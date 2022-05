L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 17 maggio 2022. In analisi la giornata di martedì, vista con l'occhio critico dell'astrologia. Ad essere messo sotto osservazione in relazione ai settori della quotidianità che vanno per la maggiore, ossia l'amore e il lavoro, è il filotto zodiacale relativo alla seconda sestina.

Passiamo subito a togliere il velo all'oroscopo del giorno 17 maggio consultando il responso delle stelle in merito alla sestina formata da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Previsioni zodiacali del 17 maggio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★. Confusi e disorientati, con gli amici perdete la vostra consueta vivacità e v’innervosite per ogni piccolo problema che vi si presenta. Se il partner vi appare un po’ pensieroso, evitate di stuzzicarlo o di elucubrare strane fantasie. Nel lavoro, approfittate del tempo libero a disposizione per riposarvi e smaltire lo stress. Dopodomani o massimo venerdì riprenderete la rotta con maggiore sicurezza e determinazione. In amore, star dietro ai vostri cambi d’umore non è facile per nessuno, quindi non potete accusare il partner di superficialità o magari di eccessiva freddezza. Venere in trigono alla Luna invita a prendersi cura dell'aspetto, mentre la posizione scomoda di Marte suggerisce cautela nei movimenti.

Scorpione: ★★★★. Mille impegni vi attendono questo martedì. Qualcuno di questi riuscirete ad assolverlo, ma per molti altri vi mancherà il tempo materiale. Cercate un po’ di collaborazione. Il vostro modo scherzoso e ironico di rapportarvi con la gente vi farà conquistare molte simpatie. Nel lavoro gli slanci creativi daranno i loro frutti migliori, mentre vi mostrerete piuttosto insofferenti nei confronti delle attività di routine.

In amore invece si prevede un martedì sera da dedicare tutto all’amore e, con Venere che continua a sostenervi, le prospettive sono davvero allettanti. Giornata ideale per dedicarsi alle cure estetiche: otterrete buoni risultati. Da evitare invece, gare, sport agonistici o sforzi fisici eccessivi.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 17 maggio preannuncia una splendida Venere in trigono alla Luna, quest'ultima ovviamente presente nel vostro segno.

Con una Luna davvero armonica dovreste essere a cavallo. Afferrata la sella, salterete agilmente gli ostacoli. Nelle faccende di cuore, però, siate pronti ad assecondare i desideri e le esigenze di chi vi è accanto. Nel lavoro, una ritrovata versatilità potrebbe porvi in una posizione privilegiata: la saprete sfruttare a vostro vantaggio. Sì alle novità in amore se single: forse non sarà una giornata di incontri appassionati, ma dalla condivisione di idee e di interessi potrete trarre uguale soddisfazione. Spazzati via eventuali malumori intanto, movimenterete la serata con una pizza e una birra tra amici o beatamente al calduccio familiare.

Oroscopo e stelle del 17 maggio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. La Luna in avvicinamento al segno questo martedì tifa per voi, conferendovi la vitalità e il buonumore necessari a superare le difficoltà del momento, soprattutto per ciò che concerne il lavoro. Non è necessario che tutto sia sempre fatto a puntino, a volte basta anche sapersi accontentare. È importante evitare discussioni con colleghi e collaboratori. Se cominciate a criticare a tamburo battente, li avrete tutti contro! In amore invece il tempo a disposizione forse non sarà molto, ma inaspettatamente saprete farlo fruttare: coccole e attenzioni saranno tutte per il partner. A chi è sempre stanco: anziché poltrire sul divano, una corsa nel parco dopo il lavoro è un buon metodo per non accumulare chili e tensioni di troppo.

Acquario: ★★★★. Il trigono lunare da e verso Venere regala una certa serenità e discreto buonumore anche a voi del segno. Cogliete le occasioni che il destino vi offre, accettando senza indugi una proposta improvvisa. Anche se un po’ taciturni, in compagnia sarete apprezzati per la capacità di far fronte agli impegni. Un rapporto di lavoro ancora non ben definito, per quanto riguarda gli aspetti economici, potrà essere chiarito a vostro vantaggio. In amore siate energici, svagatevi, uscite insieme al partner. Una serata a due sarà un’ottima occasione per rinsaldare l’intesa del vostro rapporto. Il buonumore certamente vi aiuterà a guardare con fiducia al futuro. Eventuali lievi tensioni saranno presto risolte con una certa facilità.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 17 maggio, predice un periodo lievemente giù di tono. Inevitabilmente, un cielo così grigio sarà sufficiente a far scendere sotto i tacchi il tono dell’umore e rendervi suscettibili e permalosi. Non tollerate gli scherzi degli amici, polemizzate per un nonnulla: avete proprio la luna di traverso. Mettete in conto qualche contrattempo in ambito lavorativo, vista la dissonanza del periodo. Qualche complicazione potrebbe interessare anche l'ambito familiare: cercate di non ingigantire eventuali contrasti. In amore i piani per la serata saltano a causa di forza maggiore. Se single una persona amica pronta a offrirvi passatempi consolatori, la troverete sicuro. Sarete a corto di forze e, in più, con una cattiva gestione delle vostre risorse: non fate gli gnorri, un po' di sana parsimonia ci vuole.