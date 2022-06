Arriva l'oroscopo della settimana dal 4 al 10 luglio. Queste giornate si svilupperanno sotto un interessante cielo astrologico, caratterizzato da transiti lunari di gran rilevanza. Si parte con la Luna in Vergine tra lunedì e martedì, poi l'astro argenteo slitterà nella casa della Bilancia rimanendoci fino a giovedì. Venerdì e sabato la Luna sarà in Scorpione, mentre domenica transiterà in Sagittario.

Oroscopo settimana dal 4 al 10 luglio 2022: previsioni dall'Ariete al Cancro

Ariete - Dopo un periodo altalenante in cui, forse, avete ricevuto una notizia sgradevole o avete incassato una brutta batosta, ecco che questa settimana porterà la serenità.

Ogni cosa potrà tornare al suo posto. Si parla di chiarimenti sentimentali, bilanci che tornano a quadrare, incontri eccitanti. All'interno della sfera lavorativa sarà bene non cedere al fascino di un collega o un cliente, meglio essere professionali e tenere i due mondi ben separati. Le coppie che stanno insieme da abbastanza tempo, non dovranno darsi per scontate!

Toro - Siete un segno strano, ci sono dei giorni in cui volete una certa persona o cosa, ma poi cambiate completamente idea. In realtà non siete ambigui ma solo estremamente confusi. Prendetevi del tempo in questa settimana per fare un bilancio generale della vostra vita. Passate in rassegna la professione, i sentimenti, le vostre passioni.

Forse la vostra routine vi soffoca e necessita di un cambiamento, in tal caso cercate di adottare delle abitudini positive. Occhio ai problemi di stomaco e alle zanzare!

Gemelli - Alcune situazioni sono variate e in questa settimana dovrete fare il bilancio di quanto accaduto. Potreste avvertire una sensazione di smarrimento, ma non buttatevi giù.

L'amore di coppia potrà uscirne rinsaldato, specie se il dialogo sarà onesto e spontaneo. La situazione finanziaria risulterà in via di assestamento e finalmente potrete lasciarvi alle spalle gli ultimi periodi sottotono. Una persona che vi sta a cuore avrà bisogno della vostra esperienza e sicurezza, non lasciatela sola.

Cancro - Luglio vi sarà favorevole e potrete sistemare alcuni conti che sono risultati un bel po' traballanti.

In vista del prossimo autunno, staccate la spina e cercate di recuperare energie. Questa stagione estiva porterà dei cambiamenti importanti e permanenti. Rispetto ad un anno fa sono cambiate delle circostanze. Voglia di mettere su famiglia o di viaggiare. Le stelle favoriranno ogni idea o progetto, per cui andate avanti.

Previsioni astrologiche della settimana fino al 10 luglio, dal Leone allo Scorpione

Leone - Buon inizio di luglio per voi del Leone: sarete più ruggenti che mai. Il vostro carisma sarà talmente palpabile che finirete per contagiare chi vi starà attorno. In settimana dovrete cercare di sistemare i conti, riparare un guasto oppure programmare le vacanze. Non riducetevi all'ultimo minuto e non abbassate la guardia soltanto per omologarvi agli altri.

Vergine - Settimana dedita alla professione, ma anche alla famiglia. Dopo un pesante giugno, potrete lasciarvi tutto alle spalle e ripartire. Coloro che hanno chiuso un esame o un'operazione, potranno rilassarsi e recuperare energie. Chi, invece, avrà ancora dei problemi in ballo, le soluzioni non mancheranno!

Bilancia - Settimana molto importante e soprattutto decisiva. Finalmente giungerete alla fine di un percorso che vi ha bloccato per moltissimo tempo. L'estate porterà ulteriori novità specie per quanto riguarda la sfera sentimentale. Le coppie che hanno superato la tempesta, potranno consolidare il loro sentimento. I single, dovrebbero dichiararsi anziché sprecare tempo.

Scorpione - Settimana serena e con qualche novità.

La situazione generale ancora non può dirsi stabilizzata, anzi. Mantenete alta la guardia e cercate di prevenire il peggio. In queste giornate potrete portare avanti quel lavoretto domestico o quel progetto professionale. Chi ha sostenuto una prova tosta di recente, potrà ricaricare le pile rilassandosi in riva al mare o nella natura. Colpi di fulmine per i single.

Oroscopo settimanale dal Sagittario al Pesci

Sagittario - L'Oroscopo settimanale parla di alti e bassi, ma niente di insuperabile. Il vostro è un segno tosto, perciò non vi arrendete mai. L'amore andrà a gonfie vele a differenza della professione. Per i cuori solitari le chance di fare colpo saranno nettamente superiori. Le coppie che si erano un po' allontanate, potranno riavvicinarsi e lasciarsi andare alla passione.

Attenzione alla guida, non correte ed evitate i sorpassi! Weekend caotico e caldissimo.

Capricorno - Le difficoltà non mancheranno, specie se state attraversando un periodo negativo. La famiglia, il lavoro o l'amore non sembrano procedere come auspicato. Magari avevate fatto dei programmi che però sono sfumati. Mandate già la delusione e cercate di ridestarvi. Occhio ai colpi di calore e alle ustioni, se possibile evitate di esporvi al sole nelle ore centrali della giornata.

Acquario - Settimana da dedicate alle revisioni generali. Qualcuno sarà in partenza e quindi dovrà organizzarsi per bene. Colpi di fulmine per i single intraprendenti. Le coppie che si amano sembrano lontane, ma si tratta di una situazione passeggerà.

Avrete voglia di fare le ore piccole, di uscire a ballare con gli amici, organizzare cene sontuose e dimenticare gli ultimi tempi difficili che vi hanno portato ad impazzire. Attenzione allo stomaco e agli arti.

Pesci - L'oroscopo di questa settimana si presenta sotto una buona luce. Avrete più tempo da dedicare ai nuovi progetti, specie se volete incrementare le entrate. Occhio alle spese online, potreste perdere una scommessa! Negli ultimi mesi avete fatto dei passi da gigante, siete una persona più indipendente e realizzata. L'evoluzione interiore risulta essere ancora in atto, a quanto pare ci sono ancora delle cose che vorreste realizzare. I single dovrebbero uscire di più, perché le chance di conoscere qualcuno di interessante saranno elevate. Bene le coppie.