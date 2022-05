È pronto l’oroscopo per la settimana dal 23 al 29 maggio. Maggio è agli sgoccioli ed è tempo di tirare le somme. Che cosa accadrà nei prossimi giorni dal punto di vista amoroso, lavorativo e salutare? Quali segni zodiacali godranno una settimana all’insegna del divertimento, romanticismo? E quali, invece, dovranno affrontare problemi di famiglia, d’amore, o di lavoro? Se volete sapere che cosa hanno in serbo le stelle per il vostro segno zodiacale, di seguito trovate le accurate previsioni zodiacali dedicate alla settimana che va da lunedì 23 a domenica 29 maggio.

Oroscopo per la settimana 23-29 maggio: da Ariete a Cancro

Ariete – In amore questa settimana molte coppie in crisi riusciranno a chiarirsi e a dare un’altra chance al rapporto. I single, invece, avranno l’opportunità di vivere emozioni inedite. In campo lavorativo, molti problemi di lavoro finalmente si risolveranno. Sfruttate quest’ultima settimana di maggio per mettere in cantiere i progetti che daranno i frutti in estate. In salute, ogni tanto riposatevi.

Toro – In campo amoroso, avrete voglia di lasciarvi alle spalle le cose negative e le preoccupazioni nate da un amore ormai irrecuperabile. Per i single ci sarà l’opportunità di conoscere gente nuova e vivere sentimenti mai provati prima.

Sul fronte del lavoro, gli eventi del passato hanno messo a dura prova la vostra pazienza e la vostra tenacia, ma dalla prossima settimana riuscirete a cavarvela sempre. Sarà una settimana vantaggiosa per gli affari e i soldi. In salute, praticate più sport, farà bene alla linea e all’umore.

Gemelli – Sul fronte dell’amore, sarà una settimana davvero piacevole e ricca di situazioni positive.

Potreste fare scoperte interessanti, conoscere gente nuova, oppure fare pace con qualcuno perso di vista. In ambito lavorativo, sarà un periodo ottimo soprattutto per i lavoratori dipendenti. Per il denaro dovrete aspettare ancora un po’ per vedere un miglioramento. In salute, non vi mancheranno forza ed energie.

Cancro – Sotto il profilo amoroso, alcune coppie dovranno fare i conti con qualche incomprensione, malinteso, o insoddisfazione.

L’Oroscopo consiglia alle coppie, sia fresche che longeve, di prevenire i problemi e di essere tolleranti con certe persone. Per i single sarà una settimana di incontri e avventure brevi. Sotto il profilo lavorativo, in questa settimana dovrete affrontare colloqui, oppure stabilire una buona strategia di marketing. Sarà meglio stare alla larga da pasticci e discussioni. Sotto il profilo della salute, l’energia non vi mancherà, avrete voglia di fare tante cose, ma ogni tanto riposatevi.

Le previsioni dell'oroscopo della settimana fino al 29 maggio: da Leone a Scorpione

Leone – In amore, qualche tensione da affrontare. Nei rapporti affettivi più stretti aumenterà l’insoddisfazione, quindi, visto che non sarà una settimana scorrevole, vi converrà essere pazienti e collaborativi con loro.

Per i cuori solitari, invece, sarà un periodo che regalerà qualche incontro speciale e memorabile. Nel settore lavorativo, potreste ricevere una chiamata a sorpresa o una proposta inaspettata. La situazione economica non andrà male, anche se dovrete sostenere delle spese extra. In salute, buon periodo, dovreste solo fare attenzione alle allergie o alla tintarella di sole.

Vergine – Sotto il profilo amoroso, le stelle di questa settimana vi aiuteranno a trovare le giuste soluzioni ai problemi di coppia e di famiglia. No ai rapporti platonici, occhio all’educazione dei figli. Se il vostro cuore è solo da troppo tempo, presto Cupido troverà la persona adatta a voi. Sul fronte del lavoro, non mancheranno disguidi, ritardi, o imprevisti.

Massima prudenza, se dovrete firmare qualcosa d’importante. In salute, avrete problemi di sonno per via delle tensioni o dei troppi film mentali.

Bilancia – In ambito amoroso, sarà una settimana all’insegna del confronto, della chiarezza. Dovrete trovare un modo per tenere separati i problemi di famiglia dalla vostra relazione amorosa. Con un po’ di buona volontà riuscirete a superare ogni difficoltà. Per i cuori solitari del segno non sarà difficile fare nuove amicizie. Sotto il profilo lavorativo, non vi mancheranno grinta e prontezza mentale, però, mancherà la fortuna. Dovrete moderare le spese perché le entrate non miglioreranno. In salute, attenzione a ciò che mangiate, se avete problemi di colesterolo.

Scorpione – Nel settore amoroso, i primi giorni della settimana saranno caotici e confusi, tutta volpa delle tensioni in famiglia o con gli amici. Da metà settimana le acque si calmeranno. Non dovrete avere paura dei vostri sentimenti e di ottenere quello che desiderate. Per i single tutto dipenderà da quello che incontrerete sulla vostra strada: attenzione agli imprevisti. In campo lavorativo, sarete distratti, meglio rinviare le compravendite a un momento migliore. Nel weekend recupererete lucidità e capacità di azione. Sotto il profilo della salute, l’oroscopo consiglia di amministrare bene le energie e le forze.

La settimana dal 23 al 29 maggio secondo l'oroscopo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore questa settimana potrebbero nascere dei battibecchi con il vostro partner.

I rapporti d’amore devastati dalla noia e dalle incomprensioni, entrambi i partner dovrebbero sforzarsi di essere più spontanei, propositivi, concedersi qualche gesto affettuoso. I single dovrebbero lasciar perdere i pettegolezzi e gli sfottò di alcune persone, ed essere più spontanei con le nuove conoscenze. In campo lavorativo, arriveranno delle offerte ghiotte, prima di dare una risposta sarà meglio fare i pro e i contro. In salute, la forma fisica sarà al top, avrete tanta energia e forza per affrontare le giornate.

Capricorno – Nel settore amoroso, sarà la settimana adatta per fare chiarezza e per discutere di quello che vi preoccupa con la persona responsabile dei vostri timori. Nel weekend inizierete a sentirvi meglio.

Movida scatenata o nuove conoscenze per i cuori solitari del segno. Sul fronte del lavoro, sarete ancora più determinati a raggiungere i vostri obiettivi. Qualche imprevisto dovrete metterlo in conto, ma supererete tutto. Sotto il profilo della salute, potreste sentirvi poco energici, avrete bisogno di dormire di più.

Acquario – Sotto il profilo dell’amore, sarà una settimana all’insegna del divertimento, romanticismo e dell’erotismo. Scoprirete aspetti inediti del vostro partner, che vi lasceranno senza parole. Per i single arriveranno tantissime opportunità. Sarà una settimana eccellente per il lavoro, un po’ meno per i soldi. Avrete tutte le carte buone, giocatele con attenzione. In salute, questo periodo incoraggerà i cambiamenti estetici e le passeggiate all’aria aperta.

Pesci – In campo amoroso, molte coppie avranno voglia di organizzare qualche viaggio, per dare più pepe al rapporto. Altre coppie, invece, avranno voglia di fare un figlio, di dare una svolta nuova alla vita di coppia. Occhio alle giornate centrali, potrebbe nascere qualche disputa con una persona a voi cara. Per i single sarà una settimana positiva e ricca di incontri. In campo lavorativo, avrete le idee chiare e la volontà di arrivare in fondo ai vostri progetti. In salute, l’oroscopo consiglia di consumare molta frutta e verdura, e di fare attenzione a eventuali allergie.