Nuovo mese estivo che prende il via per tutti i segni zodiacali. Di seguito le previsioni e l'Oroscopo dell'1 luglio 2022 con i cambiamenti astrologici e le novità che arriveranno in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore Giove nel segno potrebbe portare delle novità. Questa prima settimana porterà una maggiore carica di energia. Nel lavoro non mancheranno le proposte, in particolare se lavorate in proprio.

Toro: per i sentimenti il mese di luglio parte in maniera interessante, avrete la possibilità di recuperare in una storia. Nel lavoro vi sentite più forti, nonostante alcune questioni siano state riviste.

Gemelli: a livello sentimentale, se c'è da portare avanti una storia che non decolla potreste anche dire basta. In giornata capirete. Nel lavoro non sottovalutate le proposte che arrivano in questo momento.

Cancro: in amore non manca qualche perplessità, le cose inizieranno a sbloccarsi solo con il passare dei giorni. A livello lavorativo potrete studiare nuove strategie, c'è un buon recupero.

Leone: a livello sentimentale Giove è in buon aspetto, non mancheranno dei cambiamenti. Nel lavoro qualcosa di nuovo è in arrivo, se ci sono da fare delle richieste agite adesso.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale, in amore parte un mese che porta uno stato di maggiore tranquillità. Attenzione soltanto alcune questioni in sospeso.

Nel lavoro ci saranno delle decisioni da prendere, valutare se cambiare qualcosa in un gruppo o meno.

Previsioni e oroscopo dell'1 luglio 2022: la giornata

Bilancia: per i sentimenti parte un mese importante che vi permetterà di recuperare su alcune questioni sentimentali. Sfruttate al meglio le prime settimane. Nel lavoro alcuni dubbi saranno finalmente risolti.

Scorpione: a livello amoroso avrete la possibilità di ritrovare serenità in un rapporto, luglio sarà un mese attivo da questo punto di vista. Nel lavoro sfruttate al meglio i prossimi giorni per concludere un accordo.

Sagittario: in amore parte una nuova fase, luglio porterà avanti nuovi inizi. A livello lavorativo non ci saranno ostacoli in questa giornata, le cose andranno meglio.

Capricorno: per i sentimenti le prime cinque giornate del mese potranno portare difficoltà a cause di Marte in opposizione. Avrete però la possibilità di recuperare dalla metà del mese. Nel lavoro ritrovate maggiore fiducia in voi stessi, in particolare se alcuni progetti non vi soddisfavano.

Acquario: a livello moroso periodo interessante, avrete la possibilità di superare delle difficoltà. Nel lavoro momento di maggiore nervosismo, ma un accordo potrà essere rinnovato.

Pesci: in amore fase di recupero, dovete solo evitare alcune parole di troppo. Nel lavoro non mancano le occasioni, al meglio le nuove iniziative.