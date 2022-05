Per tutti e dodici i segni zodiacali sta per prendere il via l'ultima giornata della settimana. Leggiamo l'oroscopo del 22 maggio 2022 con le previsioni ed i cambiamenti in amore e nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore giornata che porta emozioni, le nuove iniziative saranno importanti. Nel lavoro alcune situazioni non sembrano chiare, per questo motivo meglio non perdere la pazienza.

Toro: per i sentimenti attenzione alle provocazioni in queste ore, meglio non dare retta ad alcune parole. Nel lavoro qualcosa potrebbe farvi cambiare umore, evitate azzardi.

Gemelli: a livello sentimentale le stelle sono dalla vostra parte, avrete la possibilità di chiarire alcune questioni. Nel lavoro non manca la creatività e la voglia di fare al momento.

Cancro: in amore farete qualcosa in più e sarete favoriti in questa giornata, non mancano diverse soluzioni. A livello lavorativo periodo che porta fatica, avete fatto tante cose ma ottenuto poco.

Leone: per i sentimenti le nuove storie sono interessanti, attenzione solo a qualche momento di calo. Nel lavoro momenti che potrebbero portare dei ritardi, giornata non esaltante.

Vergine: a livello amoroso siete in recupero con Venere favorevole nonostante le discussioni delle ultime ore. Nel lavoro arrivano dei cambiamenti, ottime capacità di azione.

Previsioni e oroscopo del 22 maggio 2022: la giornata

Bilancia: a livello amoroso fine settimana migliore, in particolare se siete single. Nel lavoro gestite al meglio le questioni economiche, attenzione a possibili problematiche.

Scorpione: per i sentimenti giornata che invita ad essere cauti, non mancherà qualche piccolo dubbio.

Se dovete affrontare un discorso andateci piano. Nel lavoro, se avete troppi impegni cercate di gestirli al meglio.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore giornata coinvolgente, non rimandate a domani le scelte che potrete fare oggi. A livello lavorativo momento di dubbi e perplessità, una soluzione arriverà in settimana.

Capricorno: a livello sentimentale c'è voglia di fare, in particolare per le coppie di lunga data che vogliono organizzare qualcosa di importante. Nel lavoro non mancano nuove iniziative da sfruttare.

Acquario: per i sentimenti giornata che porta nuove sensazioni, favoriti i cambiamenti. Nel lavoro nuove opportunità, non mancheranno importanti accordi.

Pesci: in amore giornata che vi permetterà di mettere a punto un nuovo inizio in un rapporto, il cielo è dalla vostra parte e aiuta da questo punto di vista. Nel lavoro occasioni da sfruttare, non mancano nuovi progetti e nuove idee da portare avanti.