L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 16 giugno 2022. Ansiosi di sapere cosa riserveranno le stelle di questo giovedì? Bene, iniziamo subito a dare a Cesare quel che è di Cesare passando immediatamente alle analisi astrologiche sul periodo. Ricordiamo che, in questo contesto, ad essere messi sotto controllo saranno in esclusiva i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Focus in direzione dell'oroscopo del giorno 16 giugno: a voi il responso dell'Astrologia in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 16 giugno, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★. Giornata valutata con le due stelle dei periodi da "ko". È previsto pertanto un periodo frenetico, pieno d’imprevisti e colpi di scena che vanno gestiti con una certa lucidità ed energia, se vorrete volgerli a vostro favore. Se smetterete di lamentarvi e di polemizzare per ogni sciocchezza, dovreste andare sul sicuro. Mettendo a fuoco gli obiettivi professionali, poi, è evidente che per fare il salto di qualità a cui aspirate dovreste migliorare l'esperienza. In amore intanto, il barometro non segna stabilmente bel tempo, ma già dal prossimo weekend si respirerà un clima mite, fatto di affiatamento e complicità. Ritmo un po’ fiacco e fisico che evidenzia un assoluto bisogno di riposo, ma anche la necessità di distrazione, divertimenti e scambi.

Scorpione: ★★★★. Periodo abbastanza buono, anche se sotto la scontata egida di momenti routinari. Una pausa d’ascolto interiore, in concomitanza con il basso tono psicofisico, vi consentirà di riposarvi e d’individuare le reali esigenze. Apatia e pigrizia non vi si addicono: non c’è motivo di deprimersi, solo perché il periodo non sarà alla stregua di "un giorno da leoni", ok?

Nel lavoro intanto cercate di essere ordinati, organizzati e di non lasciare niente in sospeso. Meglio non rimandare a domani ciò che potete fare oggi (lo dice anche un famoso detto, per cui...). In amore la giornata non offre grandi emozioni, ma in compenso permette di analizzare con calma il rapporto, assaporando ciò che sa donare.

Muovetevi, assecondando i bisogni del corpo, non sentitevi in colpa se, causa la stanchezza, declinate un invito da parte di amici: recupererete.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 16 giugno pronostica un giovedì in massima parte scontato, certamente all'insegna della buona normalità. Analizzate il lavoro svolto fin qui e, senza perdervi in fantasticherie utili solo a se stesse, cercate d’individuare le prospettive che vi si aprono innanzi. Sul piano pratico, la prudenza potrà produrre buoni frutti, ma di fatto giocare in difesa raffredderà la spontaneità degli slanci. Rivedendo con calma il vostro operato e facendo leva sulla capacità introspettiva, potrete fare i dovuti aggiustamenti. In amore, in questa fase delicata del rapporto, ogni interferenza esterna non fa che complicare le cose.

Parenti, vicini e amici vanno tenuti fuori dalle cose private: ingerenze di qualsiasi tipo potrebbero incrinare irreversibilmente il rapporto, sappiatelo.

Oroscopo e stelle del 16 giugno, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Periodo davvero vincente per tantissimi del segno! In arrivo succulente novità sia in ambito sentimentale quanto nelle attività lavorative. Con la Luna nel vostro segno fino a sera (poi nella tarda entrerà in Acquario), sprizzerete energia da tutti pori, affronterete i problemi con un coraggio da leoni e tutte le iniziative saranno vincenti. Dinamici e creativi, sarete anche al centro dell’attenzione sia nell’ambito delle amicizie che del lavoro. Concentrate la vostra energia sulle cose importanti, provando a non disperderla in situazioni inutili, magari facendovi distrarre da progetti o imprese pressoché irrealizzabili.

In amore avrete voglia di novità, di nuovi rapporti sia d’amicizia che a scopo sentimentale. Attenzione a non trascurare gli amici di vecchia data: qualcuno di loro ultimamente si è lamentato della scarsa presenza nel solito giro. Forma fisica al massimo per una serata intrigantissima! La serenità sul fronte economico vi darà modo di togliervi uno sfizio che inseguite da tempo.

Acquario: 'top del giorno'. Meritata la corona di segno migliore in assoluto, e non solo riguardo i sei segni in analisi ma per l'intero zodiaco. A dare una spinta fortunata sarà l'arrivo, seppur a tardissima ora, della Luna nel segno. Battaglie sociali, conquiste, successi personali eleveranno il livello della fiducia in voi stessi.

Pensieri positivi metteranno addosso tanta allegria. Come sempre, la Luna vi regalerà una marcia in più, dispensando il coraggio di rimettersi in gioco in qualsiasi ambito. Nel lavoro, la rapidità d’azione potrebbe andare a discapito della lucidità. Se preferite concludere subito, dovrete contentarvi di una mezza vittoria. In amore altresì, una notizia inattesa potrebbe aprirvi gli occhi su una persona che avevate sottovalutato. Siate pronti a rivedere in meglio il vostro giudizio. Anche se inizierete la giornata con grinta, occhio a non strafare! Evitate l'aria condizionata "a palla", per alcuni di voi mix micidiale.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 16 giugno, vista l'attuale carta astrale predice con assoluta certezza la presenza di un periodo "sottotono".

Se doveste sentirvi intrappolati da impegni e/o attività che non vi garbano, delegate pure qualcun altro, magari accettando l’idea che siete utili ma non indispensabili. È sbagliato tenersi tutto dentro, pertanto è consigliato parlare dei problemi senza paura di mostrare le proprie debolezze: siamo umani e come tali soggetti a errori e ansie. Nel lavoro, se certi rapporti professionali mostrassero dei limiti, non rassegnatevi ma valutate la situazione: aprite la porta a nuove possibilità. In amore potrebbe esserci una scarsa attenzione per le faccende di cuore. Presi dai vostri impegni, apparirete un po’ freddi e poco interessati a ciò che si muove intorno. Un po’ di moto per scongiurare appesantimenti della linea e un po’ d’ottimismo per non fare un dramma di un malessere passeggero saranno i benvenuti.