L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 31 maggio 2022. Target di oggi i sei segni integrati nella seconda tranche zodiacale, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Pronti a sapere se sarà un giorno fortunato per il vostro simbolo astrale di nascita? Andiamo pure a scoprirlo iniziando a togliere il velo all'oroscopo del giorno 31 maggio: a voi il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 31 maggio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★.

In arrivo una giornata valutata con le cinque stelline della buona sorte. Quindi pochi i momenti ai quali dare massimo impegno e tanti quelli in grado di restituire belle soddisfazioni. Indizi astrali concreti stanno a indicare l’inizio di una giornata fantastica e forse potrebbe arrivare la notizia di un lungo viaggio da fare nei prossimi mesi. Se è già stato progettato, aspettatevelo incredibile. Preparatevi a un inaspettato lusso e in questo una grande entrata finanziaria può aiutarvi. Cercate di condividere tutto questo con le persone che amate. Nel lavoro adottate un ritmo meno ansiogeno, accettando le vostre responsabilità con serenità e convinzione di potercela fare.

Scorpione: ★★★★. Periodo all'insegna della scontata routine con probabili momenti ai quali dare massima attenzione.

Comunque a fine giornata il bilancio sarà più che soddisfacente. Complice la Luna in Gemelli, la giornata scorre dolcemente. Famiglia e lavoro si coniugano a meraviglia. Acquisti soddisfacenti per la casa con l’armonia domestica ai massimi livelli: il buon dialogo non fa una piega. La tranquillità interiore si riflette nel rapporto: sicuri dei vostri e degli altrui sentimenti, lo dimostrate come soltanto voi sapete fare.

In coppia un’aria di complicità favorisce l’avvio di progetti importanti. Nel lavoro applicatevi con zelo e puntigliosa precisione, smaltite il lavoro arretrato, mettete ordine nei vostri affari, riorganizzate con metodo gli impegni.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 31 maggio prevede sottotono una buona parte della giornata.

Alti e bassi nel corso del periodo potrebbero rendere un po' nervosi generando ansia in molti del segno. Dovrete fare affidamento sulle vostre risorse per smaltire una bella mole di incombenze arretrate, dal momento che aiuti esterni sembrano improbabili. Avete conti in sospeso, crediti da incassare? Potrebbe essere la giornata giusta per sistemare ogni questione. Nel lavoro le mansioni da svolgere ultimamente si sono rivelate lievemente inferiori di quanto pattuito o stabilito in precedenza. È tempo di giuste rivendicazioni. In amore, invece, è indubbio che ci sia qualche dissapore nel rapporto, però è altrettanto vero che, se la storia è importante, varrebbe la pena non mollare.

Oroscopo e stelle del 31 maggio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. In prevalenza positiva la giornata in analisi, anche se ritenuta routinaria e conforme ad altre dello stesso livello. In alcuni casi potrebbe essere una giornata caratterizzata da lieve stanchezza, in cui potrete trarre beneficio da attività rilassanti o da occupazioni che non richiedano troppo impegno. Una sorta di pausa da vivere con serenità, per dare tempo alle batterie un po’ esaurite di ricaricarsi. Nel lavoro tutti gli aspetti planetari convergono verso la realizzazione dei progetti, tendenti all’acquisizione di una maggiore stabilità. In amore, in un momento così delicato per la vita sentimentale, una vocina interiore vi dice che, se ci tenete alla persona amata, dovreste evitare pericolose distrazioni.

Acquario: "top" del giorno. Meritata la posizione "top del giorno" riservata al segno primo in classifica. In arrivo un martedì davvero fortunato. In primissimo piano spiccano i sentimenti e le relazioni legate al lavoro. Giornata pertanto adattissima ad accrescere eventuali vostre esperienze, magari approfondendo tematiche appassionanti o allacciando contatti con persone interessanti. Saprete tenere saldamente in pugno le redini di situazioni anche molto delicate e intricate. Nel lavoro approfittate dell’energia e del dinamismo che vi sentite addosso per fare cose interessanti. Sfruttate anche la vostra creatività. In amore in arrivo momenti di grande intensità emotiva che vi scalderanno il cuore e vi spingeranno a realizzare con il partner i desideri più intimi.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 31 maggio, indica il periodo abbastanza complicato a causa di astri in aspetto negativo. La giornata, a causa di disarmonie astrali, blocca le comunicazioni su più fronti. Dal lavoro agli affari e agli studi, oggi non carburate proprio. Piccoli contrattempi in auto, discussioni con il partner, gaffe con i superiori. Persino piccole grane professionali nel lavoro: accettate il confronto, rendendovi disponibili per un’attività di gruppo. Non dovete temere: dallo scambio nascono le cose migliori. In amore, altresì, un po’ di nervosismo potrebbe regnare all’interno della coppia, ma se ci metterete un po’ di caloroso impegno, la situazione migliorerà in un batter d'occhio.