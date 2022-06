Mercoledì 29 giugno troviamo sul piano astrologico la Luna (la quale si farà Nuova alle ore 2:52) e il Sole transitare nel segno del Cancro, nel frattempo Venere insieme a Mercurio sosteranno sui gradi dei Gemelli. Marte assieme a Giove, invece, continueranno a stazionare in Ariete, così come Nettuno resterà stabile in Pesci e Saturno proseguirà il moto retrogrado in Acquario. Plutone, infine, rimarrà nel segno del Capricorno come il Nodo Nord assieme a Urano permarranno in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Pesci e Scorpione, meno entusiasmante per Bilancia e Capricorno.

Sul podio

1° posto Pesci: scelte amorose. Facendosi Nuova nel segno governatore del Cancro, nonché Elemento d'appartenenza dei nati Pesci, la Luna parrà spingere il terzo segno d'Acqua a prendere delle decisioni sentimentali rinviate nelle ultime due settimane. Sino al Primo Quarto in Bilancia del 7 luglio, difatti, i nati Pesci farebbero bene a soffermarsi su ciò che desiderano sul fronte amoroso operando, di conseguenza, delle scelte ad hoc per favorire il cambiamento in tal senso.

2° posto Cancro: equilibrio interiore. Rispetto agli ultimi tre anni, il Novilunio nel segno che andrà in onda questo mercoledì sarà decisamente più prolifico per i nativi, in quanto il bacio che si scambieranno i Luminari sarà scevro da forti contrasti planetari, ad eccezione della retrogradazione plutoniana in Capricorno.

Il sentiero evolutivo che tenterà di tracciare il satellite per il segno Cardinale spingerà probabilmente quest'ultimo ad attingere nuovamente al pozzo del proprio equilibrio interiore, magari accantonando eventuali propositi vendicativi e provando a sciogliere vecchi nodi karmici.

3° posto Scorpione: cambio di prospettiva. Luna Nuova in nona dimora che, sommata al sestile Nettuno-Plutone, potrebbe invogliare il terzo segno Fisso a mutare la propria prospettiva esistenziale, soprattutto per ciò che concernerà gli affetti legati alla famiglia d'origine ma anche alle storie amorose traballanti.

Specialmente in quest'ultimo caso, il segno dello Scorpione sarà chiamato a divenire meno sospettoso e geloso per lasciar spazio a un mood maggiormente flessibile e tendente alla coccola piuttosto che alla ramanzina.

I mezzani

4° posto Leone: attività rigeneranti. Una massima di Paulo Coelho citava "Quando le tue gambe sono stanche, cammina con il cuore" e tale perla di saggezza potrebbe calzare a pennello per descrivere il mercoledì, e le due settimane seguenti, dei nati sotto il segno del Leone.

I felini avranno buone chance di rendersi conto come molte delle attività portate avanti nell'ultimo periodo sia state fatte soltanto per abitudine e, a tal proposito, il Novilunio assieme al duetto Venere-Mercurio nell'affine Gemelli indirizzerà gli stessi verso delle nuove attività maggiormente idonee alle loro peculiarità.

5° posto Ariete: scalata gerarchica. Se il mercoledì di casa Ariete fosse un videogame sarebbe senz'altro Metal Gear Solid, in quanto il segno di Fuoco parrà vestire i panni di Solid Snake e avanzare in modalità stealth alla ricerca di una furtiva quanto efficace scalata gerarchica professionale. Ad avere qualche freccia in più nella propria faretra saranno probabilmente i nativi di seconda decade che, ricevendo il sostegno del binomio Marte-Giove, sembreranno a un passo dal ricevere un incarico di maggiore responsabilità.

6° posto Acquario: punti di riferimento. Il quarto segno Fisso, nel corso di questa giornata d'inizio estate, avrà ottime chance di veder vacillare uno o più punti di riferimento, perlopiù professionali, sui quali sinora aveva fatto affidamento. Grazie a Saturno che, pur camminando all'indietro, andrà a formare un trigono col Messaggero degli Dei, però, il segno dell'Acquario potrà presumibilmente metabolizzare in un batter d'occhi tali cambiamenti e, come piacevole conseguenza, non subire alcuno scossone morale.

7° posto Gemelli: sfide relazionali. Nonostante le faccende amorose di casa Gemelli avanzeranno sui binari della serenità e della focosità, a turbare l'idillio del segno d'Aria saranno alcune sfide relazionali con le quali dovrà fare i conti.

Accesi scontri dialettici e/o prese di posizione provenienti da persone fidate, difatti, avranno buone possibilità di spingere i nativi a mettere i puntini sulle "i" con gli interessati, così da evitare che quest'ultimi alzino ulteriormente il tiro nel prossimo futuro.

8° posto Sagittario: uscire dal tunnel. La rosea prospettiva che probabilmente si schiuderà dinanzi al terzo segno Mobile questo mercoledì sarà di ricevere il sostegno del partner o di un figlio per accantonare finalmente un vizio malsano, come il fumo, l'alcol o l'ingozzarsi con cibo spazzatura. Nonostante la propensione di queste persone care ad aiutarli, però, gli arcieri parranno dimostrarsi reticenti in tal senso deludendo non poco i loro affetti.

9° posto Toro: affaccendati. Alla stregua di una trottola, i nati sotto il segno del Toro sembreranno doversi occupare di più incombenze del solito in queste ventiquattro ore, malgrado il loro bottino energetico e la lucidità mentale non saranno ai livelli standard. A tal proposito, il segno di Terra farebbe bene non soltanto a rallentare i ritmi ma, ove possibile, a prendersi un giorno di ferie dal lavoro.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: rinunce. Un imprevisto legato al nucleo famigliare oppure un contrattempo riguardante la sfera pratica potrebbe indurre i nati Bilancia, nel corso del 29 giugno, a dover rinunciare a un oggetto di uso quotidiano per cederlo in prestito a una persona cara.

Il segno d'Aria, difatti, si ritroverà probabilmente a dover fare a meno della propria automobile, di un utensile per il fai da te o di un elettrodomestico per concederne l'uso momentaneo a terzi.

11° posto Capricorno: compromessi. Il ménage amoroso di casa Capricorno subirà, c'è da scommetterci, qualche scossone che aleggiava nell'aria già da qualche tempo. I nativi, infatti, potrebbero essere accusati dal partner di dedicare gran parte delle loro energie a un nuovo progetto piuttosto che alla coppia. A fronte di ciò, il segno Cardinale farebbe bene a fare ammenda e accettare qualche piccolo compromesso per tentare di ristabilire l'armonia sentimentale.

12° posto Vergine: revisioni economiche.

Questa avrà buone chance di essere la tipica giornata nella quale un'eventuale svista potrebbe costare cara ai nati sotto il segno della Vergine, in quanto le pendenze economiche saranno parecchie e non adempiendole tutte s'incorrerebbe in salate more. Per evitare ciò, il segno di Terra dovrebbe evitare qualsiasi spesa esosa non indispensabile e controllare più volte ogni spesa pendente.