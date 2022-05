Venerdì 13 maggio troviamo sul piano astrale la Luna sostare sui gradi della Bilancia, mentre il Sole insieme a Urano risiederanno nell'orbita del Toro. Giove assieme a Venere, intanto, proseguiranno il transito in Ariete, così come Plutone continuerà la sosta in Capricorno. Saturno, infine, permarrà in Acquario come Mercurio resterà stabile nel segno dei Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Acquario, meno entusiasmante per Sagittario e Capricorno.

Sul podio

1° posto Acquario: indizi futuri. Sarà bene che i nati Acquario drizzino le antenne più del solito nel corso di questa giornata di metà maggio, in quanto sarà alta la possibilità che gli stessi scorgano degli indizi particolarmente utili per intraprendere nuovi fruttuosi sentieri esistenziali nel prossimo futuro.

2° posto Bilancia: shopping. I nati sotto il segno della Bilancia, nella giornata che precede il weekend, saranno probabilmente pervasi dall'irrefrenabile voglia di concedersi una sessione di shopping, perlopiù orientata sul restyling del loro look. Il rischio, specialmente per la prima decade, sarà quello di spendere oltre le loro reali possibilità del momento.

3° posto Ariete: avanti tutta. Nulla, o quasi, parrà bloccare lo spirito d'iniziativa spiccatamente irruento che potrebbero mettere in campo i nati Ariete sia nel settore pratico che in quello professionale, dando dimostrazione ancora una volta di essere degli instancabili lavoratori quando vogliono.

I mezzani

4° posto Scorpione: privazioni intelligenti.

Venerdì che sembrerà all'apparenza poco benevolo nei riguardi del segno Fisso perché lo spingerà, c'è da scommetterci, a rinunciare a qualcosa o a qualcuno. I nativi, però, farebbero bene ad accettare e favorire tali privazioni perché, già tra qualche mese, si riveleranno oltremodo utili.

5° posto Cancro: affettuosi. Le prime due decadi di casa Cancro, nel corso di questa giornata primaverile, non mancheranno presumibilmente di donare il loro affetto con estrema naturalezza anche alle persone conosciute da poco e ciò sarà decisamente ben gradito.

6° posto Toro: seguire l'istinto. Anziché seguire la corrente della routine quotidiana, il primo segno di Terra dovrebbe dare maggior peso al proprio istinto e, in onore dello stesso, tentare nuovi approcci relazionali oppure attuare fresche tecniche di marketing per allargare il proprio bacino d'utenza.

7° posto Leone: dosare le energie.

Il bottino energetico dei nati sotto il segno del Leone non sarà, con buona probabilità, colmo come al solito e, considerando la mole di idee e/o di progetti in essere, sarà bene che i felini dosino con dovizia le poche forze a disposizione onde evitare di stressarsi.

8° posto Vergine: strada tracciata. Nonostante la latente voglia di nuovo che i nati Vergine, specialmente per secondo e terzo decano è pressante da qualche mese, potrebbero avvertire questo venerdì, sarà bene che gli stessi evitino colpi di testa e ogni sorta di mossa innovativa, continuando invece a camminare sulla strada tracciata in precedenza.

9° posto Gemelli: sfuggenti. Il primo segno d'Aria, nel giorno che precede il weekend, avrà buone chance di non essere la migliore compagnia affettiva su piazza, in quanto assumeranno un mood sfuggente che li farà sembrare insolitamente snob.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: capro espiatorio. Assumersi le proprie responsabilità, soprattutto da febbraio in poi, è un esercizio che sta risultando alquanto complicato per gli arcieri e in queste ventiquattro ore ciò parrà essere ancor più evidente. Eventuali errori di valutazione e/o prese di posizione non saranno, quindi, contemplati dai nati Sagittario, i quali si metteranno alla ricerca di un capro espiatorio per discolparsi inconsciamente.

11° posto Capricorno: in disparte. La voglia di circondarsi di persone e, ancor peggio, avere dei dialoghi frivoli con le stesse non entusiasmerà, per usare un eufemismo, il terzo segno Cardinale. A fronte di ciò, i nativi preferiranno probabilmente starsene quanto più possibile in disparte, magari lasciandosi coccolare dai loro hobby prediletti.

12° posto Pesci: lavoro flop. I buoni propositi legati al modo di porsi coi colleghi e alla pazienza coi capi sembreranno andare a farsi friggere in questa giornata di metà anno, col dodicesimo segno zodiacale che guarderà spesso le lancette dell'orologio quasi a spingerle con gli occhi sino alla fine del turno professionale.