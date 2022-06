L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali dell'11 giugno 2022. Ansiosi di conoscere come saranno le stelle a inizio weekend? A essere presi in carico dalle odierne previsioni i soli simboli appartenenti alla seconda metà dello zodiaco. In evidenza pertanto Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Iniziamo immediatamente a togliere il velo all'oroscopo del giorno 11 giugno consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali dell'11 giugno, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Il vostro fascino potrà cambiare il corso degli eventi, se dosato con perizia. È tempo di rivalutare alcune amicizie in questo periodo, anche perché potrebbe essere necessario per voi in futuro sapere su chi poter contare. In questo momento potete studiare meglio, scoprire nuovi campi di interesse, dare più slancio e qualità al lavoro intellettuale. L’atmosfera di coppia è rassicurante grazie ad un’ammirabile intesa. Lasciate in ufficio le questioni che possono aspettare e correte dalla dolce metà. La seconda decade cambia davvero marcia, può procedere in ogni direzione; in alto, nei luoghi sereni della mente o intorno, nel sociale e nel lavoro.

Scorpione: ★★★★★. Avete la consapevolezza che non tutto ciò che affrontiamo può essere trasformato. Ma anche che niente cambierà fino a quando non lo affrontiamo. Provate a ricominciare da zero, chi vi ama continuerà a credere in voi, a sostenervi e a starvi accanto. Sappiate invece che sarà difficile che raggiungiate un consolidamento finanziario.

Da evitare gli investimenti, potreste non azzeccarli. Riflettete sul da farsi in amore: alcune situazioni vi sembreranno in un primo momento esagerate, poi le troverete non solo appropriate ma anche molto divertenti. Convogliate le vostre energie in eccesso in uno sport. Facendo questo scongiurate anche il rischio che si trasformino in aggressività.

Sagittario: ★★★★. Oroscopo di sabato 11 giugno buono per le cose di routine: no a eventuali azzardi o colpi di testa. Una persona amica potrebbe, all’improvviso, iniziare a comportarsi in modo strano, provocando tensioni e discussioni. Ma voi saprete cavarvela con indiscutibile savoir-faire. Non vi farete prendere la mano, anche se in tutta sincerità, vi piacerebbe reagire con più foga. Nel lavoro progetti molto impegnativi in vista. Non darete nulla per scontato, ma continuerete a puntare alla conquista dell’impossibile. In amore invece non cambierete idea rispetto a scelte già fatte, ma chiederete rassicurazioni e una certa coerenza. Destreggiatevi come meglio potete se single. In generale, smettetela di compatirvi: ribellatevi a ciò che non sentite vostro.

Oroscopo e stelle dell'11 giugno, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Non è ancora tempo, vista la giornata sottotono, di chiedere ciò che vi spetta. Abbiate ancora un po’ di pazienza e nel frattempo temporeggiate. Non chiederete la luna, ma per il vostro interlocutore si tratta comunque di istanze utopiche. Aspettate se potete, se non potete, aspettate lo stesso. Nel lavoro non sarete certamente un turbinio di idee e le iniziative se arriveranno non saprete con chi realizzarle oppure chi potrà sponsorizzarle. Dunque non perdetevi d’animo ma siate fiduciosi. In amore le questioni affettive saranno in primo piano. Se avete bisogno di coccole e attenzioni, non temete: ne riceverete in quantità!

L’umore sarà un po’ grigio vi sentite incerti, scombinati. Il rimedio migliore sarà telefonare ad una persona amica e farsi una bella chiacchierata in libertà: sfogatevi.

Acquario: ★★★★★. Ottimo weekend in arrivo. Se avete intenzione di cambiare casa e finora non ci siete mai riusciti, si aprirà uno spiraglio che vi permetterà di concretizzare ciò che sognate. Potrete realizzare il vostro desiderio, ma con gradualità. Alla fine sarà proprio come l’avete sempre desiderata. Se in certi momenti non comprendete il senso di quello che state facendo, fate ricorso alla vostra forza interiore. Nel lavoro non attirate l’attenzione e le critiche di un superiore per una questione di puntiglio. Lasciate correre e cercate la collaborazione.

In amore sarete indecisi tra due amori importanti e coinvolgenti. Siate diplomatici, dominate l’impulsività e vedrete che le cose si chiariranno. Prendete coscienza che certe cose possono essere cambiate ed altre no.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 11 giugno, indica un inizio weekend abbastanza impegnativo. In generale potreste risultare piuttosto irascibili. Al temporale della quadratura solare vi riparate sotto l’ombrello dell’ottimismo offerto da Mercurio, nel contempo in sestile al vostro Nettuno. In famiglia siate disponibili, ma lasciate che anche gli altri si assumano le proprie responsabilità. Nel lavoro invece, cresce il desiderio di esplorare nuovi orizzonti. Con il sostegno di Nettuno ancorato al segno, sarete aperti e comunicativi.

In amore mettete da parte le ripicche inutili. La tenerezza ed il dialogo sincero creano radici profonde per il futuro del vostro rapporto. Approfittate del tempo libero per passeggiare in mezzo al verde, vi servirà a scaricare le tensioni e a mantenere la linea.