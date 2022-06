L'Oroscopo di domani è pronto a rendere di pubblico dominio il pensiero delle stelle, in relazione alla giornata di sabato. In primo piano le previsioni zodiacali del 18 giugno 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Indice puntato su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e vergine: chissà chi la spunterà a questo giro? L'Astrologia del periodo vede viaggiare "in prima classe" Vergine e Toro, entrambi pronosticati vincenti per questo sabato d'inizio weekend, rispettivamente considerati al "top del giorno" e in giornata da cinque stelle.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 18 giugno, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 18 giugno, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 18 giugno invita a fermarsi e riflettere. Se non prenderete subito provvedimenti, certe situazioni col passar del tempo si ingarbuglieranno sempre di più. In amore, una fila di astri contrari riporterà a galla dei ricordi dolorosi: in questo momento il passato diventerà una zavorra più che una risorsa. Mettete al bando la malinconia, le insicurezze, forse ci sono troppi nodi irrisolti nel vostro rapporto di coppia: gli astri vi invitano ad affrontarli e risolverli anche in modo radicale. Single, progetti che non decollano e vicende familiari vi agitano? Dai, non scambiate un sasso per una montagna! Domani tutto o quasi tutto si appianerà.

Affrontati con la dovuta calma, i problemi si risolvono senza lasciare traccia, a parte quel sottile malumore che spesso ci mette più tempo a sparire. Nel lavoro, non sarà affatto un buon giorno. Tenete le orecchie basse e cercate di passare rasente i muri in tutte le faccende di denaro. Rimandate tutto quello che potete rimandare, non prendete decisioni definitive su eventuali investimenti.

Toro: ★★★★★. Ottimo inizio e fine weekend! In campo sentimentale sarete al settimo cielo. Amate il partner per cui avete perso letteralmente la testa, i vostri bimbi, coi quali giocate come ragazzini, come eterni Peter Pan. Per le persone del cuore acquistate cose bellissime, spesso senza badare ai costi. Cercate di godervi appieno questi giorni d'amore, perché tutto passa in fretta e il tempo non torna mai più!

Single, gli influssi delle stelle di oggi vi collocano al centro della scena sociale, dei contatti, della comunicazione, dei rapporti con parenti e dell'ambiente sociale. A voi l'abilità di sfruttare i buoni influssi, dando una nuova impronta a questi settori. Spiccato intuito e creatività saranno le vostre carte vincenti; il tutto da sfruttare a piene mani. Nel lavoro, il cielo azzurro punterà l'indice verso coloro che lavorano alle dipendenze altrui: si prevedono novità e cambiamenti. Situazioni in forte evoluzione si potranno verificare nel settore dei servizi, in quello amministrativo e in quello burocratico.

Gemelli: ★★. Giornata difficile e in salita, poco positiva in generale. In amore, probabilmente nella vita di qualcuno si sta per affacciare un cambiamento molto importante.

Coloro interessati dovrebbero aver capito che, per affrontare le questioni di odierne non è consigliabile ricorrere agli strumenti di una volta. La vita si caratterizza per continui alti e bassi: non scoraggiatevi ancor prima di iniziare qualsiasi cosa, ok? Qualche tensione tra le mura domestiche vi metteranno addosso ansia e agitazione: avvertirete ogni attività come estremamente pesante, come un enorme sacrificio. Per risolvere la situazione dovreste sciogliere i nodi utilizzando il dialogo e mostrandovi più disponibili con gli interessati. Single, sabato da cancellare, da trasferire nel cestino del pc: tranquilli, non vi lascerete scoraggiare dalle possibili difficoltà e procederete con fiducia e con costanza nei vostri progetti.

Nel lavoro, sono probabili delle instabilità dovute ad una cattiva gestione della vostra mansione. Cercate di rivedere il vostro modo di organizzarvi, vedrete che troverete al più presto delle ottime soluzioni.

Oroscopo di sabato 18 giugno, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Nonostante qualche nuvola, dovuta ad una persona antipatica, il cielo è in netto miglioramento e abbastanza ben disposto nei vostri confronti. Sappiatelo sfruttare. Susciterete simpatia nelle persone che vi girano intorno. Voi ne sarete consapevoli e giustamente gratificati. Per i sentimenti, la giornata partirà con la marcia della sufficienza, con le stelle in aspetto favorevole. Le ore che seguiranno promettono una giornata allegra, divertente, ottimista.

Tutto vi sembrerà molto facile, sarete solerti e affettuosi con tutti. Se tenete davvero al partner e al rapporto di coppia, dialogate, apritevi, siate sinceri ma soprattutto cogliete l'attimo e siate felici. Single, un cielo positivo vi regalerà una giornata idilliaca e anche divertente. Tutti i rapporti sociali saranno favoriti, potrete finalmente scatenarvi e ridere come non mai. Sono in tanti ad aver bisogno della vostra energia positiva: spargetela a piene mani e divertitevi! Nel lavoro, Venere, il pianeta della piccola fortuna vi sorride, così oltre alla sua indiscussa positività vi sosterrà alla grande anche nelle faccende finanziarie.

Leone: ★★. Giornata tutta in salita, indicata da un pessimo "ko".

In amore, non temete i cambiamenti, anche se siete abitudinari: nella vita di coppia ogni tanto occorre sapersi rinnovare modificando qualcosa. Mantenete un atteggiamento positivo nei confronti del partner e sarete ampiamente ricompensati! La serata non vi porterà entusiasmanti notizie; se speravate in qualcosa di più intimo, con un partner un po' arrabbiato dovrete accontentarvi di parlare e poi andare a dormire... Single, non meravigliatevi se a tratti vi sentirete incerti e confusi circa le decisioni da prendere o le strategie da seguire: avvertite stanchezza e la situazione planetaria odierna sarà un poco critica, destabilizzante. Fate chiarezza e cercate di sgombrare in fretta il campo da ogni possibile equivoco, perché i rapporti amichevoli andranno gestiti meglio, senza dare niente per scontato.

Nel lavoro, non tutti riescono a raggiungere gli obiettivi prefissati in modo rapido ed efficace come voi: cercate di di essere più comprensivi nei loro confronti.

Vergine: 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, sabato 18 giugno, predice un ottimo fine settimana. Dopo tanto tempo potrete dire di aver raggiunto il vostro equilibrio affettivo. Il vostro standard di vita migliorerà e si risveglieranno in voi emozioni e passioni che credevate assopite. Vi aspetta così una splendida giornata, accompagnati dagli influssi armonici da parte delle stelle e con l'umore stabilmente tendente al bello. Ci sarà un miglioramento generale in tutte le relazioni di coppia. Single, influssi astrali vi avvolgeranno e vi proteggeranno con un'aurea estiva capace di irradiare gioia e serenità: il vostro benessere diverrà percettibile a chiunque, a pelle.

Questa sarà una giornata indimenticabile, vi sentirete pronti a conquistare il mondo e guardare avanti senza più voltarvi indietro. Nel lavoro, gettatevi nelle imprese professionali e finanziarie, perché ci sono diverse persone che apprezzano il vostro esser sempre informati. In ripresa la capacità organizzativa in tempi stretti, anche nei momenti più difficili.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 18 giugno.