Giovedì 30 giugno troviamo sul piano astrale il Sole e la Luna stazionare sui gradi del Cancro, nel frattempo Mercurio assieme a Venere sosteranno nel segno dei Gemelli. Il Nodo Nord insieme a Urano, invece, permarranno nel domicilio del Toro, così come Nettuno proseguirà la sosta in Pesci e Plutone continuerà il moto retrogrado nel segno del Capricorno. Giove e Marte, in ultimo, rimarranno stabili in Ariete come Saturno resterà nell'orbita dell'Acquario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Gemelli, meno roseo per Capricorno e Vergine.

Sul podio

1° posto Leone: in fermento. Giovedì durante il quale i felini, specialmente i primi due decani, avranno ottime possibilità di ricevere quella risposta professionale che attendevano da tempo oppure entrare nuovamente in contatto con quell'ambita 'preda' affettiva che pareva uscita dai radar. Tali probabili novità faranno sì che l'entusiasmo dei nativi cresca a dismisura.

2° posto Gemelli: passionali. L'atmosfera sotto le lenzuola dovrebbe farsi infuocata in casa Gemelli in questa giornata di fine giugno, soprattutto per coloro che ultimamente hanno seppellito l'ascia di guerra durante le recenti diatribe con la dolce metà.

3° posto Acquario: gratifiche. Giornata di possibili soddisfazioni morali, perlopiù legate al mondo lavorativo, quella che trascorreranno i nati sotto il segno dell'Acquario.

Un superiore o un parigrado, difatti, si congratulerà col quarto segno Fisso per la celerità e dedizione messi in campo in un progetto comune.

I mezzani

4° posto Cancro: spazio al nuovo. La congiunzione dei Luminari, avvalorata dagli ultimi influssi del Novilunio nel segno, indurrà presumibilmente i nati Cancro ad aprirsi maggiormente al nuovo che avanza, così da non farsi trovare impreparati quando il Grande Benefico farà una capatina nel loro Elemento a fine ottobre.

5° posto Pesci: fresche conoscenze. La retrogradazione dell'astro generazionale dei venti sommata al corroborante sestile in onda tra Urano e la Luna spingerà, c'è da scommetterci, il terzo segno d'Acqua a mettere in campo più espansività del solito, grazie alla quale sarà più semplice allargare la cerchia delle conoscenze.

6° posto Ariete: step by step.

La natura irruenta e spesso impaziente dei nati Ariete lascerà, con ogni probabilità, spazio a una versione più lungimirante e attendista del segno di Fuoco, con quest'ultimo che si renderà conto come proseguire un passo per volta non potrà che rivelarsi una saggia mossa.

7° posto Scorpione: rapporto genitore/figlio. Ottime le effemeridi per il terzo decano di casa Scorpione per ciò che concernerà i rapporti legati alla famiglia originaria, specialmente tra figlio e genitore, in quanto gli stessi parranno divenire meno tesi e più tendenti a un dialogo costruttivo.

8° posto Toro: nemici segreti. Il primo segno di Terra potrebbe dover fare i conti con un giovedì tutt'altro che scorrevole sul piano relazionale, in quanto saranno alte le probabilità che i nativi si rendano conto che qualcuno sta tramando alle loro spalle.

9° posto Bilancia: focus domestico. La dimora dei nati Bilancia avrà bisogno, c'è da scommetterci, di tempo e attenzione da parte del segno d'Aria, il quale sarà chiamato a prodigarsi nello svolgimento di quelle attività casalinghe troppo spesso rimandate.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: confusi. La destabilizzante posizione del Messaggero degli Dei unita alla retrogradazione dell'astro nano nel segno potrebbero appannare idee e intenti dei nati Capricorno, soprattutto nella sfera professionale dove tutto parrà più confuso del solito ai loro occhi.

11° posto Vergine: solitari. A venir meno in questa giornata estiva sarà probabilmente la voglia dei nati Vergine di stare in mezzo alle altre persone, col segno di Terra che sembrerà preferire di gran lunga starsene in disparte a rimuginare sugli ultimi accadimenti.

12° posto Sagittario: lavoro flop. Qualcosa potrebbe non girare per il verso giusto nel settore professionale degli arcieri questo giovedì, coi nativi che avvertiranno la sgradevole sensazione di sentirsi come un pesce fuor d'acqua quando si rapporteranno coi colleghi.