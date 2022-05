Una nuova giornata è in arrivo per tutti i segni zodiacali e segna l'inizio dell'ultima settimana del mese di maggio. Approfondiamo quindi l'Oroscopo e le stelle su lavoro, salute e amore per tutti i segni dell'Ariete ai Pesci per quel che riguarda la giornata di lunedì 23 maggio 2022.

La prima sestina zodiacale

Ariete: a livello sentimentale è un buon momento, i single potrebbero innamorarsi. Aumenta la passionalità in questo periodo. Per quel che riguarda il lavoro in arrivo nuove proposte da valutare.

Toro: la giornata di lunedì 23 maggio sarà caratterizzata da una Luna favorevole.

Bel periodo in particolare per l'amore. Presto anche Venere sarà nel segno. Per quel che riguarda il lavoro sarà meglio mettere da parte situazioni spiacevoli del passato.

Gemelli: in amore è un buon momento per gli incontri, i single del segno potranno mettersi in gioco. Nel lavoro sarà meglio rimandare discussioni e polemiche.

Cancro: in campo sentimentale questo inizio settimana è caratterizzato da un buon recupero. Non mancano le energie. A livello lavorativo qualcuno potrebbe voler proseguire con dei cambiamenti.

Leone: possibili incomprensioni sentimentali, alcune questioni economiche potrebbero distogliere la vostra attenzione dagli affetti familiari. Con anche Saturno in opposizione non sarà semplice gestire le situazioni.

Nel lavoro in arrivo notizie importanti.

Vergine: la giornata di lunedì 23 aprile maggio sarà caratterizzata da situazioni risolutive in ambito amoroso, Giove non è più in opposizione. Nel lavoro i progetti sono favoriti, ma cercate di riflettere bene prima di agire.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: in amore occorre fare attenzione a non confondere le problematiche professionali con quelle sentimentali. Nel lavoro siate prudenti, vi sentite stanchi.

Scorpione: a livello lavorativo ci sono dei nuovi progetti in arrivo, con Saturno contrario sarà meglio muoversi in modo cauto per quel che riguarda le novità.

Sagittario: ci sono possibili indecisioni sentimentali in questo periodo, attenzione ai dubbi che potrebbero mettere in discussione il vostro rapporto. A livello professionale periodo altalenante.

Capricorno: con la Luna favorevole in questa giornata le perplessità sorte negli ultimi tempi potrebbero essere risolte, se ci sono delle questioni da discutere fatelo in questo momento. A livello lavorativo vi sentite sottotono.

Acquario: è un momento interessante, anche grazie al sole favorevole. A livello sentimentale aumenta la passione. Nel lavoro sono in arrivo delle proposte interessanti.

Pesci: con la Luna nel segno, è un buon momento per l'amore, potrete vivere belle emozioni. In ambito professionale è un buon periodo per mettersi in gioco.