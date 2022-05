L'oroscopo di lunedì 16 maggio sarà ricco di entusiasmanti novità. Grazie al favore delle stelle, alcuni segni riusciranno a trarre il meglio dalle loro risorse, mentre altri, con i moti planetari contrari, saranno costretti ad affrontare maggiori difficoltà.

Stando alle previsioni zodiacali di domani, la settimana si aprirà con una serie di sfide etusiasmanti. L'Ariete, il Cancro e i Pesci non saranno certi del rapporto di coppia, mentre i Gemelli, lo Scorpione e il Capricorno si getteranno tra le braccia della persona amata. Il Leone e la Bilancia dovranno imparare a gestire il lavoro con maggiore serenità, al contrario della Vergine e dell'Acquario che preferiranno pensare ad altro.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo di domani 16 maggio.

Previsioni zodiacali del 16 maggio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: Cupido vi giocherà qualche brutto tiro. Nonostante la relazione di coppia non abbia particolari problematiche, farete fatica a immedesimarvi nel partner. Per voi, sarà difficile identificare i suoi sentimenti e i suoi desideri. Non sarete certi di poter avere un futuro insieme. Le previsioni zodiacali del 16 maggio vi consigliano di prendervi del tempo per riflettere.

Toro: la situazione lavorativa sarà più complessa del previsto. Vi impegnerete per raggiungere determinati risultati, però, le vostre competenze potrebbero essere messe in discussione. Sarà importante mantenere la calma e analizzare la situazione in un momento di serenità.

Isolarvi dagli amici e dai colleghi non vi sarà di alcun aiuto.

Gemelli: la relazione con il partner sarà colma di emozioni. Fin dalle prime ore del giorno, avvertirete la sua mancanza. Vorrete stargli accanto in ogni momento, anche a costo di risultare troppo invadenti. Farete bene a seguire il vostro cuore, ma attenzione a non stressare troppo la persona amata: le cose potrebbero assumere una piega poco piacevole.

Cancro: questa settimana non inizierà molto bene. Sia il lavoro che l'amore vi metteranno in crisi. Il rapporto con i colleghi sarà caratterizzato da alti e bassi, mentre le richieste del partner inizieranno a diventare fastidiose. Le previsioni zodiacali di domani vi suggeriscono di essere completamente sinceri. Solo così potrete sistemare le cose.

Oroscopo di lunedì 16 maggio: dal Leone allo Scorpione

Leone: lo stress degli ultimi giorni avrà un impatto negativo sulla vostra produttività. Potreste aver bisogno di una piccola pausa per recuperare le energie. Le previsioni astrologiche del 16 maggio vi consigliano di non dare importanza a chi vi ha ferito. L'unico modo per lasciarvi questo momento alle spalle sarà quello di tornare a sorridere.

Vergine: non vorrete iniziare la settimana in modo stressante. Darete molto valore al vostro benessere fisico e psicologico. Lo sport vi aiuterà ad allenare il corpo, mentre gli hobby saranno utili per la vostra serenità. Una richiesta particolare potrebbe allarmarvi. Alla fine, però, sarete voi a dover scegliere se intromettervi in una determinata situazione.

Bilancia: sarete molto puntigliosi sul posto di lavoro. Vorrete dare il massimo, sia per ragioni di orgoglio che di opportunità. Sarà importante, però, occuparvi anche dei vostri affetti. Il partner, infatti, inizierà a sentire la vostra mancanza. Anche gli amici avranno bisogno di maggiori attenzioni. Nei prossimi giorni potrebbe esserci una svolta.

Scorpione: l'amore non avrà più segreti per voi. Vi fiderete ciecamente del partner e non avrete alcuna intenzione di mettere in dubbio le sue parole. Il vostro rapporto apparirà solido e sinceri. Non ci saranno motivi di contrasto, ma la gelosia, con il tempo, potrebbe diventare un problema. Tutto bene sul posto di lavoro.

Previsioni astrologiche di domani 16 maggio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sentirete la necessità di lavorare sulla vostra autostima. Alcuni eventi, infatti, vi spingeranno a dubitare di voi stessi. Non sarà un percorso facile, soprattutto perché entreranno in gioco diverse persone. Preferirete non parlare della cosa agli affetti più cari. Le previsioni astrologiche vi consigliano di tenere duro.

Capricorno: la giornata di domani 16 maggio sarà ricca di amore. Le interazioni con le persone care saranno caratterizzate da gioia e positività. Proverete a risolvere i conflitti con serenità, senza alzare i toni delle conversazioni. Le previsioni zodiacali vi consigliano di provare a non perdere la calma, neanche davanti alle situazioni più complesse.

Acquario: non avrete voglia di rimuginare ancora sugli eventi passati. Avrete bisogno di guardare avanti e di non pensare al futuro. Non sarà facile modificare il vostro modo di fare, però, con un piccolo aiuto, non avrete alcun problema. Potrebbe essere il momento per sfruttare i vostri talenti, soprattutto sul posto di lavoro.

Pesci: vorreste migliorare il legame con il partner. Nonostante l'amore che vi unisce, infatti, avrete qualche sospetto. Temerete che possa iniziare a guardarsi intorno. Sarà fondamentale capire la causa che sta alla base di tutto ciò. Se agirete di nascosto, le cose potrebbero peggiorare. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di parlarne a viso aperto.