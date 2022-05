L'Oroscopo del mese di giugno vedrà una Bilancia più combattiva in amore ora che Venere non sarà più in opposizione, mentre per i nativi Scorpione non ci saranno sempre momenti romantici con il partner. Pesci riuscirà a ridare linfa alla propria relazione di coppia, mentre Capricorno potrà contare su un cielo più equilibrato. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo del mese di giugno per la seconda sestina dello zodiaco.

Previsioni oroscopo giugno 2022, 2^ sestina

Bilancia: mese di giugno che vi vedrà in risalita ora che Venere non vi darà più fastidio.

Certo, ci saranno ancora tante cose da sistemare all'interno della vostra relazione di coppia, ciò nonostante sarete più combattivi e maturi in amore. Single oppure no dunque, avrete qualche occasione in più per farvi valere. La parte finale del mese poi, si prospetta la più interessante. Per quanto riguarda il lavoro, purtroppo, Marte raggiungerà Giove e sarà anch'esso in opposizione. Nella prima parte del mese inoltre, Mercurio non sarà più favorevole, e potreste non essere nelle condizioni ideali per svolgere al meglio i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Scorpione: oroscopo del mese di giugno che vedrà questo cielo annuvolarsi per quanto riguarda le questioni di cuore. Il pianeta Venere entrerà nel segno del Toro, dunque sarà in opposizione per voi.

I rapporti con il partner potrebbero infatti complicarsi, e non sempre incontrerete il parere della vostra anima gemella. Se siete single non sottovalutate quanto possono migliorare la vostra vita gli amici. Per quanto riguarda il lavoro la situazione si complica un po’ per voi, soprattutto nella prima metà del mese. Mercurio e Marte non saranno più vostri amici, e per ottenere buoni risultati dai vostri progetti dovrete avere idee davvero valide.

Nella seconda parte del mese la situazione migliorerà un po’, ma non sarà ancora del tutto a vostro favore. Voto - 6️⃣

Sagittario: periodo tutto sommato discreto in amore in questo mese di giugno. Venere non sarà più in trigono, ciò nonostante potrete comunque contare su momenti piacevoli tra voi e la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Se siete single e vorreste conquistare il cuore di una persona, dovrete assolutamente muovervi senza aspettare troppo perché la fine del mese non sarà interessante. Sul fronte professionale dovrete sfruttare la prima parte del mese, poiché Marte passerà in trigono, ma soprattutto Mercurio non vi darà fastidio. Potrete dunque raggiungere risultati sopra le aspettative, o dedicarvi a un progetto in particolare. Nella seconda parte del mese Mercurio tornerà a remarvi contro, ma con un po’ d'impegno avrete ancora la possibilità di raggiungere buoni risultati. Voto - 7️⃣

Capricorno: vita sentimentale che si farà nuovamente promettente per voi nativi del segno. Venere sarà in trigono dal segno del Toro, e sarà possibile riprendere a vivere serenamente la vostra relazione di coppia.

Se siete single generalmente sarete spesso di buon umore, con la voglia di stare in giro, fare nuove conoscenze, e forse potreste conoscere una persona in particolare che non riuscirete a togliervi dalla testa. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio verrà in vostro soccorso durante la prima parte del mese, ciò nonostante, con Marte e Giove entrambi in quadratura, dovrete dimostrare di avere competenze e abilità per ottenere buoni risultati. Voto - 7️⃣

Acquario: oroscopo del mese di giugno purtroppo in calo per quanto riguarda i sentimenti. Il pianeta Venere non sarà più dalla vostra parte, e tornerà a agire a vostro favore soltanto nelle ultime giornate del mese. Single oppure no dunque, non sarà sempre possibile regalare momenti di felicità alla persona che amate.

Abbiate pazienza, e vedrete che presto arriveranno bei momenti anche per voi. Sul fronte professionale vivrete una situazione pressoché stabile, con Marte e Giove che saranno in sestile dal segno dell'Ariete. Mercurio inizialmente sarà contro di voi, ma nella seconda parte del mese vi aiuterà a lavorare al meglio sui vostri progetti. Voto - 7️⃣

Pesci: con Venere che si sposterà in sestile dal segno del Toro, la prima parte dell'estate non sarà niente male in ambito amoroso. Se volete consolidare il vostro rapporto dunque, o se siete single e volete fare audaci conquiste questo periodo potrebbe essere l'ideale. Attenzione però perché poi dovrete essere in grado di coltivare al meglio i vostri rapporti sentimentali.

Sul fronte professionale Mercurio sarà dalla vostra parte nella prima metà del mese, e potrete raggiungere più facilmente i vostri obiettivi. Successivamente Mercurio tornerà a essere in quadratura, ma dovrete comunque riuscire a cavarvela a portare avanti i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣