Siamo arrivati al giro di boa della seconda settimana del mese di giugno. Di seguito le previsioni e l'Oroscopo del 9 giugno 2022 con tutte le novità ed i cambiamenti che arriveranno dell'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali per la giornata di oggi, 9 giugno

Ariete: in amore, a causa della Luna in opposizione, qualcosa potrebbe non andare come vorreste. Ci sono alcune complicazioni da dover superare. Nel lavoro c'è uno stato di maggiore stanchezza, potreste non essere soddisfatti di quello che state facendo.

Toro: per i sentimenti giornata interessante, in particolare per i nuovi incontri.

Qualcosa di buono non mancherà. Nel lavoro, al momento, non è semplice fare tutto quello che avevate progettato, serve soltanto un po' di forza di volontà in più.

Gemelli: a livello amoroso, qualche discussione nata in queste ore potrà essere superata. Ci si avvicina ad un fine settimana importante. Nel lavoro, se avete cominciato da poco qualche nuova attività, non mancheranno ottime risposte.

Cancro: in amore, per alcuni giorni, meglio lasciarsi scivolare le cose addosso, qualcosa al momento non va come vorreste. Nel lavoro non mancano le buone notizie, nuove opportunità per voi.

Leone: a livello sentimentale giornata non positiva per gli azzardi, Venere al momento non aiuta. Nel lavoro qualcuno potrebbe essere contro di voi, non mancheranno comunque le soddisfazioni.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale, in amore, oroscopo interessante, in particolare per le storie di lunga data. Evitate solo di pensare troppo al passato. Nel lavoro non è un periodo di calo, ma potete fare scelte comunque importanti.

Previsioni e oroscopo del 9 giugno: la giornata

Bilancia: per i sentimenti, la Luna nel segno aiuta, potrete fare qualcosa in più.

Cercate di risolvere qualche piccola incomprensione. Nel lavoro non mancano le proposte, evitate soltanto di essere poco incisivi.

Scorpione: a livello sentimentale, per i single del segno, sarà possibile vivere nuove conoscenze. Situazione comunque interessanti. Nel lavoro, momento di nervosismo che potrebbe portare difficoltà.

Sagittario: per i sentimenti, chi vive al momento due storie dovrà prima o poi fare una scelta. Nel lavoro alcuni sono ripartiti, fase di recupero.

Capricorno: in amore, gelo che potrebbe portare qualche momento di calo, in particolare se avete chiuso una storia da poco. Nel lavoro fase che vi vede maggiormente attivi, ma non mancano comunque le responsabilità.

Acquario: a livello amoroso periodo che vi permetterà di stare di più con la persona amata. Cercate di vivere al meglio il rapporto. Nel lavoro alcuni vorrebbero cambiare, ma per il momento non sarebbe il caso di farlo.

Pesci: in amore siate chiari in una relazione, non lasciatevi andare alle storie difficili. Nel lavoro non mancano le novità, qualcosa si sta sbloccando.