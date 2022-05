Le previsioni dell'oroscopo del giorno 14 maggio invitano i nati sotto il segno dello Scorpione ad essere multitasking. I Pesci sono vincolati all'attrazione, mentre i Toro sono un po' irascibili.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: siete suscettibili e a tratti irascibili, pertanto, il consiglio va alle persone che vi circondano. Soprattutto nella giornata di oggi è meglio starvi alla larga.

11° Capricorno: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 14 maggio vi invitano ad essere tenaci. Non arrendetevi al primo ostacolo e ricordate che dovete sempre credere in voi stessi.

10° Leone: giornata interessante sul fronte delle relazioni interpersonali. Non lasciatevi abbindolare dalle opinioni altrui e, soprattutto, da chi si riempie la bocca solo a parole.

9° Ariete: siete un po' demotivati in questi giorni, pertanto, è il caso che ritroviate la giusta energia per andare avanti. Sia in amore sia nel lavoro è necessario essere più entusiasti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: in ambito professionale state lavorando a dei nuovi progetti che potrebbero tenervi piuttosto impegnati. Ad ogni modo, non trascurate gli affetti e le persone care.

7° Acquario: secondo l'oroscopo del 14 maggio, i nati sotto questo segno devono mettere da parte l'orgoglio, soprattutto in famiglia.

Anche se siete rimasti male per qualcosa, infatti, è sempre una buona occasione per fare la pace.

6° Pesci: l'attrazione è una componente fondamentale dei vostri rapporti. Se non nutrite questo sentimento, difficilmente siete spronati ad andare avanti. Ricordate, però, che bisogna valutare anche altro.

5° Scorpione: giornata interessante sul fronte dei rapporti interpersonali.

In questo periodo ci sono molte cose a cui badare, pertanto, dovrete dimostrare di essere multitasking.

Oroscopo segni fortunati 14 maggio

4° in classifica Gemelli: in ambito professionale si stanno smuovendo delle cose, ma dovete essere più audaci e pronti a mettervi in gioco. Ricordate che le persone che vi circondano non possono leggere nella vostra mente.

3° Bilancia: i nati sotto questo segno si stanno trovando a fare i conti con delle questioni inaspettate, pertanto, potreste mostrarvi piuttosto confusi. Ad ogni modo, vedrete che ne trarrete dei vantaggi.

2° Vergine: questo è il momento di osare. Nel lavoro siete piuttosto fortunati, pertanto, approfittate di questo momento di positività per cogliere al volo delle occasioni interessanti.

1° Cancro: ottimo momento per investire in amore. Siete fortunati sotto questo punto di vista, pertanto, allargate i vostri orizzonti. Le coppie stabili, invece, potrebbero compiere un passo importante.