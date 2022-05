Le previsioni dell'oroscopo del giorno 28 maggio esortano i Toro ad essere un po' più risoluti in amore. Momento favorevole per Bilancia e Pesci.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: non siate troppo impazienti di realizzare i vostri obiettivi. Cercate di avere pazienza e di non mettere fretta alla provvidenza. Con calma si ottiene tutto.

11° Leone: l'Oroscopo del 28 maggio vi invita a non essere troppo litigiosi. Siete un po' agitati in questo periodo, pertanto, il rischio di incappare in qualche intoppo è alquanto elevato.

10° Vergine: in amore ci sono delle faccende in sospeso che forse è il caso di rivedere. Se siete rimasti delusi dal comportamento di una persona a voi cara, non esitate a farglielo presente.

9° Toro: buon momento per quanto riguarda la sfera professionale. In amore, però, è tempo di prendere le distanze da una situazione che, ormai, vi sta generando un po' di turbamento.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: accogliete di buon grado le novità che vi capiteranno. Ricordate che la monotonia non aita certamente a superare dei piccoli ostacoli. In amore sentite il bisogno di una persona cara.

7° Gemelli: l'oroscopo del 28 maggio denota l'inizio di un momento un po' burrascoso per quanto riguarda i rapporti sentimentali.

Nel lavoro, invece, aprite gli occhi e non permettete a nessuno di ostacolare i vostri obiettivi.

6° Capricorno: buone notizie per quanto riguarda l'amore. Una situazione in sospeso potrebbe essere presto risolta. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, è il momento di insistere.

5° Cancro: se potete, cercate di prendervi una piccola pausa dal lavoro.

In amore dovete essere risoluti e non tergiversare. Se nutrite un interesse è bene che lo esponiate senza far passare altro tempo.

Oroscopo 28 maggio segni fortunati

4° Scorpione: in amore c'è stato qualche piccolo alto e basso in questo periodo, ma adesso tutto andrà verso un miglioramento. In ambito professionale, invece, dovete essere pazienti e attendere tempi migliori per esporsi.

3° Sagittario: nel lavoro potreste ricevere una conferma. Le belle notizie, però, si faranno vive anche per quanto riguarda la sfera sentimentale. Ottimo momento per cimentarsi in un nuovo progetto.

2° Pesci: l'oroscopo del giorno 28 maggio vi invita ad essere versatili. Nella vita non bisogna agire troppo seguendo degli schemi, ma è importante anche saper trovare delle soluzioni rapide a problemi improvvisi. Questo è il momento di dimostrare quanto valete.

1° Bilancia: in amore ci sono delle ottime notizie in arrivo. Chi è legato ad una persona, potrebbe pensare di compiere un passo importante. Sono agevolati i trasferimenti e i matrimoni.