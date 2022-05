Secondo l'oroscopo del giorno 9 maggio, i nati sotto il segno del Leone riceveranno delle soddisfazioni. I Capricorno vivranno alti e bassi e i Sagittario devono essere più estroversi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Capricorno: giornata di alti e bassi per i nati sotto questo segno. Mettete da parte l'orgoglio e cercate di guardare al vostro futuro con un ottimismo maggiore.

11° Gemelli: se state attraversando un periodo no, chiudersi in se stessi non può certamente essere considerata una soluzione. Dal punto di vista professionale dovete darvi una mossa.

10° Sagittario: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 9 maggio vi invitano ad essere un po' più estroversi. Talvolta tendete a chiudervi in voi stessi finendo per impedire alle altre persone di capirvi fino in fondo.

9° Cancro: le stelle sono un po' ballerine, tuttavia, cercate di mantenere la calma. In amore non ci sono cose che vi turbano particolarmente, ma cercate sempre di mantenere l'armonia.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Ariete: novità in arrivo per i nati sotto questo segno. Ci sono delle persone che entreranno a far parte della vostra vita, probabilmente stravolgendola, lasciate che le cose vadano da sé.

7° Bilancia: non abbiate fretta di portare a termine i vostri obiettivi.

Ricordate che esiste un tempo per tutto, pertanto, dovete essere pazienti. L'Oroscopo del 9 maggio vi invita ad essere calmi.

6° Toro: non siate troppo frettolosi nelle decisioni. Se ci sono delle situazioni che vi stanno turbando in questo periodo, cercate di mantenere un certo distacco. Dal punto di vista professionale, invece, siete favoriti.

5° Scorpione: buon momento per quanto riguarda il lavoro, anche se la chiave del successo è sempre legata alla discesa a dei compromessi. Non fatevi sfuggire le occasioni che si presenteranno sulla vostra strada.

Oroscopo segni fortunati del 9 maggio

4° in classifica Acquario: giornata interessante per quanto riguarda le conoscenze.

Oggi siete particolarmente loquaci, pertanto, sono favoriti i nuovi incontri. In merito all'amore, invece, tutto va secondo i piani.

3° Vergine: se qualcosa ha stravolto le vostre aspettative e i vostri progetti, chiedetevi se ne vale davvero la pena. In amore bisogna cercare di venire in contro alle esigenze del prossimo.

2° Pesci: l'oroscopo del giorno 9 maggio vi invita a cominciare la settimana con ottimismo e spirito d'iniziativa. Queste caratteristiche saranno molto importanti per quanto riguarda il lavoro.

1° Leone: in amore siete favoriti, ma dovete prestare attenzione a non prendere decisioni troppo affrettate. Sul lavoro, invece, un nuovo progetto potrebbe assorbirvi, ma darvi anche tante soddisfazioni.