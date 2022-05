Continua l'ultima settimana del mese di maggio 2022. Scopriamo come andrà in particolare la giornata di martedì 24 maggio con l'oroscopo e le stelle dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: a livello sentimentale è un momento altalenante, sentite la necessità di ritrovare la voglia di amare. Per la sfera lavorativa sarà meglio gestire le questioni con maggiore diplomazia.

Toro: per i nati sotto il secondo segno zodiacale la giornata di martedì 24 maggio sarà caratterizzata da momenti interessanti d'amore, vi sentite meglio rispetto le giornate precedenti. In campo lavorativo siate prudenti nella gestione finanziaria.

Gemelli: nel lavoro periodo migliore rispetto le settimane precedenti. Possibili incertezze riguardano invece il lato amoroso, alcune situazioni potrebbero non piacervi.

Cancro: in amore situazione astrale interessante, vi sentite propensi a fare dei passi avanti nei confronti delle persone chiamate. Nel lavoro cercate di essere cauti nelle nuove situazioni, soprattutto se ultimamente siete riusciti a trovare delle soluzioni ad alcune problematiche.

Leone: non è ancora il momento più opportuno per mettersi in gioco in campo sentimentale, aspettate gli ultimi giorni del mese. Arriveranno infatti opportunità interessanti. Nel lavoro sarà possibile procedere come previsto dai vostri piani.

Vergine: in amore con la Luna in opposizione bisognerà essere prudenti nei rapporti con gli altri.

In campo professionale qualcuno potrebbe dover iniziare una nuova ricerca.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: per il settimo segno zodiacale la giornata di martedì 24 maggio sarà caratterizzata da complicazioni professionali. Prendetevi il giusto tempo per gestire le nuove questioni. In ambito sentimentale siate cauti, non prestatevi alle discussioni.

Scorpione: situazione interessante a livello amoroso, cercate quindi di non rovinare tutto essendo polemici. Nel lavoro momento di serenità, sfruttate questi giorni per recuperare.

Sagittario: meglio non esporsi troppo a livello sentimentale in queste giornate. A livello lavorativo possibili dubbi da dover gestire.

Capricorno: siate prudenti in amore, la situazione comunque migliora rispetto alle giornate precedenti.

A livello lavorativo potrete risolvere delle problematiche, cercate però di non essere troppo duri.

Acquario: possibili polemiche d'amore in questa giornata, in arrivo delle novità interessanti In ogni caso. In ambito professionale sarà meglio gestire le tensioni.

Pesci: con la Luna favorevole è un buon momento per l'amore, i single potrebbero fare degli incontri. A livello lavorativo possibili tensioni.