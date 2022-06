L'Oroscopo di martedì 21 giugno vedrà un Gemelli particolarmente soddisfatto di sé stesso e dei buoni risultati in arrivo al lavoro, mentre Pesci sarà piuttosto onesto, soprattutto in amore. Leone si darà da fare per prendere la giusta direzione al lavoro grazie a Mercurio, mentre Sagittario sarà delicato e romantico con il partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di martedì 21 giugno.

Previsioni oroscopo martedì 21 giugno 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale che si accende a partire da questa giornata di martedì.

La Luna sosterà nel vostro cielo, e non mancheranno momenti carichi d'amore e passione tra voi e la vostra fiamma. Se siete single saprete creare la giusta atmosfera con la persona che vi piace. Nel lavoro non vi mancherà una certa creatività grazie a Mercurio in sestile, mentre Giove e Marte faranno il resto. Voto - 9️⃣

Toro: configurazione astrale piena d'amore secondo l'oroscopo della giornata di martedì. Darete spesso massima priorità alla vostra relazione di coppia, che sarà forte, stabile e con tante cose da fare insieme. Se siete single vi piacerà la competizione, ma non vi piacerà molto perdere. Per quanto riguarda il lavoro sarà un buon momento per mettere in azione i vostri progetti collettivi.

Voto - 8️⃣

Gemelli: vi sentirete ben focalizzati sui vostri progetti grazie a Mercurio nel segno. Marte e Giove in sestile poi vi aiuteranno a mettervi all'opera con un certo entusiasmo, arrivando a fare passi da gigante. In amore la Luna tornerà a essere favorevole, e riuscirete a prendere le giuste decisioni per la vostra relazione di coppia, soprattutto voi nati nella prima decade.

Voto - 8️⃣

Cancro: quadro astrale che vedrà qualche nuvola per voi, soprattutto in ambito amoroso. Può capitare a tutti di avere un imprevisto, ciò nonostante non ci sarà bisogno di inventarsi scuse, o essere scontrosi con la persona che amate. Rischierete soltanto di causare inutili discussioni. Un po’ meglio sul posto di lavoro grazie a Urano, ma nei progetti a breve scadenza non sarete così bravi.

Voto - 6️⃣

Leone: la Luna in trigono dal segno amico dell'Ariete vi aiuterà a recuperare terreno in amore, nonostante Venere sia ancora in quadratura. In ogni caso, ci saranno momenti migliori con il partner, e non ci saranno gravi problemi tra di voi. Sul fronte professionale Mercurio vi aiuterà a prendere la giusta direzione, e potreste dare inizio a nuovi progetti, che però dovrete saper gestire. Voto - 7️⃣

Vergine: periodo migliore per quanto riguarda i sentimenti ora che la Luna non sarà più opposta. Venere in trigono riporterà amore e passione tra voi e il partner, ma in ogni caso, sarà necessario fare qualcosa per consolidare il vostro legame. Il pianeta dell'amore non sarà sempre favorevole.

Nel lavoro Mercurio potrebbe demotivarvi, e con questo cielo portare a termine i vostri progetti potrebbe essere snervante e faticoso. Voto - 6️⃣

Bilancia: giornata di martedì non così entusiasmante in ambito amoroso a causa della Luna opposta che potrebbe influire negativamente sulla vostra relazione di coppia. Vi sentirete pigri, meno focalizzati sul vostro rapporto, e avrete assolutamente bisogno di qualcosa in grado di stimolarvi. Settore professionale nel complesso discreto per voi grazie a Mercurio, anche se i risultati non saranno così brillanti. Voto - 6️⃣

Scorpione: oroscopo di martedì 21 giugno che vi vedrà poco interessati in ambito amoroso. Questo ovviamente non farà bene alla vostra relazione di coppia.

Se siete single cercare di essere competitivi con i vostri amici potrebbe solo mettere in cattiva luce i rapporti che avete. Per quanto riguarda il lavoro attenzione a possibili distrazioni, che potrebbero soltanto allontanarvi dall'obiettivo. Voto - 6️⃣

Sagittario: non vi accontenterete mai in ambito amoroso, e in questa giornata potrete contare sulla bontà della Luna, in trigono dal segno dell'Ariete. Single oppure no, vivete questo periodo con allegria, e cercate di essere ottimisti, anche quando non tutto sembra andare bene. Nel lavoro Marte e Giove vi permetteranno di svolgere bene i vostri progetti, ma senza una buona idea di base, potreste avere qualche difficoltà. Voto - 8️⃣

Capricorno: dovrete lasciar perdere metodi romantici e pieni passione per cercare di vivere al meglio il vostro rapporto, soprattutto quando la Luna sarà in cattivo aspetto.

Single oppure no, con le giuste parole e un po’ di semplicità potreste riuscire a convincere la persona che amate. Nel lavoro, prima di dedicarvi a qualunque progetto, dovrete essere abbastanza sicuri di quello che state per andare a fare. Voto - 6️⃣

Acquario: periodo altalenante in amore, ma dal quale state per uscire. La Luna sarà in buon aspetto, mentre Venere sta per mettersi in una posizione migliore. Single oppure no, siate pazienti, ma soprattutto, cercate sempre di essere comprensivi nei confronti della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro invece non avrete particolari problemi a interfacciarvi con mansioni di un certo livello. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale appagante e piena di passione in questa giornata di martedì, ma con Venere che sta per spostarsi in cattiva posizione, meglio non spingersi troppo oltre con il partner, anzi, cercate di rafforzare il legame che vi unisce. In ambito lavorativo le vostre idee potrebbero non essere del tutto convincenti. Prima di iniziare dunque, controllate bene che sia tutto in ordine. Voto - 7️⃣