Mercoledì 11 maggio troviamo sul piano astrale la Luna sostare nel segno della Vergine, mentre Mercurio stazionerà sui gradi dei Gemelli. Venere e Giove, invece, risiederanno nel domicilio dell'Ariete, mentre Nettuno assieme a Marte rimarranno stabili in Pesci. Saturno, infine, continuerà l'orbita in Acquario, così come Urano e il Sole permarranno in Toro e Plutone resterà stabile in Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Capricorno e Vergine, meno roseo per Pesci e Cancro.

Sul podio

1° posto Vergine: per il verso giusto. Ogni cosa, dalla più banale alla più importante, sembrerà andare per il verso giusto in questa rinfrancante giornata primaverile per il secondo segno di Terra, specialmente per ciò che concernerà il fronte pratico e finanziario.

2° posto Capricorno: focus burocratico. Alcuni progetti in fase embrionale, o comunque avviati da poco, potrebbero necessitare, stando ai suggerimenti del parterre planetario, di qualche attenzione supplementare sul fronte burocratico. Così facendo, il segno Cardinale avrebbe l'occasione di ottimizzare tali progetti e, soprattutto, evitare future noie legali.

3° posto Ariete: occasioni. Il pianeta dell'espansione a braccetto con la Bianca Signore parrà aprire dinanzi agli occhi dei nati Ariete, specialmente al primo decano, un bouquet di opportunità o spiragli per future occasioni che non andrebbero sottovalutati.

I mezzani

4° posto Toro: attività domestiche. Il primo segno Fisso, nel corso di questa giornata di metà settimana, avrà buone chance di doversi, volente o nolente, dedicare ad alcune faccende domestiche che reclameranno il loro tempestivo intervento.

Malgrado inizialmente potrebbero risultare poco entusiasmanti, una volta concluse tale attività risulteranno invece oltremodo soddisfacenti.

5° posto Acquario: tendere la mano. Anziché fare spallucce o fingere di non vedere, i nati sotto il segno dell'Acquario noteranno l'aiuto del quale necessiteranno probabilmente alcune persone care e, di conseguenza, non esiteranno per un solo istante a tendere la mano alle stesse.

6° posto Scorpione: puntigliosi. Seguendo le orme dell'animale che li rappresenta, i nati Scorpione useranno il loro metaforico pungiglione per mettere in chiaro alcune questioni che li toccano nel profondo, risultando puntigliosi ma anche vogliosi di mettere in guardia l'interlocutore.

7° posto Leone: esagerazioni. La lotta tra l'astro dei venti e il Luminare femminile, resa ancor più vigorosa dal quadrato Urano-Saturno, potrebbe indurre la seconda e terza decade felina a esagerare quando si tratterà di hobby o collezioni.

Il segno di Fuoco, difatti, sarà propenso a sborsare più del necessario per una nuova attrezzatura da golf oppure per aggiudicarsi quell'introvabile pezzo per arricchire la propria teca.

8° posto Sagittario: chi fa da sé fa per tre. Mercoledì dove gli arcieri delle prime due decadi avvertiranno, c'è da scommetterci, che le figure professionali con le quali si rapporteranno apporranno a loro un freno, anziché risultare un incentivo o una spalla. A tal proposito, saranno in molti i Sagittario che preferiranno agire in prima persona, evitando quanto possibile le collaborazioni con terzi.

9° posto Bilancia: spossati. Integratori vitaminici o dormire qualche ora in più potrebbero essere soltanto dei palliativi per la probabile spossatezza con la quale dovranno fare i conti i nati Bilancia nella giornata in questione.

A fronte di ciò, il segno Cardinale farebbe meglio a dosare con dovizia le poche forze a disposizione e rinviare le attività non indispensabili.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: sfiduciati. La Luna guarderà di traverso Nettuno e Marte nei loro gradi e ciò, considerando la perdita del Grande Benefico, influirà, con ogni probabilità, poco favorevolmente sul grado di fiducia che i nati Pesci avranno nei riguardi del prossimo futuro.

11° posto Gemelli: girando in tondo. Alla stregua di un circolo vizioso, i nati Gemelli potrebbero sentirsi, questo mercoledì, come impossibilitati a uscire dalla girandole delle solite pressanti dinamiche esistenziali che li vedono coinvolti oramai da qualche tempo.

Gli astri saranno particolarmente ostici ma, attendendo qualche giorno, le frequenze si alleggeriranno notevolmente e il segno Mobile tornerà a sorridere di gusto.

12° posto Cancro: amore flop. Ci sarà aria di accuse, recriminazioni e musi lunghi nel ménage amoroso della terza decade di casa Cancro, coi nativi che parranno non riuscire a districarsi da quell'etichetta di menzogneri che gli affibbierà il partner.