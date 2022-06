L'Oroscopo di giovedì 16 giugno vedrà un ottimo Mercurio attivo per i nativi Gemelli, particolarmente abili sul posto di lavoro, mentre la Bilancia potrebbe essere un po’ troppo infiammabile. Pesci trasuderà fiducia e ottimismo, soprattutto in amore, mentre Sagittario sarà giusto e imparziale con i propri progetti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di giovedì 16 giugno.

Previsioni oroscopo giovedì 16 giugno 2022 segno per segno

Ariete: giornata di giovedì difficile dal punto di vista amoroso. L'astro argenteo sarà ancora in quadratura, e sarà molto importante non cercare di scavalcare il partner.

Se siete single dedicherete questa giornata più a voi stessi e al vostro benessere. Sul posto di lavoro, invece, guarderete al futuro con una certa sicurezza, grazie a Marte e Giove e Mercurio che vi daranno importanti garanzie. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale eccellente dal punto di vista sentimentale. Secondo l'oroscopo della giornata di giovedì, potrete contare sulla buona posizione della Luna e di Venere, e sarà molto importante per voi consolidare il vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro, non ci sarà nessuna preoccupazione in questa giornata, ma non aspettatevi risultati di primo livello. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale tutto sommato discreta per voi. Single oppure no, sarete spesso di buon umore, e potrete vivere una relazione di coppia sana e affiatata.

I cuori solitari non esiteranno a condividere dubbi e emozioni. Nel lavoro, Mercurio sarà attivo nel vostro cielo, vi renderà molto abili in quel che fate e con stelle come Saturno, Marte e Giove favorevoli, arriveranno ottimi risultati. Voto - 8️⃣

Cancro: periodo poco stimolante in amore a causa della Luna opposta. Secondo l'oroscopo, però, la vostra relazione di coppia non sta attraversando una crisi, ciò nonostante, dovrete cercare di evitare possibili malintesi.

In ambito lavorativo meglio non fare andare troppo per le lunghe certi affari. Voto - 6️⃣

Leone: vita di coppia tra alti e bassi in questo periodo. Non dovrete darvi per vinti però, perché questa Venere non sarà negativa per sempre, e la vostra estate comincerà presto. Se siete single, attenzione a non trascurare rapporti d'amicizia, soprattutto quelli più intimi.

Sul fronte professionale, avrete tante energie da spendere grazie a Marte, dunque sfruttate la posizione favorevole di Giove e Mercurio per trovare progetti allettanti. Voto - 7️⃣

Vergine: creare empatia con la persona che amate sarà molto utile per la vostra vita sentimentale. Single oppure no, avrete molto da condividere con la vostra fiamma, e con il giusto atteggiamento, potreste vivere splendidi momenti. Per quanto riguarda il lavoro, a volte seguire l'istinto va bene, ciò nonostante, considerato che le cose non vanno benissimo, forse sarà meglio cercare di essere razionali e prendere i vostri progetti dalla giusta direzione. Voto - 7️⃣

Bilancia: non una grande giornata per quanto riguarda i sentimenti, colpa della Luna in quadratura dal segno del Capricorno.

Single oppure no, spesso potreste essere un po’ troppo infiammabili, e questo non farà sicuramente piacere alla persona che amate, ma anche a un amico o qualcun altro. Nel lavoro, Mercurio in trigono vi aiuterà a chiarirvi le idee, ma ci saranno tanti ostacoli da superare affinché i vostri progetti funzionino. Voto - 6️⃣

Scorpione: sfera sentimentale altalenante, che vedrà un cielo in contrasto tra la Luna e Venere. Single oppure no, questo si rifletterà sul vostro umore, e sarà meglio non essere sempre scontrosi, soprattutto con le persone che amate. Nel lavoro saprete occuparvi discretamente bene dei vostri progetti, raggiungendo spesso risultati accettabili. Voto - 6️⃣

Sagittario: settore professionale che si rivelerà proficuo per voi nativi del segno.

Con Marte, Giove e Saturno in buon aspetto, riuscirete a essere giusti e imparziali con i vostri progetti, centrando così il successo che meritate. Per quanto riguarda i sentimenti, questo cielo sarà poco influente, ciò nonostante, potreste comunque vivere bei momenti insieme al partner, se sarete in grado di dimostrare il vostro amore. Voto - 8️⃣

Capricorno: vita sentimentale eccellente, secondo l'oroscopo della giornata di giovedì 16 giugno. Single oppure no, con la Luna e Venere in ottima posizione, non potrete chiedere di meglio da questo cielo, che vi permetterà di sentirvi vicini alla persona che amate, e lasciarvi andare alle emozioni più pure. Per quanto guarda il lavoro, dimostrare puntualità quando Marte e Giove sono in quadratura non sarà così semplice.

Voto - 7️⃣

Acquario: periodo altalenante per quanto riguarda i sentimenti. Venere sarà in quadratura, ma la Luna sta per avvicinarsi al vostro segno. Single oppure no, dunque, non smetterete di provare sentimenti, ma dovrete anche saper gestire il vostro umore per andare d'accordo con gli altri. Sul fronte professionale, sarete messi molto bene grazie a questo cielo. Con le giuste idee, sarete in grado di svolgere alla perfezione i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Pesci: un quadro astrale ben equilibrato secondo l'oroscopo. Trasuderete fiducia e ottimismo, soprattutto in ambito amoroso, godendo di una relazione di coppia romantica e affiatata. Se siete single, potrebbero arrivare nuovi e interessanti incontri, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Nel lavoro, forse questo cielo non sarà il massimo, ma con un po’ di fiducia nelle vostre abilità, arriveranno i risultati sperati. Voto - 8️⃣