Per tutti i segni zodiacali sta per iniziare una nuova settimana. Il mese di giugno entra nel vivo e continua a portare con sé cambiamenti e novità dal punto di vista astrologico sia in amore che nel lavoro. Approfondiamo quali cambiamenti arriveranno leggendo l'Oroscopo del 13 giugno 2022.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore, con la Luna favorevole assieme a diversi pianeti, da ora aumenta la passione. In particolare le nuove storie sono promettenti. Nel lavoro, se c'è qualcosa di importante in ballo, portate ora avanti le vostre idee.

Toro: per i sentimenti la situazione è interessante visto che la Luna è tornata favorevole.

Non si esclude qualche cambiamento. Nel lavoro diverse cose si stanno risolvendo, ma bisogna capire come agire.

Gemelli: a livello sentimentale le tensioni non mancano e questa giornata porterà maggiore stanchezza. Nel lavoro, se avete iniziato qualcosa di nuovo, ora potrete agire con maggiore coraggio.

Cancro: in amore è un momento promettente, in particolare se c'è un discorso da affrontare. Attenzione solo a Giove in opposizione. A livello lavorativo un cambiamento è possibile, in particolare se avete necessità al momento.

Leone: per i sentimenti giornata che vede Mercurio in buon aspetto e diverse sensazioni interessanti da vivere. Nel lavoro meglio evitare gli scontri, attenzione dal punto di vista economico.

Vergine: a livello amoroso in questa giornata qualcosa potrebbe non andare come vorreste, in particolare per i progetti di coppia. Nel lavoro attenzione a qualche discussione di troppo, è meglio mantenere il controllo.

Previsioni e oroscopo del 13 giugno 2022: la giornata della seconda sestina

Bilancia: in amore è una giornata interessante, avrete la possibilità di superare un momento di disagio.

Nel lavoro arriva un accordo, qualcosa in più da portare avanti.

Scorpione: a livello sentimentale tenete tutto sotto controllo, c'è una scelta da fare ma qualcosa potrebbe non andare bene. Nel lavoro è il momento giusto per cercare di risolvere una questione economica.

Sagittario: in amore, con la Luna nel segno, momento importante che potrà vedere nascere nuovi rapporti.

A livello lavorativo il successo non manca, ma non arriverà nell'immediato.

Capricorno: a livello amoroso è importante avere al vostro fianco la persona giusta, in particolare i single del segno potranno mettere a punto nuove conoscenze. Nel lavoro qualcosa è da rivedere, non date tutto per scontato.

Acquario: in amore è una giornata che vede la Luna favorevole, i problemi potranno essere risolti. Nel lavoro, se c'è stata una chiusura, un cambiamento ora è possibile.

Pesci: in amore alcuni stanno ripensando a una storia del passato, entrando però in uno stato di maggiore confusione. Nel lavoro in queste ore la concentrazione non è al massimo.