Una nuova giornata è alle porte e con essa arrivano le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali. Approfondiamo quindi l'Oroscopo del 17 maggio 2022 con le indicazioni e le novità che arriveranno per i 12 segni in amore e nel lavoro.

La prima sestina

Ariete: in amore, con diversi pianeti favorevoli, i single del segno sono favoriti nelle nuove conoscenze. Il cielo è della vostra parte. Nel lavoro arrivano nuove possibilità e nuovi rapporti da costruire.

Toro: nei sentimenti occorre fare attenzione nei rapporti, sono comunque favoriti i nuovi incontri.

Nel lavoro non si profila nulla di esaltante in questa giornata, invece dovrete fare attenzione dal punto di vista economico.

Gemelli: a livello sentimentale - con la Luna in opposizione - vivrete dei momenti di nervosismo, ci sarebbe bisogno di maggiore tranquillità. Nel lavoro le questioni economiche al momento non decollano.

Cancro: in amore è una giornata interessante, avrete l'occasione di rivedere alcuni rapporti e di migliorare. A livello lavorativo, anche se ci sono stati problemi di recente, ora tutto si sta risolvendo al meglio.

Leone: in amore è una giornata che vede la Luna favorevole che vi permetterà di risolvere alcuni problemi. Nel lavoro vi sentite più forti, non mancano le occasioni al momento e nei prossimi giorni.

Vergine: per i sentimenti Luna in opposizione che richiede pazienza, potrebbero non mancare dei rallentamenti. Nel lavoro, se c'è bisogno di trovare un accordo e le stelle sono dalla vostra parte.

Stelle e oroscopo del 17 giugno 2022: la seconda sestina

Bilancia: in amore Luna favorevole e a breve anche Venere aiuterà, vi sentite più forti in questo momento.

Nel lavoro meglio evitare rallentamenti inutili, gestite al meglio le questioni.

Scorpione: a livello amoroso la Luna nel segno porterà qualcosa in più, non mancano le nuove emozioni. Nel lavoro è meglio evitare di creare tensioni, per ora non serve a nulla.

Sagittario: in amore c'è la Luna nel segno e a breve anche Giove aiuterà, non mancano nuove energie da sfruttare.

Nel lavoro ci sono nuove idee e progetti da vivere al meglio in questo momento.

Capricorno: in amore la situazione attuale invita a fare maggiore attenzione, alcuni non sono convinti di un rapporto. Se qualcuno è contro di voi è meglio starne alla larga. Nel lavoro alcune provocazioni da parte degli altri saranno da evitare.

Acquario: per i sentimenti gli incontri di questo periodo saranno importanti, in queste giorni le nuove relazioni saranno favorite. Nel lavoro potrebbe arrivare qualcosa di nuovo, ci sono nuove idee.

Pesci: in amore le storie che hanno vissuto delle difficoltà potranno recuperare, le nuove situazioni saranno interessanti. Nel lavoro Mercurio dissonante non aiuta, ci sono alcune questioni da dover rivedere.