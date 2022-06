Per le due giornate del weekend 2 e 3 luglio 2022, l’Oroscopo sarà dalla parte del segno dell’Ariete, mentre i Pesci potrebbero avere qualche difficoltà . Il Cancro avrà un lieve miglioramento.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per il weekend.

L’oroscopo del fine settimana: amicizie per Ariete

1° Ariete: ci sono nuove prospettive di fare amicizia, probabilmente anche di innamorarvi e di avviare una relazione amorosa. Avrete un atteggiamento molto accomodante, soprattutto con chi vorrebbe venirvi incontro e regalarvi degli attimi di relax.

2° Gemelli: sarete decisamente all’altezza della situazione sul piano professionale, perché dimostrerete di essere dinamici e per nulla superficiali nell’adempiere alle vostre mansioni.

Negli affetti potreste avere un giro di vite.

3° Capricorno: il lavoro subirà una grande impennata grazie alla creatività che si svilupperà nel corso delle due giornate del weekend. Avrete delle prospettive promettenti che vi permetteranno non solo di fare ciò che vorreste con qualche hobby ma anche di partire per un viaggio.

4° Acquario: chiuderete la settimana in bellezza con degli affari davvero remunerativi dal punto di vista economico. Quindi potrete fare un investimento che potrebbe radicalmente cambiarvi la quotidianità e farvi pesare meno una situazione che vi sta sempre più stretta.

Cancro risolutore

5° Bilancia: avrete bisogno di rivedere alcune cose all’interno della vostra relazione, un periodo di riflessione potrebbe segnare l’inizio di un nuovo modo di vedere le cose.

Secondo l’oroscopo la domenica potrebbe portarvi delle piacevoli novità.

6° Cancro: riuscirete a risolvere qualche piccolo problema, anche se avrete tante cose da fare e degli impegni da sbrigare quanto prima. Fare qualche pausa in più o dedicarvi ad un hobby potrebbe essere un modo per farvi ritrovare il buonumore.

7° Toro: ritrovare il ritmo sarà decisamente salutare per il vostro fisico, ma soprattutto per il vostro animo.

Puntare su qualche vecchia esperienza per trovare una soluzione per le problematiche attuali sarà una mossa che farà al caso vostro, secondo l’oroscopo.

8° Vergine: una pausa in solitudine sarà esattamente ciò che ci vuole per ritrovare il vostro equilibrio ma soprattutto la vostra calma, facendovi anche scoprire delle cose che probabilmente non avevate pensato in precedenza.

Pesci affaticato

9° Leone: dovrete rivedere qualche faccenda che probabilmente vi ha dato del filo da torcere e che potrebbe costituire un pensiero in più che vi impedirà di trascorrere bene il fine settimana. Dovrete darvi da fare in ambito familiare.

10° Sagittario: riscoprire le vostre esperienze passate potrebbe farvi capire come le questioni personali non vadano esattamente bene come potevate pensare. Sicuramente l’ambito amoroso avrà bisogno di forti revisioni e della prospettiva di una presa di posizione più sincera.

11° Pesci: ogni cosa potrebbe prendere una piega più faticosa, dal momento che non riuscirete bene a smaltire la stanchezza di questo periodo così turbolento. Leggere o guardare qualcosa in tv potrebbe farvi distrarre in modo adeguato e far ritornare in mente qualche bel ricordo.

12° Scorpione: staccare la spina vi aiuterà a essere sempre più lucidi, perché al momento sarete sopraffatti da una confusione piuttosto difficile da affrontare e togliere di torno. Al momento fare un investimento potrebbe non essere indicato.