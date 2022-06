Martedì 14 giugno troveremo sul piano astrale tre passaggi planetari degni di nota: il trigono che Saturno retrogrado in Acquario formerà un trigono col Sole nel segno dei Gemelli, il passaggio di Mercurio dal domicilio del Toro al segno dei Gemelli e, in ultimo, la Luna si farà Piena nell'orbita del Sagittario alle ore 11:51. Il Plenilunio di Fuoco che andrà in onda questo martedì, inoltre, coinciderà col passaggio del Luminare al perigeo, il quale farà apparire il satellite più luminoso e più grande del solito a occhio nudo, e prenderà il soprannome di Superluna di fragola.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Leone, meno roseo per Pesci e Vergine.

Sul podio

1° posto Cancro: dichiarazioni d'amore. La Bianca Signora di Terra e il Plenilunio nel dinamico Sagittario parranno voler fare un dono d'amore ai nati Cancro questo martedì, regalando al segno Cardinale il coraggio di dichiarare i propri sentimenti, seppur ancora in fase embrionale, a una persona che gli ha rubato il cuore.

2° posto Ariete: nuove conoscenze. L'esuberanza e l'intraprendenza tipiche del primo segno zodiacale permetteranno, con ogni probabilità, allo stesso di fare un'ottima impressione nelle numerose nuove conoscenze di questa giornata di fine primavera, specialmente sotto il profilo sentimentale dove il flirt focoso sembrerà poter scoccare da un momento all'altro.

3° posto Leone: lavoro top. La Superluna nel loro Elemento sommata al passaggio favorevole del Messaggero degli Dei concederanno ai felini di trascorrere ventiquattro ore spiccatamente benevole sul versante lavorativo. Giornata di giugno dove, difatti, sarà possibile che il segno del Leone sia raggiunto finalmente da una risposta professionale che attendeva da tempo oppure un superiore deciderà di affidargli un incarico di maggiore responsabilità.

I mezzani

4° posto Acquario: spazio di manovra. Il quadrato Saturno-Urano e il mese del compleanno del Toro, ovvero quando il Sole era quadrato per i nati Acquario, hanno creato diverse frizioni nelle relazioni professionali e, nel caso della terza decade, repentini e poco ponderati cambi di lavoro. Il Plenilunio nell'amico Sagittario assieme al trigono tra il pianeta con l'anello e Mercurio, però, potrebbero permettere al quarto segno Fisso una nuova chance con capi e colleghi, a patto che i nativi accantonino qualsiasi moto individualista e lasciano maggior spazio di manovra a subalterni, parigrado e superiori.

5° posto Sagittario: attenti ai dettagli. La propensione alla meticolosità solitamente non fa parte del corredo astrologico degli arcieri ma, grazie alla vigorosità della Luna Piena e del trigono che la stessa ingaggerà col Grande Benefico, questo martedì diverrà probabilmente una qualità sulla quale potranno fare affidamento.

6° posto Toro: intrighi amorosi. Fabrizio De André nella sua 'Dolcenera' cantava "Ma la moglie di Anselmo non lo deve sapere, che è venuta per me, è arrivata da un'ora" e il segno del Toro, specialmente coloro che vivono un rapporto extraconiugale, potrebbe sentir risuonare tali parole in musica come idonee alla loro intricata situazione sentimentale. Avendo perso il sostegno mercuriale e data la pressante opposizione tra i Luminari, però, da questo momento in poi sarà più facile che la loro relazione adulterina venga alla luce.

7° posto Gemelli: dritti al punto. Schietti e oltremodo determinati, i nati sotto il segno dei Gemelli sembreranno non essere affatto dediti a scendere a compromessi o semplicemente a trovare un punto di Talete con chi vorrà dialogare con loro. Malgrado la loro propensione ad andare dritti al punto di ogni questione in maniera ostinata, però, sarà probabile che tale cocciutaggine gli faccia calamitare più nemici che amici in questa giornata d'inizio settimana.

8° posto Bilancia: in disparte. Il centro della scena, sia che si tratti di mondanità che di lavoro, non sarà presumibilmente tra le aspirazioni gradite ai nati Bilancia in questa giornata di primavera, coi nativi che prediligeranno di gran lunga starsene in disparte così da mettere in stand-by ansietà e preoccupazioni del periodo.

9° posto Capricorno: prendere la rincorsa. Immersi in una settimana di ricostruzione lavorativa, i nati Capricorno potrebbero essere chiamati a sfruttare questo martedì per analizzare il comportamento dei loro collaboratori e l'andamento del luogo professionale. Facendo tale lavoro d'osservazione, difatti, diverrà probabilmente più semplice non farsi trovare impreparati, professionalmente parlando, così da evitare eventuali ramanzine.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: esausti. Se da una parte il bottino energetico dei nati sotto il segno della Vergine parrà essere scarno, specialmente a causa della mole ingente di attività ultimate negli ultimi giorni, dall'altra parte alcune faccende pratiche e/o domestiche reclameranno a gran voce la loro attenzione questo martedì.

11° posto Pesci: parole fuori posto. La prima decade dei nati Pesci, nel corso di questo giorno di giugno, avrà ottime chance di dire la tipica parola fuori posto capace di ferire una persona cara, soprattutto un'amica fidata, verso la quale sarà bene attendere domenica prima di lanciarsi in un dialogo chiarificatore con scuse annesse.

12° posto Scorpione: amore flop. La passionalità in casa Scorpione sembrerà cedere il passo questo martedì, coi nativi che saranno talmente presi da alcune beghe finanziarie da relegare ogni faccenda sentimentale in secondo piano. Probabili perplessità professionali in tarda mattinata.