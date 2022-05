L'Oroscopo di domani è pronto a saziare l'eventuale "sete di curiosità" in merito al possibile andamento riservato dall'Astrologia del giorno al prossimo martedì. In primo piano quindi le previsioni zodiacali del 24 maggio 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Ansiosi di dare un nome ai simboli astrali valutati a massima positività? Focus dunque, e in esclusiva, sui segni della prima tranche zodiacale, ossia quelli rappresentati da Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Iniziamo a togliere il velo alla prima parte della previsioni giornaliere svelando la scaletta con le stelle del giorno con i relativi dettagli messi in agenda dall'oroscopo di domani 24 maggio, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 24 maggio, da Ariete a Gemelli

Ariete: 'top del giorno'. L'oroscopo del 24 maggio annuncia un periodo favorevolissimo. In amore avrete a favore Marte e Luna, presenti nel segno proprio questo martedì. Ammiccanti ballerini, sarete pronti a sfidarvi nel compiere virtuosismi in grado di smuovere belle emozioni nel partner. La Luna, generosa e affabile, vi ricompenserà facendovi piovere addosso un po’ di polvere fortunata, il che potrebbe ridare alla vita di coppia una dimensione quasi fiabesca. Single, la Luna creerà un'atmosfera ottimale in grado di rendervi rapidi e creativi con le persone che vi circondano. Favoriti gli incontri, per voi necessari come l'ossigeno. Fin dal risveglio vi sentirete immersi in un'atmosfera multicolore, il benessere vi accompagnerà portando tanto buonumore.

Una ventata di sensualità vi avvolgerà, mentre un amore appagato colorerà ogni sfumatura dei vostri pensieri. Nel lavoro, Marte promette novità e successo. Riuscirete a creare un clima dinamico, fatto di rispetto e fiducia.

Toro: ★★★★. Periodo stabile. In campo sentimentale, la presenza di stelle discrete aiuterà a mantenere un certo equilibrio tra ragione e sentimento.

Avrete modo di passare dei momenti sereni in famiglia e con il partner, con qualche piccola novità che potrebbe riguardare la vostra abitazione. Chi avete accanto avrà bisogno delle vostre attenzioni, quindi mettete da parte tutto e dedicatevi alla persona amata. È da tanto che non gli organizzate una cenetta romantica? Fatelo, avrete certamente momenti felici.

Single, le stelle disinnescheranno alcune trappole disseminate sul vostro percorso, offrendo per ogni problema che dovesse pararsi davanti almeno due soluzioni: entrambe piuttosto facili, una più creativa e divertente, l'altra più comoda e rilassante. Nel lavoro, prosegue la scalata al successo. Qualcuno conquisterà nuove forme di equilibrio, altri ne approfitteranno per perfezionare progetti o liberare riserve di energie eccezionali.

Gemelli: ★★★. Periodo indicato come "sottotono". In amore, cercare la serenità nella coppia in questi giorni sembra impossibile da raggiungere: non abbattetevi! Presto le cose cambieranno in meglio. Le stelle, seppur leggermente antipatiche, ce la metteranno tutta per dare supporto in eventuali conflitti sentimentali.

Avrete forse un po' di confusione nel cuore e nella testa, quindi non lasciatevi prendere dallo scoraggiamento, anzi, cercate dei punti fermi nella vostra vita costruendo sin da adesso ogni progetto insieme a chi amate. Single, in questa giornata troverete pane per i vostri denti. La vostra ostinazione verrà messa a dura prova da una persona che, forse, lo sarà molto più di voi. Più che di caparbietà si parlerà di voglia di farvi cambiare opinione, considerato che siete spesso irremovibili su alcune posizioni. Nel lavoro, potreste avere le idee più confuse del solito. Combinerete qualche pastrocchio, così, invece di semplificarvi la vita potreste ingrovigliarla più di quanto già non sia.

Oroscopo di martedì 24 maggio, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Per i sentimenti, in questa giornata le stelle dovrebbero portare ad un maggiore affiatamento con il partner. Tante le ore di felice intesa, così se steste cercando di attuare dei cambiamenti all'interno della vita di coppia, questo potrebbe essere davvero il momento migliore per iniziare. Si presume possa arrivare tanta serenità, permettendovi di assaporare ogni minuto di tempo trascorso con la persona amata. Chi avete nel cuore senz'altro si dimostrerà all'altezza delle vostre aspettative. Single, da tempo le stelle tentano di farvi ritrovare la fiducia nella vita: qualcuno vorrà pensare a metter su famiglia, con tanto di figli.

In molti, parlando più n generale, sarete davvero sensibili all'amore e alle cose più significative della vita: curate gli affetti come non avete mai fatto prima d'ora! Al lavoro o nelle attività in genere, tutto funzionerà a meraviglia. Con facilità riuscirete a trovare la strada giusta per accelerare i risultati, senza che la qualità ne risenta.

Leone: ★★★★. Martedì da considerare buono, seppur con momenti leggermente impegnativi. In campo amoroso le stelle, con i loro influssi armonici, aiuteranno a comprendere meglio cosa volete e come intendete organizzare la vostra vita a due, per il futuro. Provate a prendervi cura del partner con tutte quelle piccole dimostrazioni d’affetto che in fondo valgono più di mille parole: apprezzerà!

Single, sfrutterete i favori delle stelle di questi giorni, affrontando di petto un problema che vi assilla da tempo. Oppure, entrando in contatto con nuove realtà, metterete in evidenza la vostra mente multiforme e la vostra abilità di fronte a un qualsiasi ostacolo, che alla fine supererete brillantemente. Nel lavoro, sarà una buona giornata, con una resa lavorativa di tutto rispetto. Nelle normali attività, alcune scelte favoriranno quei nativi più ambiziosi e organizzati.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, martedì 24 maggio, prevede un giorno decisamente "no". In campo sentimentale non sarà il massimo vedersi mettere davanti a un evento già compiuto. Nel cielo dell’amore stanno per brillare dei magnifici fuochi d’artificio.

L’intesa si preannuncia vivace e il cuore si arrenderà incondizionatamente al volere della passione più dolce. Single, date al giorno l'impronta della facilità che si merita, magari seguendo le indicazioni delle persone a voi favorevoli. Con un po' di superficialità (che non guasta) vi impedirete di cadere in una lieve forma di malinconia. Se foste in cerca di compagnia affettiva, evitate coloro che cercano di corteggiarvi con insistenza, perché vi faranno solamente innervosire. Nel lavoro, stanchezza, irritabilità e imprevisti non vi permetteranno di concentrarvi come vorreste. È tempo di darsi una mossa e rimboccarsi le maniche: non distraetevi, non agite con superficialità e non mostratevi polemici verso i colleghi.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 24 maggio.