L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 28 maggio 2022. L'attenzione è tutta puntata sulla giornata di sabato prossimo, coincidente con l'avvio di un nuovo weekend. Allora, ansiosi di sapere chi la spunta tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Certo che si, per cui passiamo subito a scoprirlo togliendo il velo all'oroscopo del giorno 28 maggio: a voi il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e riguardo i sentimenti.

Previsioni zodiacali del 28 maggio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. La voglia di vita, la fortuna e la serenità saranno di casa in questo primo giorno di weekend. I pianeti senz'altro sono pronti a offrire buone occasioni per mettere in luce le vostre qualità, anche se qualcuno emotivamente non sarà nella condizione giusta per esprimerle. In ambito professionale, dovrete aggiornarvi sulle novità e sulle nuove procedure del vostro settore. Quindi datevi da fare: la vostra attività è in pieno fermento. Si prospettano trasformazioni e cambiamenti che però v’imporranno ritmi più veloci. In amore, quando avete la luna storta, strapparvi un sorriso è una missione impossibile: non in questo anticipo di weekend dove tutto scorrerà limpido e nella serenità più assoluta.

Scorpione: ★★★. Sabato al rallentatore? In pratica questo è quanto lasciato presagire dalle stelle del momento. Il periodo, sfortunatamente per voi, si prevede abbastanza impegnativo con alta probabilità di doversi sorbire un generale sottotono. Invece di lamentarvi del fatto che il vostro tempo è interamente assorbito da lavoro e doveri, provate ad organizzare meglio le vostre giornate.

Seguendo un’accurata pianificazione riuscirete a ritagliarvi spazi inaspettati da dedicare a voi stessi. Nel lavoro intanto, la vostra professionalità attira l’interesse di persone autorevoli che vi aiuteranno a dare il via alle iniziative che vi stanno a cuore. In amore i sottintesi e le sfumature non fanno per voi: fate chiarezza su alcune questioni aperte, attraverso il dialogo e un’attenta riflessione.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 28 maggio indica un weekend dalla partenza un pochino statica, ripetitiva e a tratti monotona. Forse vi troverete ad affrontare un carico di lavoro imprevisto o più pesante del solito, ma i riscontri finanziari vi compenseranno dello sforzo. La vostra riservatezza poi, senz'altro vi salvaguarderà da situazioni incresciose, forse causate da insulsi pettegolezzi. Da qualche giorno mille responsabilità sembrano esservi cadute addosso, tutte insieme: con metodo e organizzazione saprete gestirle nel modo migliore. In amore intanto, non è il caso di tirare troppo la corda rendendovi irreperibili a causa dei troppi impegni. È normale che, tira tira, prima o poi qualcosa si spezzi e allora saranno guai.

Oroscopo e stelle del 28 maggio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: 'top del giorno'. Periodo da considerare a massima positività, quasi in ogni ambito. Uno splendido Mercurio, in trigono al vostro Plutone nel segno, è una miniera di sorprese e di slanci creativi che decreteranno il vostro successo. Se avete qualche piccola questione da sistemare, sbrigatevi e approfittate della fase propizia. Novità esaltanti sul fronte del cuore: riceverete inviti, proposte, teneri messaggi, dichiarazioni d’amore in piena regola: ok se single; d'obbligo riflettere se già in coppia... In questa pazza vita tutto può succedere. Intanto sappiate che ci sono progetti confusi da analizzare meglio, dettagli da rivedere e modificare al più presto.

Non fatevi prendere dall'ansia, come spesso succede quando qualcosa ostacola i vostri piani. Le azioni impulsive non migliorano le cose, anzi.

Acquario: ★★★. Sabato sotto l'egida dei periodi valutati con la spunta del sottotono. Fare o non fare, questo è il dilemma. Se c'è ancora qualcosa di poco chiaro nella vostra vita è arrivato il momento di analizzare le cose e trarre le opportune conclusioni. Basta enigmi irrisolvibili o incertezze stressanti. Tempo di bilanci anche in campo amoroso. Basta rimorsi e sensi di colpa, ricordate che ognuno è il risultato di tutte le persone che ha amato ed odiato. Se le persone che vi stanno accanto non vi capiscono completamente, allora preservare le vostre risorse a chi davvero sa apprezzarle.

Questa è una fase di studio, nei prossimi giorni sarete pronti nel mettere in atto alcune idee e capire in quale direzione indirizzare il vostro cammino.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 28 maggio, vede difficoltosa la partenza del weekend. La Luna in Toro acuisce la vostra tendenza a sclerare e questa cosa sarà quanto mai evidente a chi vi circonda. In amore in questo periodo non conviene lamentarsi perché il partner potrebbe prendere le dovute distanze. Ogni tanto siete freddi come un ghiacciolo, tanto da scoraggiare qualunque approccio. Qualche piccola scossa tellurica farà vacillare temporaneamente l’equilibrio della coppia: tensioni con il partner che (forse ha ragione?) non sopporta più le vostre bizze.

Dalla vostra intanto avete tempestività e tenacia: tenete a bada l’emotività e la partita sarà tutta da giocare. Nel lavoro non è giornata! Limitatevi ai compiti di routine, lasciando stare il vostro "infallibile" fiuto.