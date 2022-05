È pronto l'oroscopo per il mese di giugno. La stagione dei Gemelli segnata dalle celebrazioni in abbondanza, dalle rose fiorite tutto il giorno e dal primo assaggio del clima estivo, non può fare a meno di essere sfacciatamente vivace. Quest’anno, però, la stagione dei Gemelli è iniziata in maniera lenta per via di Mercurio retrogrado, stimolando molte difficoltà di comunicazione, ritardi e problemi che potrebbero mettere a dura prova la vita amorosa, sociale, lavorativa e salutare. Per fortuna il mese di giugno offre vibrazioni celesti più leggere, adatte ai segni d’Aria e d’Acqua.

Il Solstizio d’estate potrebbe anche portare eccitanti cambiamenti e intensità alle vostre relazioni più strette. Dopo gli ultimi mesi drammatici, giugno potrebbe portare una boccata d’aria nella vostra vita. Per saperne di più di seguito trovate le previsioni astrologiche per il mese di giugno con la valutazione mensile da Ariete a Pesci.

Il mese di giugno secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Le stelle di giugno vi spingono a combattere per i vostri sogni. Fortunatamente, la Luna Piena in Sagittario (il 14 giugno) vi dà la motivazione per continuare a muovervi verso i vostri obiettivi, anche se è una battaglia tutta in salita. Non lasciate che l’energia febbrile delle giornate d’estate vi faccia sentire come se non potesse divertirvi e dovete dare il massimo per raggiungere il successo professionale.

Creare equilibrio nella vostra vita è fondamentale durante la Luna Nuova in Cancro del 29 giugno, specialmente coloro che preferiscono immergersi nel lavoro senza prendere mai aria. Voto: 8

Toro – C’è stata molta incertezza professionale, causata dall’aspetto contrario di Mercurio. Dal 3 giugno inizierà un periodo di ambiguità per via di Mercurio in Toro.

Tuttavia, ciò non significa che la vostra ricerca professionale sia finita. La presenza di Saturno nel settore della carriera vi sta limitando notevolmente. Invece di fare una danza vertiginosa cercando di navigare tra le cose, appoggiatevi ai vostri desideri e obiettivi durante la Luna Piena in Sagittario, che avviene il 14 giugno, e cercate di capirli profondamente sotto l’influenza del sognante Nettuno in Pesci (28 giugno).

Voto: 7

Gemelli – Vi esprimete sempre in modo sfacciato e superficiale, ma raramente vi piace arrivare al nocciolo della questione. La Luna Piena in Sagittario, il 14 giugno, vi fa venire voglia di raccontare la vostra verità. Inoltre, Mercurio si riallinea al vostro Sole il 13 giugno per la seconda volta e Venere entra nel vostro segno il 24 giugno, dandovi la possibilità di essere in anticipo con gli altri su tutto ciò che avete in mente di fare. Sfruttate il mese di giugno per chiarire. Fate ciò che vi sembra giusto, indipendentemente dalle opinioni degli altri. Voto: 7

Cancro – Anche se potreste non sentire il vento a vostro favore al solstizio d’estate e alla Luna Nuova del 29 giugno, ciò non significa che non dovreste usare la prima parte di giugno per riposarvi e rilassarvi.

Ultimamente, state sperimentando il burnout, sia dalla vostra vita professionale che personale. Concedetevi un momento per riconnettervi con il vostro corpo, mente e spirito. Prendetevi una pausa dai social media, dal dramma nel vostro gruppo di coetanei e mettete il cellulare su "Non disturbare" alcuni giorni prima che si verifichi la lunazione il 14 giugno per garantire il massimo della serenità. Quindi, la vostra energia sarà rinvigorita e ripristinata in tempo per festeggiare il vostro compleanno. Voto: 7

Previsioni astrologiche per il mese di giugno: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – State iniziando a capire meglio le relazioni e le amicizie nella vostra vita. Avere un attacco di panico non distruggerà completamente la vostra vita, poiché avete energia rinforzante proveniente dalla Luna Piena del 14 giugno, che funge da collante che tiene insieme queste collaborazioni.

L'Oroscopo vi dà una buona notizia: Mercurio in Toro e Venere in Gemelli il 22 giugno, vi danno la possibilità di avere vere discussioni con gli altri, purché non vi facciate accecare dall’orgoglio e dall’ego. Una volta raccolte tutte le informazioni, sarete in grado di prendere decisioni su come andare avanti con le partnership. Voto: 6,5

Vergine – Prima di prendere una decisione che riguarda la vostra carriera, prendetevi un momento per riacquistare la vostra energia e capire la visione che avete in serbo per il futuro. Sebbene Mercurio retrogrado termini il 3 giugno, vi state ancora muovendo attraverso alcuni aspetti planetari retrogradi che durano fino al 18 giugno. Le scosse di assestamento residue del transito retrogrado di Mercurio potrebbero influenzare le vostre scelte, specialmente quando la Luna Piena del 14 giugno accentua questa energia.

Le aspirazioni professionali possono sembrare fumo e specchi per via di Nettuno in Pesci, motivo per cui il mese di giugno dovrebbe essere utilizzato per pianificare invece di agire. Date uno sguardo lungo e approfondito agli obiettivi di carriera prima di fare un grande salto in un’altra direzione. Voto: 6

Bilancia – La maggior parte dell’energia cosmica di giugno fa luce sulla vostra posizione pubblica e sulla vostra reputazione. Avete sempre esaudito le richieste degli altri, ma in questo periodo inizierete a capire quanto siano false le dimostrazioni di gentilezza. Quando Venere planerà nei Gemelli il 24 giugno, cambierete destinazione e farete conoscere a tutti il lato meno visto di voi stessi, il che non è educato al 100%, 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Dopo una vita passata a nascondere la vostra natura innata, la Luna Nuova in Cancro il 29 giugno vi permette di mostrare al mondo i vostri veri colori. Ora, le persone possono dare uno sguardo intimo alla vostra vita, anche se vi state rivelando a poco a poco. Voto: 6,5

Scorpione – Sì, la stagione dell’eclissi è finita e Mercurio retrogrado si ferma bruscamente il 3 giugno, ma questo non vi giustifica dall’esperienza di grandi drammi relazionali nel prossimo mese. I transiti di Saturno e Nettuno che iniziano il 4 e il 28 giugno, metteranno in risalto il romanticismo e vi spingeranno ad allontanarvi da situazioni malsane. Volete uscire da un solco e raggiungere la felicità. In casi come questi, tagliare i rami secchi è un ottimo modo per allontanarvi dalla tossicità che esiste tra voi e la persona interessata.

La Luna Nuova in Cancro del 29 giugno vi offre un glorioso nuovo inizio, se siete disposti ad accettarlo. Voto: 7,5

Le previsioni dell'oroscopo di giugno: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Siete davvero bravi a usare il vostro ingegno per convincere gli altri ad accettare il vostro punto di vista. Tuttavia, questo sentimento potrebbe ritorcersi contro il 13 e 22 giugno, quando le vostre capacità comunicative soavi prenderanno una brutta piega. La vostra mente impulsiva dirà parole per niente gentili, che metteranno sottosopra la situazione. Invece di rinunciare alla speranza di ottenere ciò che desiderate, sfruttate la Luna Piena in Sagittario il 14 giugno per far capire agli altri cosa desiderate davvero.

È probabile che la questione venga risolta entro il 28 giugno, sempre se usate parole gentili e vi scusate. Voto: 7

Capricorno – Ultimamente le vostre finanze stanno diminuendo. Non c’è più niente da mostrare per tutto il lavoro duro che avete fatto e per tutte le ore tarde che avete lavorato in ufficio. Il transito di Saturno del 4 giugno vi permetterà di capire meglio le vostre finanze. Più soldi risparmiate adesso, più è probabile che farete la vacanza dei vostri sogni il mese successivo, senza spendere un capitale. Un confidente vi darà volentieri consigli finanziari durante il solstizio d’estate e la Luna Nuova in Cancro, che vi porta abbondanza e prosperità. Questo solo se decidete di mettere un limite al budget che vi assicuri di non fare spese folli, sconsiderate o spensierate.

Voto: 6,5

Acquario – Tutto lavoro e niente gioco non è stato benefico per la vostra salute, sia mentale che fisica. Passare ore e ore a fissare il computer ogni giorno senza che si veda la fine dei progetti che state facendo, vi fa aumentare la voglia di fuga e libertà. Saturno in Acquario (4 giugno) vi risveglia da questa foschia e vi spinge ad assaporare il profumo di fiori di stagione. Il 13 e 22 giugno vi dà la possibilità di trascorrere del tempo di qualità con i vostri migliori amici. Siate la farfalla socievole, aprite le ali per volare ed esplorare. Basta conoscere i limiti con la quantità di lavoro che vi promettete di portare avanti. Voto: 7,5

Pesci – Una cosa è certa: siete magici. Quando non siete sicuri di come gestire il vostro potere è perché gli altri stanno usando il vampirismo per portarvi via la luce.

L’energia cosmica di giugno vi aiuta a ritrovare la vostra vitalità. Il 21 giugno, giorno in cui inizia il solstizio d’estate, vi sentirete pronti ad affrontare il mondo. La lezione da imparare è di non lasciare mai che gli altri domino o calpestino la vostra ombra. Amate fortemente voi stessi, anche i lati del vostro carattere che gli altri ancora non conoscono. Voto: 8,5