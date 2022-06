Venerdì 1° luglio troveremo sul piano astrale la Luna sostare nel segno del Leone, nel frattempo Marte insieme a Giove stazioneranno nell'orbita dell'Ariete. Mercurio e Venere, invece, continueranno il domicilio in Gemelli, così come Saturno permarrà in Acquario e Plutone rimarrà nel segno del Capricorno. Nettuno, intanto, proseguirà la sosta in Pesci come il Nodo Nord assieme a Urano resteranno stabili in Toro. Il Sole, infine, risiederà nel segno del Cancro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Toro, meno conciliante per Sagittario e Bilancia.

Sul podio

1° posto Ariete: amore top. Il segno dell'Ariete potrebbe trascorrere la giornata che precede il weekend immerso nei piaceri dell'amore, sia dal punto di vista del feeling dialettico che passionale. Grazie a tale tripudio astrale, difatti, ai nativi sembrerà di vivere la loro storia sentimentale quasi come fosse una favola.

2° posto Toro: loquaci. La parlantina spigliata assieme alla voglia di comunicare agli altri le loro idee farà probabilmente sì che i nati sotto il segno del Toro mettano a segno qualche ottimo colpo al lavoro questo venerdì, magari calamitando le simpatie di un cliente sinora legato alla concorrenza.

3° posto Cancro: schietti. Giornata iniziale del mese dove i nati sotto il segno del Cancro daranno, con buona probabilità, sfoggio di un'insolita quanto efficace schiettezza, specialmente nella cerchia amicale, che permetterà loro di togliersi qualche fastidioso sassolino dalla scarpa.

I mezzani

4° posto Leone: aggirare l'ostacolo. Il Luminare femminile sui loro gradi in sestile alla Bianca Signora d'Aria indurrà, c'è da scommetterci, i felini a evitare come la peste bubbonica qualsiasi scontro relazionale, soprattutto con persone dove un ulteriore chiarimento sarebbe vano. Così facendo, il segno di Fuoco non soltanto si risparmierà un'eventuale delusione aggiuntiva ma riuscirà a farsi scivolare addosso anche gli attriti pregressi.

5° posto Acquario: a tamburo battente. Piuttosto che mettersi a pensare e ripensare a come risolvere alcune faccende pratiche che stanno attanagliando le loro menti, i nati Acquario potrebbero preferire dedicarsi anima e corpo a un hobby o a un progetto professionale in queste ventiquattro ore.

6° posto Gemelli: osservatori.

Decisi a stringere presto nuove e proficue alleanze, i nati sotto il segno dei Gemelli preferiranno probabilmente limitarsi a osservare gesti e parole altrui in questa giornata d'estate, così da vagliare in tutta calma chi merita la loro fiducia.

7° posto Vergine: tradizionalisti. Nonostante le probabili pressioni del partner a sperimentare dei nuovi luoghi da visitare o dei ristoranti esclusivi da provare, il segno Mobile difficilmente si lascerà trasportare da tali novità preferendo continuare sull'onda del tradizionalismo.

8° posto Scorpione: scelte da rimandare. Il periodo che stanno vivendo i nati Scorpione da circa cinque settimane non è tra i più scorrevoli, specialmente sul fronte amoroso e monetario, ma questo venerdì alcune circostanze faranno probabilmente sì che gli stessi prendano repentinamente delle decisioni in tal senso.

Malgrado ciò, il segno Fisso farebbe meglio a procrastinare tali scelte almeno sino agli sgoccioli del 2022.

9° posto Pesci: aiuti. Se da un lato le incombenze che graveranno sul groppone nativo avranno buone chance di essere più del solito, dall'altro lato il dodicesimo segno zodiacale potrà contare sull'aiuto di un familiare, il quale si metterà a loro completa disposizione togliendogli le castagne dal fuoco.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: ramanzine. Qualche scossone sentimentale sarà più che probabile per la seconda decade di casa Sagittario nella giornata inaugurale di luglio, con la dolce metà che additerà senza scampo gli arcieri rimarcando le loro ultime manchevolezze nel ménage amoroso.

11° posto Bilancia: relax. Il doppio quadrato composto da Marte-Plutone e Sole-Giove parrà rendere oltremodo spossati i nati sotto il segno della Bilancia in questa giornata di metà anno. Per evitare stress o sterili discussioni con chicchessia, il segno d'Aria farebbe meglio a ritagliarsi ampi spazi di relax e, al contempo, stare quanto più possibile lontano da eventuali attaccabrighe.

12° posto Capricorno: risultati flop. A subire una sonora battuta d'arresto questo venerdì saranno, con ogni probabilità, i liberi professionisti di casa Capricorno, specialmente la prima decade che dovrà fare i conti con dei risultati ben al di sotto delle aspettative iniziali.