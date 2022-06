L'oroscopo del fine settimana che va dal 18 al 19 giugno prevede un Gemelli con le idee piuttosto chiare al lavoro grazie alla buona posizione di Mercurio, così come Leone sarà in grado di prendere le giuste scelte. Acquario si sentirà un po’ più a suo agio in amore grazie al Sole e alla Luna in ottimo aspetto, mentre Vergine dovrà essere un po’ più cauta in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend, dal 18 al 19 giugno.

Previsioni oroscopo weekend 18-19 giugno 2022 segno per segno

Ariete: sarà un weekend tutto sommato tranquillo per quanto riguarda i sentimenti.

Single oppure no, soprattutto la giornata di sabato potrebbe riservarvi delle sorprese grazie alla Luna in sestile. Nel lavoro potrebbe essere un fine settimana più leggero, da sfruttare per ideare nuovi progetti. Voto - 8️⃣

Toro: riuscirete a godervi questo fine settimana soltanto a partire da domenica, quando la Luna si sposterà in sestile, dunque in posizione favorevole. In amore sarà meglio non pretendere troppo dall'anima gemella, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Nel lavoro Mercurio porterà delle novità interessanti, che non potrete lasciarvi sfuggire. Voto - 7️⃣

Gemelli: settore professionale che continuerà a darvi grandi soddisfazioni secondo l'oroscopo del fine settimana.

Godrete di un cielo praticamente perfetto per mettere in piedi progetti di primo livello. Non abbiate paura di sviluppare le vostre idee. In amore, invece, meglio fare un po’ d'attenzione soprattutto nella giornata di domenica, quando la Luna si metterà in quadratura dal segno dei Pesci. Voto - 8️⃣

Cancro: periodo ottimale in amore per voi nativi del segno.

Single, sul vostro cammino incontrerete persone speciali, con le quali varrà la pena instaurare un rapporto. Se invece siete già impegnati sarà un ottimo momento per consolidare un rapporto che già funziona bene. Per quanto riguarda il lavoro questo cielo non avrà molto da offrirvi, ciò nonostante non datevi per vinti e continuate a provare.

Voto - 7️⃣

Leone: fine settimana produttivo per quanto riguarda la sfera lavorativa. Ora che Mercurio gioca nuovamente a vostro favore, sul posto di lavoro sarà più facile sviluppare le vostre idee e portarle a termine più efficacemente. Per quanto riguarda i sentimenti, invece, questo cielo non sarà così favorevole. Single oppure no, cercate di moderare il vostro atteggiamento, soprattutto di fronte alla persona che vi piace. Voto - 6️⃣

Vergine: non un ottimo fine settimana secondo l'oroscopo. Per quanto riguarda il lavoro avrete Mercurio, Marte e Giove contro, e portare avanti i vostri progetti non sarà affatto una passeggiata. Sul fronte sentimentale Venere continuerà a sostenere la vostra relazione di coppia, ma dovrete fare attenzione alla Luna che sarà in opposizione durante la giornata di domenica.

Voto - 6️⃣

Bilancia: oroscopo del fine settimana assolutamente convincente per voi nativi del segno. La Luna sarà dalla vostra parte nella giornata di sabato per poi spostarsi durante la domenica. In ogni caso, in amore avrete buone possibilità di far felice la persona che amate. Nel lavoro Mercurio è di nuovo dalla vostra parte e, con la giusta strategia, potrebbe farvi raggiungere discreti risultati. Voto - 7️⃣

Scorpione: vita sentimentale difficile da gestire quando Venere è contro. La Luna poi porterà sbalzi d'umore e soltanto nella tarda domenica avrete un po’ di respiro. Sul fronte professionale avrete qualche possibilità in più per svolgere correttamente i vostri progetti, considerato che Mercurio non sarà più in cattivo aspetto.

Voto - 6️⃣

Sagittario: cielo leggermente contrario per quanto riguarda il lavoro, ora che Mercurio si trova in opposizione, ciò nonostante avrete ancora Marte e Giove favorevoli. Siete dei lavoratori affidabili, dunque non dovreste avere particolari difficoltà. Per quanto riguarda i sentimenti questo fine settimana sarà soltanto discreto. Tuttavia, single oppure no, vi piacerà trascorrere del tempo con le persone a voi più care. Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni astrali più che soddisfacenti dal punto di vista sentimentale. Single oppure no, in questo fine settimana ci penseranno Venere e la Luna a darvi una mano in amore, a rendervi adorabili e a farvi fare nuovi incontri se siete ancora cuori solitari.

Sul fronte professionale, invece, la strada che avete scelto di percorrere potrebbe non essere quella giusta. Meglio raddrizzare la situazione finché siete in tempo. Voto - 7️⃣

Acquario: vi sentirete un po’ più a vostro agio in amore grazie all'accoppiata Sole e Luna in buon aspetto. Secondo l'oroscopo del prossimo weekend, però, Venere continuerà a remarvi contro, dunque non abbiate grandi aspettative, anche se potreste notare qualche passo in avanti. Per quanto riguarda il lavoro invece, con Mercurio dalla vostra parte insieme alle altre stelle, non abbiate paura di buttarvi in nuovi progetti. Voto - 8️⃣

Pesci: periodo gratificante in amore per voi nativi del segno. Venere continuerà a portare passione e romanticismo nella relazione di coppia.

La Luna poi, in congiunzione da domenica, vi permetterà di crescere insieme al partner e vivere un rapporto solido. Per quanto riguarda il lavoro vi piacerà impegnarvi in progetti non troppo rischiosi e con Mercurio in quadratura forse sarà meglio così. Voto - 8️⃣