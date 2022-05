L'oroscopo della giornata di sabato 7 maggio prevede transiti planetari favorevoli per i nativi Leone, che potranno contare sulla buona posizione della Luna e di Venere, mentre Toro potrebbe creare qualche problema sentendosi al centro dell'attenzione. Sagittario avrà a disposizione qualche occasione in più per trovare la persona giusta da amare, mentre Pesci sarà piuttosto abile al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 7 maggio.

Previsioni oroscopo sabato 7 maggio 2022 segno per segno

Ariete: il vostro entusiasmo nei confronti del partner aumenterà a dismisura con il passaggio della Luna nel segno del Leone.

Sarete più fiduciosi e ottimisti, ma soprattutto, più affiatati. Se siete single potreste scoprire e apprezzare quanto di buono ci sia nelle persone intorno a voi. Sul fronte professionale il periodo promette bene, e con il giusto impegno potreste arrivare a risultati più che soddisfacenti. Voto - 9️⃣

Toro: giornata complicata per voi secondo l'oroscopo a causa della Luna. Potrebbero venire a galla alcuni dubbi o malintesi tra voi e la persona amata, rischiando di arrivare spesso a una discussione. Sul fronte lavorativo sarete messi piuttosto bene, ciò nonostante non lasciatevi tentare da progetti professionali che potrebbero chiedere troppo tempo e risorse. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali positive in amore secondo l'oroscopo di sabato 7 maggio.

Il fine settimana inizierà al meglio per voi e per il partner, e basterà poco per lasciarsi andare alle emozioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. Sul fronte professionale siete in una fase di lieve ripresa grazie in particolare a Mercurio. Con un po’ di pazienza, sarete in grado di ottenere risultati sempre migliori.

Voto - 8️⃣

Cancro: con Venere in quadratura dal segno dell'Ariete potreste sentirvi giù di tono in questa giornata. Fate attenzione soprattutto ai vostri rapporti personali, che non sempre prenderanno la giusta direzione. In ambito professionale anche se questo cielo sta per cambiare, non dovrete essere pessimisti, soprattutto perché finora avete ottenuto buoni risultati.

Voto - 6️⃣

Leone: il weekend non potrebbe iniziare meglio di così per quanto riguarda i sentimenti, secondo l'oroscopo. La Luna entrerà nel vostro cielo, e insieme a Venere in trigono ottimismo e buoni sentimenti non mancheranno, anche per voi cuori solitari. Per quanto riguarda il lavoro, con Mercurio in sestile le idee non mancheranno. Saprete anche organizzarvi piuttosto bene, ma spesso dovrete sapervi adattare alla situazione. Voto - 8️⃣

Vergine: periodo sicuramente difficile in ogni ambito per voi secondo l'oroscopo. Sul fronte amoroso, anche se Venere non sarà più negativa, avrete ancora tante cose da dire e da sistemare con il partner. Certo il peggio è passato, ma non siete ancora messi benissimo.

Per quanto riguarda il lavoro invece avrete bisogno di qualcosa che possa cambiare le carte in tavola e in grado di rimettervi in gioco. Voto - 6️⃣

Bilancia: configurazione astrale che vedrà la Luna in sestile dal segno del Leone per voi. Venere però sarà in opposizione, dunque sarà meglio lasciar perdere essere romantici e concentrarsi su quelle cose che veramente contano per il benessere della vostra storia d'amore. In ambito lavorativo un approccio diverso per i vostri progetti potrebbe permettervi di fare di più. Voto - 6️⃣

Scorpione: giornata non molto convincente in amore secondo l'oroscopo di sabato 7 maggio. La Luna in quadratura potrebbe non mettervi dell'umore adatto per stare insieme alle persone che amate.

Forse avrete bisogno di un po’ di tempo solo per voi. Sul fronte professionale, invece, avrete le idee ben chiare su come portare avanti i vostri progetti, ma dovrete anche saper gestire le risorse che avrete a disposizione. Voto - 7️⃣

Sagittario: periodo ottimo in amore per voi nativi del segno. Single oppure no, con la Luna e Venere in buona posizione, sarete in grado di gestire al meglio le vostre emozioni, e regalare sempre un sorriso alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro qualcosa continua a non quadrare con i vostri progetti, che faticano ancora a prendere il volo. Voto - 7️⃣

Capricorno: con Venere in quadratura, è ormai chiaro che la vostra vita sentimentale non sta andando come volete.

Finché siete in tempo, dovreste parlarne con la vostra anima gemella, evitando soprattutto di non causare litigi. In ambito lavorativo sarete ancora piuttosto ben organizzati con i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Acquario: questo inizio di fine settimana potrebbe non essere così convincente per voi in amore. Venere sarà in buona posizione, ma la Luna in opposizione non vi farà sentire così a vostro agio. Single oppure no, meglio non lasciarsi andare se non vi sentite abbastanza sicuri. Sul fronte professionale Mercurio in trigono vi aiuterà a essere razionali e abbastanza precisi con i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale che rimane convincente secondo l'oroscopo.

Non metterete mai in dubbio la vostra relazione, anche quando le cose non vanno benissimo, e questo sarà motivo di grande fiducia reciproca. Sul fronte professionale sarete piuttosto pratici e in grado di mettere insieme buoni risultati. Voto - 8️⃣