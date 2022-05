L'Oroscopo di domani è pronto a valutare la giornata di sabato. In primo piano le previsioni zodiacali del 7 maggio 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Curiosi di conoscere i simboli astrali favoriti dall'Astrologia in questo inizio di weekend? In primissimo piano spicca la presenza della Luna in Leone alla quale fa eco la positiva posizione del Sole nel campo del Toro. Giornata abbastanza impegnativa, intanto, per i nativi dell'Ariete e della Vergine, indicati rispettivamente in periodo da "ko" e dal meno peggiore "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 7 maggio, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 7 maggio, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★. L'oroscopo del 7 maggio vede il periodo in calo. In amore, sentirete una forte voglia di rinnovamento portata dalla potente presenza di Venere; la primavera vi vuole protagonisti della vita di coppia. Questo non è più il tempo di aspettare o di rimanere confinati in un angolo. Però, se non starete attenti, potreste ritrovarvi a vivere delle situazioni parecchio intricate nelle quali, tra l'altro, a rimanerci male sareste solo ed esclusivamente voi. Single, sarete obbligati a tenere in considerazione il parere di persone influenti, pur non condividendone la validità. Oltre a questo, la concentrazione lascerà un po' a desiderare: dovrete sudare sette camicie per mettere a punto i dettagli di un certo progetto.

Nel lavoro, se siete insicuri e vi sentite incapaci di farcela da soli, chiedete il sostegno di una persona/collega di fiducia.

Toro: ★★★★★. Giornata davvero splendida. In campo sentimentale darete il meglio di voi, saprete giocare le vostre carte senza eccedere e senza aver fretta, favorendo cambiamenti importanti per il futuro a due.

L'amore sarà per voi energia pura e forza vitale: tutto ciò renderà questo anticipo di weekend degno di essere vissuto al massimo. Avrete la fortuna di trovare un partner che vi saprà consigliare, coccolare e cambiare in positivo: fatene tesoro! Single, il fascino non mancherà di certo e Cupido sarà decisamente dalla vostra parte, pronto ad aiutarvi a fare breccia in molti cuori.

Forse troverete finalmente il vero amore... Sarà altresì una giornata importante per capire in quale direzione sta andando il vostro cuore: incontri favorevoli a chi è ancora in cerca della famosa anima gemella. Nel lavoro procederete spediti: alcuni nuovi contatti promettono bene, tutto andrà nel modo desiderato.

Gemelli: ★★★★. Giornata buona indicata da quattro stelline, quindi la solita routine. In amore, apprezzare il piacere delle piccole cose sarà il miglior rimedio per costruirsi la propria serenità e magari diventare più disponibili verso gli altri. Così, specialmente se già siete lietamente in coppia, vi si spalancheranno davanti le porte del paradiso: una volta tanto la passione andrà a braccetto con il sentimento.

Single, avete tutte le carte in regola per trascorrere una giornata serena e, come sempre, sarete bravi nell'adattare le circostanze ai vostri bisogni. Inoltre, ricordate che la fortuna aiuta gli audaci: è arrivato il momento di investire nel futuro affettivo. Dopo il lavoro, non cedete alla tentazione del divano; infilate le scarpe da ginnastica e respirate a pieni polmoni all'aria aperta: più vi svagherete e più sarete più felici. Nel lavoro, sarete attivi e ricchi di spirito d'iniziativa. Oltre a ciò, avrete anche le idee molto chiare su cosa è meglio fare e come farlo.

Oroscopo di sabato 7 maggio, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Periodo indicato in positivo, anche se basato sulla normalità più assoluta.

L'amore in questo weekend sarà abbastanza pieno di slancio, forse portatore anche di sprazzi di gioia; ovviamente ben lontano dai tormenti del passato. Con la Luna, presente nel comparto fino a tarda mattinata e in aspetto armonico, sarete alle prese con un momenti elettrizzanti, anche delicatamente passionali: cercate di godervi con pienezza ogni piccolo istante di dolcezza, insieme a chi amate. Single, vi sentirete bene e sarete soddisfatti, anche perché finalmente avete in mano ciò che presto vi permetterà di realizzare un ambizioso progetto. Se c'è una persona che vi interessa, dovete giocare subito le vostre carte, mostrando le vostre qualità migliori, altrimenti potreste restare ancora nel dubbio.

Nel lavoro i risultati faranno morire di invidia i colleghi ma stupiranno positivamente i dirigenti: qualcuno tra quest'ultimi pensa già ad una possibile gratificazione.

Leone: 'top del giorno'. Giornata molto interessante, favorita soprattutto dalla splendida presenza della Luna nel segno. La sfera sentimentale sta per riservare a molti momenti a dir poco entusiasmanti. Questo grazie alla buona predisposizione dell'Astro d'Argento, il che vi spingerà a dare maggiore spazio all'ironia e al dialogo non solo all'interno del rapporto di coppia ma anche in famiglia e nelle amicizie. Single, se il buongiorno si vede dal mattino, questa giornata si preannuncia davvero brillante per la maggior parte di voi.

In primis a veleggiare nel limbo della positività saranno qualità come entusiasmo, dialettica, chiarezza di idee e fascino in quantità industriale. Saranno queste le armi vincenti, quelle che vi permetteranno di avvicinare e conquistare chi più vi interessa. Nel lavoro, sarete iperattivi e porterete a termine quantità incredibili di impegni. Potrete inoltre osare di proporre alcuni cambiamenti strutturali, ottenendo un consenso unanime.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, sabato 7 maggio, annuncia un periodo "sottotono". In campo sentimentale dovete risolvere già da oggi qualche incombenza di tipo pratico. Riguardo la persona che avete accanto, l'invito è quello di agire concretamente cercando di risolvere, se non tutti, almeno i problemi che pensate siano urgenti o molto importanti.

Smettetela di rigirare il coltello nella piaga, sembra quasi che non aspettiate altro che trovare nuove scuse per andare incontro a nuove litigate... Cercate invece di trovare una soluzione alla vostra impulsività e soprattutto alla vostra aggressività, altrimenti nessuno vorrà più starvi accanto se doveste continuare con tale atteggiamento. Single, la trappola che il cielo di questo giorno tende alla maggior parte di voi, è quella dei sogni. Potreste seguire ad oltranza una chimera per poi accorgervi di perdere di vista quello che di concreto la vita potrebbe offrire. Occhio alle illusioni, ai passi falsi, staccate la spina e rilassatevi. Nel lavoro vietato gettare la spugna!

