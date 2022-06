Secondo l'oroscopo del 22 giugno, i nati sotto il segno dei Pesci devono provarle tutte pur di ottenere i risultati sperati. I Bilancia devono essere un po' più razionali, mentre i Capricorno sono in forma.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: i sogni sono desideri di felicità, ma talvolta bisogna scendere anche con i piedi per terra. Non siate troppo indiscreti, lasciate alle persone la libertà di interagire con voi come meglio credono.

11° Leone: in amore ci sono delle novità in arrivo. Aprite gli occhi e non aspettate che siano gli altri a fare il primo passo verso di voi.

Ogni cosa che volete, lottate per conquistarla e averla.

10° Vergine: in amore potreste vivere qualche alto e basso. Dal punto di vista professionale bisogna sapere quando è il momento più consono per agire e quando, invece, vi conviene rimanere in silenzio.

9° Sagittario: buon momento sia per quanto riguarda l'amore sia il lavoro. Cercate di non prendere decisioni troppo affrettate e siate lungimiranti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Pesci: buon momento per iniziare una nuova conoscenza. Questo è il momento di farsi avanti e di provare il tutto per tutto pur di riuscire ad ottenere i risultati che vi eravate prefissati.

7° Cancro: l'Oroscopo del 22 giugno vi invita a prendere al volo delle opportunità, soprattutto in ambito professionale.

Non siate troppo rigidi e imparate ad allargare i vostri orizzonti.

6° Scorpione: se avete qualcosa che vi turba apritevi e parlatene con le persone care. Dal punto di vista sentimentale ci sono delle occasioni in arrivo, ma non siate troppo temerari, ci vuole cognizione di causa.

5° Gemelli: sul lavoro è importante capire quale sia il momento di esporsi e quale, invece, quello di fare buon viso e cattivo gioco.

Questa è un'abilità che solo il tempo vi insegnerà.

Oroscopo segni fortunati del 22 giugno

4° in classifica Acquario: in amor bisogna dare un po' di brio ai rapporti duraturi. Cercate di non prendere decisioni troppo frettolose e non siate troppo esigenti da voi stessi e dagli altri.

3° Ariete: questo è il momento di fare una cernita tra le vostre relazioni.

Eliminate dalla vostra vita tutte quelle persone che non meritano la vostra attenzione e il vostro interesse.

2° Toro: l'oroscopo del 22 giugno vi esorta a mettere da parte i piccoli problemi della vita quotidiana e a godervi un po' di più i rapporti con le persone a cui volete davvero bene.

1° Capricorno: ottime opportunità in arrivo. La vita è fatta di occasioni, pertanto, dovete fare il tutto per tutto pur di riuscire a realizzarle. In amore ci vuole audacia e tenacia, qualità che non vi mancano.