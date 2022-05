L'Oroscopo di lunedì 30 maggio vede un inizio di settimana convincente per i Gemelli, grazie alla Luna che passerà nel loro segno. La Bilancia sarà incentivata a dare di più in amore, mentre Leone riuscirà a mantenere un buon equilibrio in ambito amoroso. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di lunedì 30 maggio.

Previsioni oroscopo lunedì 30 maggio 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale ben equilibrata in questo inizio di settimana, grazie alla Luna in sestile. Single oppure no fatevi coraggio, perché sarete nelle condizioni giuste per provare a regalare un sorriso alla vostra fiamma e sentirvi più vicini.

Per quanto riguarda il lavoro la giornata comincerà con il piede giusto e arriveranno novità o risultati davvero interessanti. Voto - 8️⃣

Toro: da quando Venere è entrata nel vostro cielo vedete la vostra relazione sotto una luce nuova, differente. Ci tenete davvero tanto alla vostra anima gemella e nel prossimo periodo vi impegnerete per rendere unico il vostro rapporto. Sul posto di lavoro Mercurio premierà gli audaci e i più originali, e voi di creatività ne avete da dimostrare. Voto - 8️⃣

Gemelli: la settimana inizierà alla grande con una meravigliosa Luna che si affaccerà nel vostro segno. Per quanto riguarda i sentimenti sarà un buon momento per chi vuole fare delle nuove conquiste. Se siete già impegnati dedicherete più tempo alla vostra anima gemella.

Nel lavoro non potrete assolutamente lamentarvi di quanto di buono avete fatto finora. Il bello è che arriveranno ancora risultati più che soddisfacenti. Voto - 9️⃣

Cancro: vita di coppia che lentamente torna a essere stabile e convincente secondo l'oroscopo della giornata di lunedì. Single oppure no, ritroverete coraggio e fiducia in voi stessi, recuperando intesa con la persona che amate.

In ambito lavorativo, invece, non si potrà dire la stessa cosa. Portare avanti i vostri progetti non sarà affatto semplice con Giove e Marte in quadratura. Affidatevi a Mercurio per prendere le giuste decisioni per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Leone: la Luna in sestile dal segno dei Gemelli riporta un po’ d'equilibrio nella vostra vita sentimentale, ma inutile negare che con Venere in quadratura le cose non andranno sempre così bene con il partner.

Quello che dovrete fare nelle prossime giornate sarà avere un rapporto il più trasparente possibile, senza segreti o motivi per scatenare litigi. Molto bene in ambito lavorativo con idee tutto sommato valide e curate bene. Voto - 7️⃣

Vergine: quadro astrale in lieve calo in questa giornata di lunedì. Secondo l'oroscopo la Luna si troverà in quadratura, per cui non sempre le vostre intenzioni potrebbero essere ben viste dalla vostra fiamma. Voi, in ogni caso, mostrate responsabilità oltre che passione nei confronti del partner. Per quanto riguarda il lavoro meglio andarci cauti con certi progetti, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 6️⃣

Bilancia: giornata di lunedì che vede un cielo tutto sommato sereno.

La Luna in trigono dal segno dei Gemelli vi mette nelle condizioni giuste per provare a rinsaldare il legame con la persona che vi piace. Single oppure no, non abbiate paura di mostrare le vostre emozioni. Per quanto riguarda il lavoro cercate di fare chiarezza con i vostri progetti, cercando di capire gli errori che fate e migliorare. Voto - 7️⃣

Scorpione: periodo difficile in amore secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 30 maggio. Ci sarà un certo nervosismo che sicuramente non farà bene al vostro rapporto. Se qualcosa non va come volete, per prima cosa dovrete cercare di essere comprensivi e capire dove potete migliorare. In ambito professionale potrete ancora riuscire a fare buoni affari, nonostante Mercurio sia opposto.

Rimanete concentrati, ma soprattutto non lasciatevi convincere per progetti poco proficui. Voto - 6️⃣

Sagittario: configurazione astrale in calo in questo inizio di settimana. Questo è un periodo frenetico soprattutto in ambito amoroso e, con la Luna in opposizione, per quest'ultimo lunedì di maggio sarà meglio non correre troppo con i sentimenti, single oppure no. Sul fronte lavorativo invece non avrete problemi a portare avanti anche i progetti più complessi, merito di astri come Giove, Marte e Saturno, tutti dalla vostra parte. Voto - 7️⃣

Capricorno: giornata davvero convincente per quanto riguarda i sentimenti. La buona posizione di Venere vi metterà nelle condizioni ideali per provare a recuperare terreno in amore e godere di una relazione migliore.

Se siete single aumenteranno le possibilità di nuovi interessanti incontri. Nel lavoro, invece, sarete messi ancora sotto pressione da Marte e Giove. Portare avanti i vostri progetti non sarà sempre così semplice. Voto - 7️⃣

Acquario: vita sentimentale nel complesso stabile secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 30 maggio. La Luna in trigono vi aiuterà a tenere un buon equilibrio nella vostra relazione di coppia, ma con Venere in quadratura non sarà così facile vivere sempre momenti felici. Se c'è qualcosa che non va provate a parlarne, senza mai imporvi. Nel lavoro continuerete a essere piuttosto abili in quel che fate. Anche se Mercurio in quadratura potrebbe metterci qualche imprevisto, riuscirete comunque a portare buoni risultati.

Voto - 7️⃣

Pesci: la Luna in quadratura potrebbe rallentarvi un po’, ma per fortuna si tratterà solo di qualcosa di temporaneo. Venere è in buon aspetto dunque, con pazienza e comprensione, sarete in grado di superare ogni ostacolo insieme al partner. Nel lavoro vi servirà qualche buona idea per portare avanti i vostri progetti e con Mercurio in sestile probabilmente arriveranno. Voto - 7️⃣