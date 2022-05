Le previsioni dell'oroscopo del 29 maggio invitano i Cancro a prendere delle decisioni in amore. Gli Ariete sono stufi dei tira e molla, mentre i Pesci sono in balia delle emozioni.

Oroscopo 29 maggio degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Ariete: i tira e molla non vi porteranno da nessuna parte. Se state cercando di risolvere delle faccende in sospeso, fatelo e basta senza temporeggiare.

11° Leone: giornata interessante per quanto riguarda le emozioni. Siete un po' provati, pertanto l'Oroscopo del 29 maggio vi esorta a non sbilanciarvi troppo.

10° Pesci: la vostra vita potrebbe essere un turbinio di emozioni in questo momento. Ci sono delle scelte da prendere, pertanto cercate di essere assennati. In amore dovete mettervi in gioco un po' di più.

9° Capricorno: buon momento per quanto riguarda il lavoro. In amore, però, è necessario ritrovare un po' di quella complicità perduta con il partner. Ricordate che i rapporti vanno coltivati.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Toro: nel lavoro potreste ricevere delle sorprese piuttosto interessanti. Per quanto riguarda la sfera sentimentale è in attivo un periodo ricco di novità, cercate di non farvi trovare impreparati.

7° Gemelli: se siete di cattivo umore fate il possibile per tenerlo al di fuori della sfera professionale.

In amore bisogna essere un po' più lungimiranti, ma non esponetevi troppo se non ne siete sicuri.

6° Sagittario: le previsioni dell'oroscopo del giorno 29 maggio vi invitano a essere tenaci. Colorate la vostra vita e non vivete in bianco e nero. Non abbiate paura di rischiare, la vita è fatta anche di questo.

5° Scorpione: interessanti novità sul fronte lavorativo.

Siete un po' stanchi in questo periodo, ma presto ci saranno delle novità. In amore, invece, il ritorno di una persona dal passato potrebbe scombussolarvi.

Oroscopo segni fortunati

4° in classifica, Cancro: in amore è tempo di prendere una posizione. Non lasciate che siano gli altri a decidere al posto vostro, dovete essere risoluti e impavidi.

Sul lavoro dovete imparare a gestire con calma anche le situazioni più incresciose.

3° Vergine: occhi aperti per quanto riguarda il lavoro. Se non sapete in che direzione andare, fermatevi un attimo. In questo periodo potrebbero aprirsi delle nuove opportunità, anche molto importanti.

2° Bilancia: le incomprensioni in famiglia che ci sono state di recente potrebbero presto essere risolte. Siate fiduciosi e non lasciatevi abbattere dai piccoli intoppi. Anche sul lavoro ci sono risvolti interessanti.

1° Acquario: le previsioni dell'oroscopo del 29 maggio denotano l'inizio di un periodo molto florido. Nel lavoro vi sentite gratificati e anche in amore riceverete delle risposte.