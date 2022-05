L'oroscopo della giornata di venerdì 27 maggio vedrà un Toro più concentrato al lavoro grazie a Mercurio nel segno, così come la Vergine, che riuscirà anche a dire la sua in amore grazie alla Luna in trigono. Acquario potrebbe essere un po’ più permaloso del solito, mentre Scorpione e Leone saranno in difficoltà. Vediamo nel dettaglio previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 27 maggio.

Previsioni oroscopo venerdì 27 maggio 2022 segno per segno

Ariete: il sostegno favorevole di Venere sta per esaurirsi, ma questo non vorrà dire che tra voi e il partner le cose andranno male.

Anche voi single sarete ancora in corsa per trovare la persona giusta per voi. Sul fronte professionale guadagnerete il supporto di Marte, e insieme a Giove energie e competenze saranno ben equilibrate. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali più che soddisfacenti secondo l'oroscopo di venerdì. In amore la Luna sarà dalla vostra parte e, single o no, riuscirete a avere un contatto più intimo e elevato con la vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella prima decade. Sul fronte professionale Mercurio nel segno vi aiuterà a stare più concentrati sui vostri progetti. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale positiva in questa giornata di venerdì. Sta andando tutto davvero bene per voi e per la vostra anima gemella, con tante cose da fare insieme che alimenteranno il vostro rapporto.

Sul fronte professionale Mercurio non sarà più nelle vostre corde, ciò nonostante ci saranno Marte e Giove in buon aspetto. In ogni caso, punterete solo su investimenti sicuri. Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale che finalmente comincerà a sorridervi secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. La Luna e Mercurio si muoveranno a vostro favore, e presto anche Venere.

Single oppure no, è arrivato il momento di recuperare terreno in amore. Sul fronte professionale invece la situazione non sarà così favorevole, ma con Mercurio in sestile potreste anche evitare qualche imprevisto. Voto - 7️⃣

Leone: questo cielo si sta annuvolando per voi, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Venere sarà favorevole ancora per poco, mentre la Luna sarà in quadratura.

Prima di fare la vostra mossa, vorreste capire cosa provate veramente. Ebbene, concentratevi su ciò che vi fa stare bene con la vostra fiamma. In ambito lavorativo anche se Mercurio sarà in quadratura per un po’, potrete sempre contare su Giove e Marte per gestire bene i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Vergine: vita sentimentale che finalmente comincerà a prendere piede all'interno della vostra quotidianità. Certo, Venere sarà ancora opposta ma non per molto. Inoltre, la Luna in trigono dal segno del Toro vi aiuterà a essere più ragionevoli e comprensivi nei confronti del partner. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio sarà dalla vostra parte ora, e Marte non vi darà più fastidio. Con il giusto impegno, potreste ottenere buoni risultati.

Voto - 8️⃣

Bilancia: miglioramenti in arrivo anche per voi nativi del segno secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 27 maggio. Sul fronte sentimentale sarete più ottimisti, e con l'aiuto del partner risolverete i vostri problemi di coppia. Se siete single l'estate sta per iniziare, e voi non vedrete l'ora di tuffarvi in un mare di novità. Nel lavoro dovrete essere ancora prudenti in quel che fate, anche perché Mercurio non sarà più favorevole. Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale che si complicherà a partire da prossimo periodo. Sarete messi in difficoltà dalla Luna in opposizione, e presto anche da Venere. Single oppure no, sarà importante in questo periodo consolidare i rapporti per voi più importanti.

Sul posto di lavoro Mercurio potrebbe causare dei contrattempi, dunque attenti a come organizzerete la vostra giornata. Voto - 6️⃣

Sagittario: vita professionale in miglioramento secondo l'oroscopo. Questo quadro astrale si sta muovendo, e vedrà il pianeta Mercurio in una posizione migliore, almeno per il momento. Probabilmente vi siete messi alle spalle alcuni progetti complessi, e ora potrete dedicarvi a altro. In ambito sentimentale dovrete dire addio al sostegno di Venere, ciò nonostante non ci saranno dubbi o perplessità per il momento tra voi e il partner. Voto - 9️⃣

Capricorno: il vostro atteggiamento nei confronti del partner sarà decisamente più morbido grazie alla Luna in trigono dal segno del Toro.

Questo cielo sta migliorando, e con maturità potrete risolvere eventuali problemi di coppia. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio sarà dalla vostra parte, ma per ottenere buoni risultati dai vostri progetti, dovrete contare solo sulle vostre forze. Voto - 7️⃣

Acquario: questa Luna in quadratura potrebbe rendervi un po’ troppo permalosi o gelosi dal punto di vista sentimentale. Certo, Venere sta per mettersi in una posizione scomoda, ma fin quando non ci saranno problemi, non ci sarà bisogno di mettere in discussione il vostro rapporto. Sul fronte lavorativo Giove e Marte saranno ancora favorevoli, e con un po’ di fortuna saprete mettere insieme progetti di buon livello. Voto - 7️⃣

Pesci: cielo decisamente invitante in questa giornata.

La Luna in sestile vi metterà a vostro agio con il partner, e Venere presto vi aiuterà a portare più romanticismo nella vostra vita sentimentale. Se siete single e volete conoscere nuove persone, questo periodo potrebbe essere favorevole. In ambito lavorativo Mercurio tornerà a agire a vostro favore, ma perderete il sostegno di Marte. In ogni caso, sarete ancora piuttosto abili in quel che fate. Voto - 8️⃣