sabato 1;

★★★ lunedì 27 gennaio;

★★ martedì 28 gennaio.

♋ Cancro: voto 7. Possibile avere a che fare con una settimana piuttosto equilibrata, con picchi di entusiasmo e momenti di riflessione. Venerdì 31 si distingue come la giornata più fortunata, ideale per concludere trattative, stringere nuovi accordi o vivere emozioni intense in ambito sentimentale. Mercoledì 29 e sabato 1 saranno anch’essi molto positivi, perfetti per consolidare legami o ottenere risultati importanti sul lavoro. Lunedì 27 e martedì 28 offrono buone possibilità per mettere ordine nelle priorità, mentre giovedì 30 richiederà maggiore prudenza per evitare fraintendimenti.

La domenica 2 sarà più complessa, con un calo di energia che suggerisce di prendersi del tempo per sé stessi.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno venerdì 31 gennaio;

venerdì 31 gennaio; ★★★★★ mercoledì 29 e sabato 1;

★★★★ lunedì 27 e martedì 28;

★★★ giovedì 30 gennaio;

★★ domenica 2 gennaio.

♌ Leone: voto 7. In programma un periodo buono, seppur con piccoli qui pro quo facilmente aggirabili. In generale avrete a che fare con giornate altalenanti. Sabato 1 sarà il punto culminante, con grandi opportunità sia sul piano professionale che personale. Venerdì 31 e domenica 2 saranno altrettanto promettenti, offrendo la possibilità di rilassarsi e godersi momenti piacevoli con chi si ama. Lunedì 27 e giovedì 30 si annunciano stabili, utili per pianificare le prossime mosse o consolidare risultati già ottenuti.

Martedì 28 e mercoledì 29 potrebbero invece risultare meno brillanti, con piccoli ostacoli da affrontare e una dose extra di pazienza da mettere in campo.

La valutazione della settimana:

Top del giorno sabato 1° febbraio;

sabato 1° febbraio; ★★★★★ venerdì 31 e domenica 2;

★★★★ lunedì 27 e giovedì 30;

★★★ martedì 28 gennaio;

★★ mercoledì 29 gennaio.

♍ Vergine: voto 8. La Vergine potrà contare su una settimana piuttosto positiva, con momenti di grande energia. Lunedì 27 sarà il giorno migliore, con una particolare facilità nel risolvere questioni personali e lavorative. Martedì 28 e mercoledì 29 si distinguono per la possibilità di costruire relazioni solide o di fare un passo avanti in progetti a lungo termine. Giovedì 30, venerdì 31 e sabato 1 saranno giornate favorevoli per attività creative e sociali, ma richiederanno anche un po' di flessibilità per adattarsi alle situazioni.

Domenica 2 sarà meno intensa, ideale per concedersi un po’ di riposo e riflessione.

La graduatoria settimanale con le stelle:

Top del giorno lunedì 27 gennaio;

lunedì 27 gennaio; ★★★★★ martedì 28 e mercoledì 29;

★★★★ giovedì 30, venerdì 31 e sabato 1;

★★★ domenica 2 febbraio.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 7. I prossimi sette giorni in calendario, secondo l'Oroscopo settimanale, promettono un mix di emozioni e momenti da vivere con equilibrio. Mercoledì 29 sarà il giorno più favorevole, con intuizioni brillanti che potranno essere utilizzate sia nel lavoro che nei rapporti personali. Giovedì 30 e sabato 1 offriranno occasioni per rafforzare relazioni significative o per prendersi una pausa dalla routine.

Venerdì 31 e domenica 2 saranno giornate ideali per fare piccoli progressi, anche se richiederanno attenzione ai dettagli. Martedì 28 porterà qualche distrazione o difficoltà nella concentrazione, mentre lunedì 27 richiederà pazienza per superare una lieve sensazione di stanchezza. Sarà utile trovare il tempo per dedicarsi a sé stessi e ai propri interessi.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno mercoledì 29 gennaio;

mercoledì 29 gennaio; ★★★★★ giovedì 30 e sabato 1;

★★★★ venerdì 31 e domenica 2;

★★★ martedì 28 gennaio;

★★ lunedì 27 gennaio.

♏ Scorpione: voto 5. Periodo complesso per lo Scorpione, con alti e bassi che richiederanno tanta pazienza e un approccio strategico. Domenica 2 brillerà come la giornata più promettente, offrendo opportunità di successo e maggiore serenità.

Lunedì 27, martedì 28, venerdì 31 e sabato 1 saranno abbastanza stabili, con possibilità di chiudere questioni in sospeso o di portare avanti impegni importanti. Mercoledì 29 sarà caratterizzato da incertezze, con la necessità di gestire le emozioni in modo più razionale. Giovedì 30 sarà la giornata meno favorevole: meglio evitare discussioni o decisioni affrettate, concedendosi invece una pausa rigenerante. Organizzazione e pazienza saranno le chiavi per affrontare questa settimana.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ domenica 2 febbraio;

★★★★ lunedì 27, martedì 28, venerdì 31 e sabato 1;

★★★ mercoledì 29 gennaio;

★★ giovedì 30 gennaio.

♐ Sagittario: voto 6. In arrivo una settimana dinamica ma non priva di piccoli ostacoli.

Lunedì 27 e martedì 28 saranno i giorni più positivi, perfetti per dare il massimo in ambito lavorativo o per consolidare rapporti personali. Mercoledì 29, giovedì 30 e domenica 2 saranno giornate discrete, in cui sarà possibile ottenere risultati apprezzabili, a patto di mantenere la calma e non disperdere energie in attività poco produttive. Sabato 1 sarà meno incisivo: meglio dedicarsi a compiti semplici o concedersi un po’ di relax. Venerdì 31 sarà più complesso, con qualche tensione che potrebbe influire sull’umore. Importante restare focalizzati sugli obiettivi e non farsi distrarre da fattori esterni.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ lunedì 27 e martedì 28;

★★★★ mercoledì 29, giovedì 30 e domenica 2;

★★★ sabato 1° febbraio;

★★ venerdì 31 gennaio.

♑ Capricorno: voto 6.

Settimana moderata, con giornate alternanti tra produttività e necessità di riflessione. Lunedì 27 e giovedì 30 saranno i giorni più favorevoli, con buone possibilità di portare a termine compiti importanti e rafforzare legami personali. Martedì 28, mercoledì 29 e venerdì 31 saranno stabili, con risultati soddisfacenti in ambito lavorativo o nelle relazioni. Domenica 2 richiederà una maggiore attenzione alle esigenze personali, con qualche piccola difficoltà a livello emotivo. Sabato 1 sarà il giorno meno favorevole: meglio evitare impegni troppo gravosi e concedersi un po’ di tempo per ricaricare le energie. Pazienza e flessibilità saranno indispensabili per ottenere il massimo in questo periodo.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ lunedì 27 e giovedì 30;

★★★★ martedì 28, mercoledì 29 e venerdì 31;

★★★ domenica 2 febbraio;

★★ sabato 1° febbraio.

♒ Acquario: voto 9. Il vostro simbolo astrale a questo giro sarà tra i protagonisti della settimana, con un cielo favorevole che porterà entusiasmo e determinazione. Martedì 28 si distingue come il giorno migliore, con opportunità uniche da cogliere al volo. Mercoledì 29 e sabato 1 saranno altre giornate eccellenti, perfette per avviare nuovi progetti o per rafforzare relazioni importanti. Lunedì 27, giovedì 30, venerdì 31 e domenica 2 saranno comunque positivi, con risultati concreti in vari ambiti, a condizione di mantenere alta la concentrazione. Sarà una settimana in cui la creatività e la capacità di adattamento permetteranno di affrontare ogni situazione con successo.

La scaletta con le valutazioni a stelline da lunedì a domenica:

Top del giorno martedì 28 gennaio;

martedì 28 gennaio; ★★★★★ mercoledì 29, sabato 1° febbraio;

★★★★ lunedì 27, giovedì 30, venerdì 31 e domenica 2.

♓ Pesci: voto 8. Molti nativi potranno godere di una settimana stimolante, con buone possibilità di raggiungere obiettivi importanti. Giovedì 30 sarà il giorno più fortunato, con una particolare armonia nelle relazioni e risultati notevoli sul lavoro. Martedì 28 e venerdì 31 saranno altre giornate eccellenti, utili per concludere progetti o per approfondire legami significativi. Lunedì 27, mercoledì 29 e domenica 2 porteranno stabilità, con un clima positivo che favorirà il benessere personale. Sabato 1 sarà meno incisivo, con qualche piccolo rallentamento o ostacolo. Consigliabile sfruttare i giorni migliori per avanzare nei propri obiettivi e concedersi il giusto riposo nei momenti meno favorevoli.

La graduatoria settimanale con le stelle: