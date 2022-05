L'Oroscopo della settimana dal 30 maggio al 5 giugno è pronto a illustrare ciò che gli astri hanno in serbo per tutti i dodici segni zodiacali sul piano dell'amore, lavoro, studio, famiglia, denaro, ma anche questioni sociali e personali.

Il nuovo mese inizierà sotto buoni auspici con la Luna in Cancro fino a venerdì. Nel weekend l'astro argentato renderà alcuni più forti e consapevoli grazie al suo transito in Leone. Approfondiamo ora l'oroscopo di questa nuova settimana.

Oroscopo settimanale dall'Ariete al Cancro

Ariete - Settimana di grande potenza in cui potrete scalare la vetta, ricominciare da zero e sostenere un'operazione o una prova dura.

I single potranno contare su giornate piene di fascino. L'estate sarà ricca di incontri e quindi potrete lasciarvi andare. Dentro o fuori per tutte quelle coppie in crisi. Entro la fine di giugno otterrete maggiore chiarezza su ciò che volete per voi stessi e per il futuro. Nella professione si parla di mareggiate da affrontare con concentrazione e ragionevolezza. Soldi in uscita. Se possibile, cercate di evitare lo shopping di abbigliamento perché potete riutilizzare gli abiti dell'estate scorsa.

Toro - Nella sfera lavorativa c'è stato un ridimensionamento oppure una maggiore responsabilità da sostenere. Problemi con un collega o un superiore che non sembra proprio prendervi in considerazione.

Momento di grande difficoltà economica, ma le sfide a cui la vita vi sta sottoponendo servono a rendervi più forti e preparati. Viaggi fortunati. Siate più prudenti in amore, potreste rischiare di ferire il partner. Un po' di sole fa bene alla salute, l'importante è non esagerare e utilizzare sempre la protezione solare. Più frutta e verdura nell'alimentazione!

Gemelli - Archiviato maggio, che potrebbe avervi portato quella cosa che desideravate da sempre, ecco che giugno consoliderà ogni aspetto. Avrete una settimana ben predisposta verso l'amore, i sentimenti e la famiglia. Le distanze potranno essere colmate. Vi riscoprirete audaci e pieni di voglia di vivere la vita in modo spensierato.

Energia cosmica al massimo! Sfruttate questo cielo anche per consolidare i risultati all'interno della professione o per chiarirvi le idee sul vostro futuro. Chi fa un mestiere sedentario dovrebbe cercare di prendersi delle piccole pause e non accavallare le gambe. Serate romantiche in arrivo, specie nel weekend. Chi ha dei figli avrà a che fare con una faccenda che li riguarda da vicino.

Cancro - Cielo proattivo per l'amore, sia per i cuori solitari che per le coppie. Non mancherà il coraggio di partire all'assalto, di fare dei passi in avanti avanzando richieste o dichiarandosi. Cercate di scavare più a fondo dentro il vostro cuore, perché non è tutto così limpido come pensate. Conflitti professionali da mettere in conto, ma saprete risolvere ogni cosa.

Cercate di vestirvi sempre al meglio e non trascuratevi mai. Prendersi cura dell'immagine e del corpo, sortisce effetti positivi a livello mentale. Denaro in uscita, spese selvagge per abbigliamento o casa. Fate sempre del vostro meglio e perfezionatevi. Domenica 5 giugno vi verrà in mente una persona cara.

Previsioni dell'oroscopo settimanale dal Leone allo Scorpione

Leone - Settimana sfacciata. Avrete voglia di leggerezza e libertà, specie dopo gli ultimi mesi pesanti che avete trascorso. Coloro che hanno subito una perdita o una rottura, faranno bene a prendersi del tempo da dedicare a se stessi. Quando vi sentirete pronti potrete voltare pagina, ma non costringetevi a fare le cose controvoglia.

L'inizio della settimana sarà un po' pesante, specie attorno a lunedì. Avvertirete molta stanchezza in serata, ma nel weekend potreste essere indaffarati fuori casa per una festa o un certo evento importante.

Vergine - Imparerete una lezione fondamentale in questa settimana. Qualcuno/a potrebbe darvi un consiglio finanziario davvero utile, per cui tenete le orecchie bene aperte. Non dovrete trascurare i dettagli e bruciare le tappe: la fretta è una cattiva consigliera. All'interno della relazione amorosa potrebbero esserci delle incomprensioni o delle distanze, per cui cercate di ricucire eventuali strappi e non mentite. La carriera, ma anche lo studio, si ritroverà a viaggiare sul binario giusto, destinato a portarvi a destinazione.

Cercate di pianificare le cose al meglio e distribuite gli impegni domestici e sociali nell'arco della settimana. Curate il vostro aspetto estetico.

Bilancia - Settimana importante in cui potrebbero spalancarsi delle porte. Nelle prime giornate avvertirete una ventata di energia e questo vi spianerà la strada nel lavoro o nello studio. Chi è in pensione potrà tornare a progettare e a dedicarsi a qualcosa di appagante. L'età è soltanto un numero, per cui non lasciatevi condizionare da essa. Chi è single sarà pronto a tuffarsi in nuove avventure. Grandi cambiamenti in arrivo per le coppie, parliamo di un trasloco, un nuovo lavoro, oppure qualcosa che riguarda i figli o i genitori. Insomma alcuni si ritroveranno nel bel mezzo di un evento importante.

Revisione dei cassetti e pulizie domestiche: buttate ciò che non vi serve più.

Scorpione - Siete un segno serio, ma in questa settimana avrete voglia di spensieratezza. Magari una bell'amaca in riva al mare, in compagnia di un libro romantico o avventuroso, a sorseggiare la vostra bevanda preferita. Programmate le vacanze estive già da adesso, non perdete tempo e non lasciate tutto al caso. In amore, le coppie faranno scintille. Novità in arrivo! I single potranno aspirare a qualcosa in più, la fortuna vi spalleggerà. Il vostro fascino sarà incredibile, perciò sfruttatelo al massimo e non rintanatevi in casa. Evitate discussioni in famiglia o nel lavoro. Problemi di patrimonio, soldi. Risparmiate.

L'oroscopo dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - In questa settimana dovrete andarci cauti con le finanze. Magari il mese di maggio è stato molto fortunato ed avete ottenuto tanto, ma adesso la situazione indietreggerà per via della cosiddetta 'regressione verso la media'. Avrete delle giornate sottotono, ma non potrete distrarvi perché sarete nel bel mezzo di un periodo particolare. Stress nel lavoro o in famiglia. Anche chi studia dovrà fare attenzione ai cali di performance. Cercate di non strapazzarvi e ritagliatevi dei momenti di relax. Una bella passeggiata nel verde o in riva al mare vi farà soltanto bene. Possibile capatina dal parrucchiere o dall'estetista per un rinnovo del look.

Capricorno - Dopo un periodo irto di ostacoli e incertezze, in settimana inizierete a riprendervi.

Le vostre idee si faranno più lungimiranti e limpide. Ogni dubbio potrà essere scardinato a favore di una maggiore certezza. I single potrebbero accettare una nuova conoscenza oppure un invito. Le coppie avranno più voglia di stare insieme e di riscoprirsi. Periodo fertile per chi sogna una famiglia o una carriera. Potrete guardarvi attorno, concludere un affare, chiudere un accordo, saldare un debito. L'unica cosa che dovrete fare è tenervi a debita distanza dagli sputasentenze! Forma fisica in ripresa.

Acquario - Ha inizio un periodo estremamente indaffarato e caldo. Le stelle anticipano un'estate speciale e memorabile. In queste giornate di giugno la vostra energia si sprigionerà e potrete cavalcare il successo.

Avrete una settimana vivace. Nella prima parte potreste dover affrontare un discorso importante o recarvi in banca/posta per una certa questione finanziaria. Amore favorito nel weekend, la passione esploderà.

Pesci - Domenica da vivere in famiglia, ma prima dovrete affrontare una settimana piena di vicende al cardiopalma. Le stelle parlano di una marea di faccende che potrebbero riguardare la carriera, lo studio o le finanze. Tempo di revisione e riparazioni. C'è chi dovrà portare la macchina dal meccanico, chi dovrà pagare delle tasse lavorative e chi sarà invitato ad un evento speciale. L'emozione non mancherà. Chi è single dovrà indossare i vestiti migliori, curare l'alimentazione e uscire più spesso: potreste conoscere qualcuno destinato a farvi battere il cuore. Vi occorrono più soldi.