L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 18 giugno 2022. In valutazione i sei segni compresi nella sestina relativa alla seconda metà dello zodiaco. Come sempre l'indice è puntato sui settori della vita quotidiana riguardanti l'amore e le attività di routine, ovviamente misurate in base al tasso di positività/negatività estrapolato dalle effemeridi del periodo. Allora, ansiosi di sapere quali e quanti sono i segni fortunati di sabato?

Iniziamo pure a togliere il velo all'oroscopo del giorno 18 giugno consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 18 giugno, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Giornata di sabato abbastanza nella norma, con semplici situazioni da mettere in sicurezza, come da solita routine. La Luna amica nel segno dell'Acquario diventerà in questi giorni come una zattera di salvataggio, in un mare mosso da frenesia, smania e agitazione. La voglia di vivere momenti di libertà si farà sentire. Ritagliatevi qualche attimo di buona riflessione, vi aiuterà a decidere come agire. Nel lavoro forse vi autoconvincerete a mollare un po’ la corda ed a non pretendere di avere sempre ragione. Vi godrete momenti di pace e tranquillità anche in amore. Organizzate per la sera una cena a lume di candela, giusto per ritrovare un ritmo di coppia positivo.

Lasciatevi andare dunque ad abbandoni e languori. Se possibile, arginate l’ansia con qualche buon esercizio di rilassamento Yoga .

Scorpione: ★★★★★. Questo sabato potrebbero arrivare davvero notizie buone, decisamente in linea con i desideri e le attese. Chi è tutt'ora in cerca di fortuna, spiragli positivi potrebbero maturare a breve.

Vi sentirete del tutto padroni della vostra vita: è il momento giusto per ampliare le relazioni sociali e approfondire conoscenze in ogni campo. Muovendovi nel mondo con maggiore sicurezza, otterrete risultati insperati sino a poco tempo fa. Siate fiduciosi. Nel lavoro, specie nelle situazioni già consolidate, darete il meglio di voi, ma potreste anche cominciare con successo a porre basi concrete per nuovi progetti.

In amore siate premurosi, perché, anche se vi sembra che tutto fili liscio come l’olio, il partner potrebbe sentirsi trascurato. Incontri per i single.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 18 giugno indica la giornata di sabato abbastanza impegnativa, valutandola "sottotono", visto il cielo astrale poco raccomandabile. Vi sentirete forse poco lucidi, ma potrete facilmente rimediare aumentando il livello d’attenzione, giusto per evitare d’inciampare in qualche imprevisto. Non v’innervosite, sfogando poi il vostro malumore sugli altri: peggiorereste solo la situazione. Nel lavoro potrebbe sorgere un malinteso, che dovrete affrontare con il massimo dell’autocontrollo: non accadrà nulla di grave. Mantenete la calma in amore, non abbiate timore di aprire il vostro cuore al partner e fatevi coccolare.

Chi vi ama, può aiutarvi anche con un sorriso o un gesto dolce. Avete bisogno di un po’ di relax, pertanto concedetevi qualche sana distrazione.

Oroscopo e stelle del 18 giugno, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Questo primo giorno di weekend, senza girarci inutilmente attorno, risulterà al limite della buona positività, diciamo un pelo sotto la giornata ottima. In generale vi attende una giornata sufficientemente ricca di soddisfazioni. Giovialità, buonumore e una carica dirompente vi varranno simpatie e consensi in quasi ogni settore. Chiedete e vi sarà dato: negli affari di cuore, il vostro fascino da esperti seduttori avrà la meglio. Nel lavoro, difficile conciliare la spinta propulsiva con gli obblighi e i doveri.

Per fortuna in serata avrete in programma un incontro con rilassante con vecchie care amicizie. In amore siete liberi? Non per molto, considerando alcune occasioni che il cielo si prepara ad offrire. Conquiste appaganti e nuovi amori per i single, vita di coppia tranquilla per gli altri.

Acquario: ★★★★★. Periodo molto positivo, specialmente per quelli con situazioni sentimentali aperte o da chiudere di comune accordo. Il Sole in trigono a Plutone, nel vostro segno, garantirà abbastanza grinta per affrontare qualsiasi problema che potrebbe presentarsi, ben sapendo di poter contare sempre sull’aiuto di persone fidate. Seguite il vostro intuito e fatevi guidare dal buonsenso nel risolvere vecchi conflitti familiari.

Nel lavoro vi verranno fatte proposte interessanti, ma cercate di essere cauti: non tutte possono essere positive e potreste andare incontro a delusioni. In amore il partner potrebbe avere bisogno del vostro aiuto, ma voi saprete sempre come fare per tranquillizzarlo: vedrete, tutto si risolverà per il meglio.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 18 giugno, preannuncia una giornata abbastanza facile da portare a buon fine. I momenti difficili vissuti tempo addietro potrebbero essere finalmente solo un ricordo. La Luna in Acquario, seppur in parte, rasserenerà il vostro cielo smontando quella vostra congenita esigenza di programmare sempre ogni momento della giornata. Vi lascerete prendere dal trasporto dell’audacia sentimentale e, soprattutto in coppia, avrete la possibilità di esprimere il vero estro passionale.

Nel lavoro poi, riuscirete a mettere a punto una nuova idea che potrebbe rivelarsi vincente. Troverete chi può darvi un saggio consiglio in merito. Ci cadete sempre: quando vi deciderete a ricordare che la lascivia e il mal controllo sono due acerrimi nemici di qualsiasi attività?