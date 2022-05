L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 13 maggio 2022. In evidenza questo venerdì due segni, ovviamente prescelti nella seconda sestina zodiacale. Allora, curiosi di conoscere i nominativi dei segni più fortunati tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Detto, fatto: l'Astrologia del giorno ha decretato all'unanimità una bella giornata all'indirizzo di Scorpione e Bilancia, rispettivamente indicati a massima positività in ambito amoroso e lavorativo. Per i nativi dei Pesci e in altri due segni invece, tutto nella norma: a farla da padrona sarà la scontata (buona) routine quotidiana.

Decisamente sottotono la giornata per coloro del Capricorno, al quale le stelle hanno preventivato un frangente alquanto stressante.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 13 maggio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e in amore.

Previsioni zodiacali del 13 maggio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Benissimo il lavoro! Questo venerdì non avete più scuse: con la Luna nel segno che, grazie al benevolo trigono con Saturno, vi rende socievolissimi impone di gettarsi nella mischia, senza pensarci due volte. E, cosa piuttosto insolita, in questo periodo sarete voi a fare da traino all’allegra brigata dei vostri amici. Nel lavoro, ottimo momento per chi opera in sinergia con un team.

La sintonia con i collaboratori rasenterà la perfezione e tutta l'attività in generale ne risulterà notevolmente avvantaggia. In amore, preparatevi a vivere emozioni inedite, scoppiettanti, entusiasmanti. Che siate single o accasati, sarà comunque una giornata da godere come mai fatto sino ad ora. È anche il periodo ideale per darsi a qualche tipo di attività sportiva leggera.

Tra le tante opportunità, scegliete quella che più vi si addice e poi partite alla carica.

Scorpione: ★★★★★. Un venerdì quasi tutto all'insegna dell'amore e dei buoni sentimenti. La giornata vi mette di fronte a molte novità e, forse, anche a qualche lievissimo inconveniente del tutto superabile. In primissimo piano la vostra granitica capacità organizzativa: avrete la meglio su personaggi presuntuosi, amicizie invidiose e parenti saccenti.

Niente o quasi sarà in grado di intaccare i vostri agognati programmi, soprattutto quelli per il prossimo fine settimana. Nel lavoro, se nel caso steste aspettando una notizia in merito ad un trasferimento, ad una domanda di cambio mansione o addirittura a una promozione, ebbene il tempo dell’attesa è ormai agli sgoccioli. In amore, da adesso in avanti con la persona amata finalmente raggiungerete quella sicurezza e quell’intimità necessaria, da tempo inseguite ma mai raggiunte pienamente: non esitate oltre, lasciatevi andare.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 13 maggio a voi del segno prevede una giornata stabile, in generale sottoposta alla routine e alla solita calma generale. Molti i pensieri e le idee di varia natura che vagano per la vostra mente, che spesso non riuscite a concretizzare.

A mancare, quel pizzico di buona sorte che viene meno, sempre all'ultimo secondo, portandovi a ricominciare o peggio, a desistere. Siete sempre troppo confusi, perciò vi diciamo di non stizzirvi oltre. Piuttosto tirate i remi in barca e aspettate che passi il periodo evitando di barcamenarvi in situazioni difficili. Nel lavoro invece, non fidatevi ciecamente di un collega solo perché con voi è molto allegro. Cercate invece di capire le sue reali mire: parole e sguardi non mentono mai. In amore in questo periodo le distanze si avvicinano, come pure le divergenze d’opinione. Forse siete stati un po’ frettolosi nel giudicare (negativamente) alcuni aspetti del carattere della vostra metà. Le energie, un po’ scarse in questo momento, non sono in grado di sostenervi nelle attività intense.

Oroscopo e stelle del 13 maggio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Occhio al periodo: si preannuncia per molti del segno abbastanza stressante. Persiste l’ostilità di parte dell'universo astrale, ma già dal prossimo sabato la Luna e il Sole ricominceranno a fare il tifo per voi. Così tornerete ad essere sereni, quelle persone belle e affabili di sempre. Ma non fatevi prendere la mano dai facili entusiasmi. Prima di agire è d’obbligo riflettere a fondo su alcune cose che in questo periodo vi stanno tenendo un po' sulle spine. Nel lavoro ultimamente avete avuto un’idea rivoluzionaria che però avrebbe bisogno di essere affinata ulteriormente per poter trovare la giusta applicazione. Bandite la fretta e chiedete consiglio a chi sapete.

In amore, con la fantasia che viaggia a pieni giri date un’impronta nuova e stimolante anche alle storie più appiattite e stanche. Fisicamente state abbastanza bene. Detto questo, il consiglio (ma vale per tutti) è quello di non trascurare eventuali sintomi anche lievi che l'organismo invia: agite con tempestività. Anche i piccoli disturbi possono cronicizzarsi.

Acquario: ★★★★. Faccende quotidiane, annessi e connessi sotto l'egida della scontata normalità. La Luna, sempre fissa nell'amico segno della Bilancia, vi rende molto determinati, sicuri di voi stessi e decisi a prendervi ciò che vi spetta. Particolarmente favorito il settore delle relazioni sociali. Farete nuove e interessanti conoscenze.

Nel lavoro tutto scorre calmo e tranquillo: non preoccupatevi se puntate a prendervi mezza giornata di pausa nel caso aveste una scadenza imminente perché sarete esauditi. Ce la farete in ogni caso anche a recuperare un vecchio progetto: gli darete nuovo smalto e questo dovrà essere il vostro asso nella manica in caso di contrattazioni o richieste varie. A breve otterrete un successo che sorprenderà anche voi. In amore, lasciate stare l’orgoglio ferito e fate voi il primo passo, ovviamente se volete che la relazione non si areni sui fondali tristi dell'indifferenza. Lasciate stare le spese esagerate fatte solo per distrarre la mente. In questo momento dovete semplicemente rilassarvi.

Pesci: ★★★★.

L'oroscopo del giorno, di venerdì 13 maggio, predice un periodo abbastanza normale. Pianeti sufficientemente amichevoli vi trasmetteranno una disposizione d’animo adatta per godere al minimo delle cose piacevoli che la vita può offrirvi. Approfittate se potete, mettete al bando le indecisioni e accettate senza indugio eventuali inviti da amici, parenti o conoscenti: non ve ne pentirete. Nel lavoro ascoltate ogni buon consiglio ma lasciate stare chi si proclama vostro amico soltanto a parole. In amore, lasciatevi pure andare alle gioie della vita, pensate a divertirvi ogni tanto. Sole e Plutone in sestile ai vostri Marte e Nettuno, vi regalano un’intraprendenza fuori dall’ordinario. Sia che tagliate con il passato oppure che proviate a rinnovare la vostra relazione, andrete comunque incontro a nuove ed entusiasmanti avventure. La vostra alimentazione invece ha bisogno di essere rivista. Introducete troppi grassi e poche vitamine, e lo sapete: mangiate meno dolci e più frutta.