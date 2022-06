Le previsioni dell'oroscopo del 20 giugno esortano gli Acquario ad essere più ottimisti. I Pesci sono un po' incapaci di gestire le emozioni, mentre i Leone potrebbero vivere un grande cambiamento. I Toro dovrebbero risolvere delle faccende in sospeso.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: l'Oroscopo del 20 giugno denota una certa incapacità a gestire le emozioni. Questo è un vostro pregio, ma in certi casi si può trasformare anche in un insormontabile difetto.

11° Sagittario: tra oggi e domani potreste trovarvi a fare i conti con qualche piccolo intoppo.

Meglio non prendere decisioni affrettate sul lavoro. Per quanto riguarda l'amore, invece, siate più aperti.

10° Capricorno: buon momento per mettere da parte l'orgoglio e per fare le cose che avete davvero piacere di fare. Allargate i vostri orizzonti e non abbiate paura di osare.

9° Acquario: la settimana che si è chiusa alle vostre spalle è stata piuttosto faticosa. Adesso, però, la strada sarà in discesa, quindi, cercate di essere ottimisti e propositivi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: periodo un po' fiacco dal punto di vista professionale. Non demordete, anzi, approfittate di un po' di tempo libero in più per dedicarvi alle persone care e alle vostre passioni.

7° Cancro: l'apparenza può ingannare e questo lo avete imparato a vostre spese. Ad ogni modo, con il tempo siete riusciti a farvi un'idea delle persone che vi circondano anche dopo una semplice conversazione.

6° Gemelli: le previsioni dell'oroscopo del giorno 20 giugno vi invitano ad essere un po' più razionali. Non traete conclusioni troppo affrettate, soprattutto nel giudicare le altre persone.

5° Toro: ci sono delle faccende in sospeso che sarebbe il caso di risolvere. In ambito professionale stanno per arrivare di nuovi progetti per i quali è necessaria la vostra approvazione.

Oroscopo primi quattro segni del 20 giugno

4° in classifica Ariete: in amore di solito tendete ad aprirvi sempre molto. In alcuni casi, però, sarebbe opportuno chiedersi prima se ne valga davvero la pena oppure no.

3° Leone: se siete in attesa di un grande cambiamento in ambito professionale, esso potrebbe arrivare molto presto. L'oroscopo del 20 giugno, infatti, preannuncia grandi cambiamenti per voi.

2° Vergine: giornata interessante sotto più punti di vista. In ambito professionale ci sono delle novità in arrivo, tuttavia, è opportuno ponderare tutte le condizioni.

1° Bilancia: Il mattino ha l'oro in bocca. Per tale ragione cercate di svolgere quante più cose possibili in questa parte della giornata. Al pomeriggio, invece, concedetevi un po' di relax.