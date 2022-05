Nuovo appuntamento con l'Oroscopo dedicato al weekend. La prima settimana di maggio sta per giungere al termine, curiosi di sapere come si concluderà? Quali novità e sorprese hanno in serbo gli astri per i dodici segni zodiacali? Le stelle raccontano che questo fine settimana vede i nativi dell’Ariete più forti e concentrati. Per il segno della Bilancia è arrivato il momento di fare una svolta significativa nella propria vita. Infine, questo è un weekend molto eccitante e stimolante per i nati in Pesci. A seguire, l’astrologia applicata al fine settimana 7 e 8 maggio e le previsioni segno per segno con le pagelle delle stelle.

Il weekend 7 e 8 maggio secondo l'oroscopo: previsioni astrologiche da Ariete a Cancro

Ariete – In questo fine settimana vi sentite mentalmente e fisicamente più forti e più concentrati rispetto alle scorse settimane. Potreste discutere nuove idee per progetti futuri, personali o lavorativi, e formulare piani d’azione. Il vostro futuro finanziario potrebbe essere nella vostra mente. Questo è il periodo in cui cercare un modo per concretizzarlo. Voto: 7

Toro – Durante un incontro potrebbe venire a galla delle discussioni che riguardano la vostra vita. La conversazione potrebbe riguardare tutte le cose che vi preoccupano, dalle questioni pratiche a quelle artistiche, dagli affari alle questioni filosofiche.

Vuotare il sacco aiuta ad avvicinare voi e la persona interessata. Potreste decidere di collaborare a una specie di progetto creativo. Voto: 5

Gemelli – Qualcuno potrebbe venire a casa vostra, e un argomento affascinante potrebbe emergere nel corso della vostra conversazione. Alcune idee interessanti potrebbero venire alla luce in maniera diretta o indiretta da queste discussioni.

Potreste voler utilizzare queste idee per formulare piani d’azione per rendere il vostro futuro più appagante. Opportunità professionali, finanziarie e spirituali potrebbero arrivare in questo periodo. Voto: 7

Cancro – Trovare conforto potrebbe essere difficile per voi. Potreste sentirvi come se non vi stesse connettendo con i vostri ideali od obiettivi.

Anche se provate a mettere in moto le cose, in realtà non vanno come vorreste. C’è un’energia difficile che vi fa sentire come se avesse bisogno di unirvi a un gruppo per sentirvi accettati. Il problema è che niente vi attrae. Dovete sentirvi liberi di percorrere la strada che fa per voi. Voto: 6,5

Previsioni delle stelle per sabato 7 e domenica 8 maggio: da Leone a Scorpione

Leone – La vostra natura allegra e vivace è alimentata dall’energia frenetica che vi regala le stelle. Avete una grande quantità di forza fisica a vostra disposizione e potete raggiungere in poco tempo i vostri obiettivi annuali con il minimo sforzo. Approfittate di questo periodo concentrandovi sulle vostre esigenze. Avete il grande supporto delle persone che vi circondano e questo vi aiuterà a raggiungere i vostri obiettivi.

Voto: 8

Vergine – Siete afflitti per via delle scelte che dovete fare. Questa è una di quelle volte in cui vi sentite come se un secondo di esitazione vi costasse caro. Eppure, ci mettete un po’ per elaborare e interiorizzare le cose prima di metterle in cantiere. Non arrabbiatevi con voi stessi per aver gestito le cose come fate spesso. Più di ogni altra cosa, è la vostra mancanza di fiducia in voi stessi che vi blocca. Voto: 5,5

Bilancia – È il periodo adatto per fare una mossa significativa nella vostra vita. Con una grande quantità di energia fisica unita a un’autostima incredibilmente alta, avete quello che vi serve per raggiungere i vostri obiettivi. Ci sono opportunità che arrivano a destra e a manca, e l’energia che avete addosso è pazzesca.

Forza e coraggio, salite a bordo quando quel treno dei vostri sogni arriva sfrecciando. Voto: 7,5

Scorpione – Potreste sentirvi senza energia. Potreste provare frustrazione quando provate a praticare uno sport. Vi sentite come se le cose vi stessero sfuggendo di mano. Questa sensazione sta mettendo a dura prova la vostra salute sia mentale che fisica. Non abbattetevi, accettate il fatto che ci sono momenti buoni e momenti brutti per fare determinate cose. Voto: 5,5

Le previsioni dell'oroscopo per il fine settimana 7-8 maggio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – La vostra vitalità fisica dovrebbe essere abbastanza forte, e siete incoraggiati da una maggiore fiducia in voi stessi. Allo stesso tempo, tuttavia, sembra che qualcuno stia cercando di scompigliare la vostra vita, essendo egoista e irrispettoso del vostro spazio personale e intimo.

È molto probabile che ciò porti a conflitti di cui non avete bisogno. La buona notizia è che è probabile che vi faccia vedere le cose da un altro punto di vista, che alla fine si rivela utile per comprendere meglio la situazione. Voto: 6

Capricorno – L’opportunità di viaggiare, magari con gli amici o un gruppo a cui appartenete, potrebbe presentarsi in questo periodo. Potreste anche cercare di migliorare la vostra istruzione, poiché il vostro intelletto è particolarmente attivo in questo periodo. Qualunque nuova esperienza si presenti sul vostro cammino, potrebbe portare a nuovi percorsi, interessi e opportunità. Non permettete ai dubbi o alle paure di ostacolarvi. Voto: 6

Acquario – L'oroscopo afferma che in questo weekend avete una forza fisica invidiabile.

Questo è il periodo fantastico per entrare a far parte di una squadra sportiva o avviare un programma aziendale. Altri rispetteranno le vostre capacità di leadership. Siete costruttivi e sicuri di voi stessi, e queste caratteristiche irradiano energia positiva. Avete l’occasione di essere meravigliosamente produttivi in questo periodo. È probabile che il lavoro offra interessanti opportunità di avanzamento. Voto: 7,5

Pesci – Questo potrebbe rivelarsi un weekend molto eccitante e stimolante: sfruttatelo a vostro vantaggio. Finalmente un vostro progetto a lungo termine diventa realtà. Forse un viaggio su cui avete fantasticato per molto tempo si realizza davvero. Potreste incontrare più di una persona che condivide alcuni dei vostri interessi e queste persone potrebbero diventare amici. Aspettatevi alcune discussioni pratiche e filosofiche interessanti. Voto: Voto: 7,5